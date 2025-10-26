Hrdinové, nebo zločinci? Rusové přiznávají obavy z návratu vojáků z fronty

Ruští vojáci na neznámém místě na Ukrajině (31. března 2025) | foto: Alexander Reka / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Jiří Just
Celému městu se ulevilo, když na ukrajinské frontě padl učitel tělocviku Ilja Kanachin. Trojnásobný vrah se místo vězení opakovaně nechal naverbovat na ukrajinskou frontu, aby po návratu znovu vraždil. Jeho smrt tak asi nikdo neoplakával. I takové příběhy přináší nábory tisíců delikventů do ruské armády.

Konec války je v nedohlednu. Naděje, že možná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimirem Putinem zastaví boje na ukrajinské frontě, je minimální. Kreml se však připravuje na návrat problémových vojáků, kteří by v civilu mohli páchat zločin. Obává se toho i ruská společnost.

Obavy z návratu vojáků z války na Ukrajině jsou opravdu vysoké. Ale mají takový neurčitý a neartikulovaný charakter, protože se o tom veřejně diskutovat nemůže.

Lev Gudkovvědecký ředitel nezávislé sociologické agentury Levada Centr

Ruské ministerstvo spravedlnosti v polovině letošního října přišlo s návrhem zavést probaci pro trestance, kteří se vrací z války domů. Má se tím minimalizovat počet trestných činů, které by mohli spáchat hrdinové ruské fronty.

