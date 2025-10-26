Hrdinové, nebo zločinci? Rusové přiznávají obavy z návratu vojáků z fronty

Konec války je v nedohlednu. Naděje, že možná schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským lídrem Vladimirem Putinem zastaví boje na ukrajinské frontě, je minimální. Kreml se však připravuje na návrat problémových vojáků, kteří by v civilu mohli páchat zločin. Obává se toho i ruská společnost.
Obavy z návratu vojáků z války na Ukrajině jsou opravdu vysoké. Ale mají takový neurčitý a neartikulovaný charakter, protože se o tom veřejně diskutovat nemůže.
Lev Gudkovvědecký ředitel nezávislé sociologické agentury Levada Centr
Ruské ministerstvo spravedlnosti v polovině letošního října přišlo s návrhem zavést probaci pro trestance, kteří se vrací z války domů. Má se tím minimalizovat počet trestných činů, které by mohli spáchat hrdinové ruské fronty.