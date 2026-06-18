Na čerpací stanici na okraji Moskvy fronty nejsou vidět. Řidiči osobních automobilů přijíždí, strčí pistoli do nádrže a v klidu si načerpají tolik paliva, kolik potřebují. Bílo-modrá benzinka patří jedné z největších ruských sítí čerpacích stanic. Gazprom něfť. A nedostatek pohonných hmot, alespoň v polovině června, nepociťuje.
„Jestli se bojím, že dojde v Moskvě benzín? To opravdu ne. Ale situace teď není jednoduchá,“ přiznává asi čtyřicetiletý Ilja. Přijel si doplnit nádrž. O tom, že by si natankoval benzín i do kanystru, nepřemýšlel. „Věřím, že během léta, maximálně do podzimu, se situace vrátí do normálu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky s optimismem.
Rusko čelí problémům s nedostatkem pohonných hmot. Krize, která začala na Ruskem obsazeném poloostrově Krym - kvůli citelné ukrajinské dronové blokádě, se rozšiřuje do dalších ruských regionů. Byť nedostatek benzínu zatím není tak výrazný jako na Krymu.
Náznaky problémů se objevují v Moskvě. V některých čtvrtích ruské metropole čerpací stanice zkraje tohoto týdne zavedly limit na jednorázové natankování. K podobnému kroku přistoupily i některé pumpy v Petrohradu. Limit se pohybuje od 20 litrů do 100 litrů na jedno načerpání.
Omezování v ropné velmoci
Situace se může zhoršit. V úterý ukrajinské drony zasáhly významnou moskevskou rafinerii. Podle prvních odhadů nejsou škody nijak podstatné, ale i tato událost brnká na nervy ruských řidičů.
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Výrazně citelný nedostatek benzínu je v Tatarstánu, „ropném emirátu“ uprostřed Ruska. Tamní energetická společnost Tatněfť povoluje na svých benzinkách načerpat pouze 20 litrů benzínu a stejné množství nafty. Konkurenční síť Lukoil však žádné omezení v Tatarstánu nezavedla.
Zákazníci sítě Tatněfť mají problém natankovat si plnou nádrž i v jiných regionech. Kromě zmíněné Moskvy, Petrohradu, Leningradské oblasti i v Samarské oblasti, Voroněžské oblasti, v Udmurtsku ležícím na východě evropské části Ruska, Sverlovské oblasti na Uralu či Orenburgské oblasti na hranici s Kazachstánem.
V případě Tatněfti mohou mít tyto limity souvislost s nedávnými dronovými útoky. K poslednímu velkému dronovému útoku v Tatarstánu došlo před několika dny, v noci na 12. června. Ukrajinci zasáhli mimo jiné i rafinérii Taneko, která patří mezi pět největších rafinerií v Rusku. Tatněfť má po celé zemi okolo 800 čerpacích stanic.
„Je to trochu ponižující. V ropné velmoci se zavádí limit na benzín. I když 20 litrů na jedno načerpání není žádná tragédie. Podívejte se, jaká je situace v Krymu,“ krčí rameny Oleg z Orenburgu. A jak potvrzuje pro Lidovky, na pumpách jiných sítí omezení ve městě zavedeno nebylo.
Komplikace pociťuje také Nižněnovgorodská oblast ležící zhruba 400 kilometrů od Moskvy. Tam si řidiči stěžují, že na některých benzinkách není palivo vůbec a na dalších se tvoří menší fronty. Podobná situace v oblasti byla na podzim loňského roku, když ukrajinské drony cíleně vyřadily z provozu část ruských rafinerií.
„Červen přežijeme.“ Ale co potom?
„Jakutsko zažívá vážný nedostatek paliva. Tradičně nakupujeme palivo na šest měsíců, ale teď to nedokážeme. Červen přežijeme, máme dostatek zásob. Ale co se stane potom, nejde předvídat. Problém vznikl už před měsícem. Kontaktovali jsme jakutskou Federální antimonopolní službu a mám za to, že na něčem pracují. Pokud vláda republiky nepodnikne žádné kroky, situace by se mohla velmi zhoršit,“ sdělil jakutskému portálu Echo stolicy Sergej Černych, generální ředitel společnosti SibOjl, která je jedním z klíčových velkoobchodních i maloobchodních dodavatelů paliv v regionu.
Černych varuje, že pokud bude nedostatek paliva přetrvávat, tak se to může odrazit na tak zvaném Severním závozu. Ruským státem organizovaný systém každoročního zásobování izolovaných arktických oblastí klíčovým zbožím. Ten probíhá během krátkého severského léta, obvykle mezi květem a říjnem.
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Pokud pomineme Krym, kde je kvůli ukrajinským dronovým útokům benzínová krize nejostřejší, nedostatek benzínu pociťuje sousední Krasnodarský kraj. Ještě minulý týden se objevily zprávy, že na 15 čerpacích stanicích regionu došlo palivo. Jedná se však o menší soukromé pumpy. Důvodem deficitu je jak poškození Afipinské rafinerie ukrajinskými drony, tak také skupování paliva do zásoby. Jak místními obyvateli, tak i řidiči z Krymu.
„Omezení dodávek paliva na řadě čerpacích stanic souvisí s údržbou rafinerií v důsledku útoků ukrajinských dronů a také s logistickými obtížemi s dodávkami paliva,“ říká v rozhovoru pro Lidovky Vladimir Bobylev, hlavní redaktor časopisu Něfť i Kapital.
Jak přitom zdůrazňuje, nedostatek paliva má spíš lokální charakter, nepostihuje celé regiony.
Únava z války
Ruská vláda se situaci snaží řešit. Od jara platí prodloužený zákaz na vývoz benzínu nejen pro obchodníky s palivy, ale i pro přímé výrobce ropných produktů. Export byl zastaven zatím do konce července, ale jak ukazuje praxe minulého roku, může být prodloužen.
V polovině června ruská vláda rovněž prodloužila rafineriím povolení dodávat na domácí trh paliva s nižšími environmentálními standardy. Namísto dosavadního standardu Euro-5 smí benzín nově obsahovat až patnáctinásobně více síry (150 mg/kg namísto 10 mg/kg).
Toto opatření, které se bezesporu podepíše na stavu motorů automobilů jezdících pro ruských silnicích, má zmírnit nedostatek benzínu v ruských regionech.
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Deficit benzínu se ruská vláda snaží pokrývat i dovozem pohonných hmot ze sousedního Běloruska, jehož rafinerie zpracovávají ruskou ropu a nečelí ukrajinským dronovým útokům.
„Přijímá se řada opatření ke zvýšení dodávek paliva na domácí trh, mimo jiné úpravou pravidel burzovního obchodování. Ruské rafinerie byly schopny dovážet širokou škálu náhradních dílů a technologií pro opravy rafinerií, což umožnilo jejich poměrně rychlou obnovu,“ dodává Bobylev.
Expert očekává, že situace na ruském trhu s pohonnými hmotami by se mohla stabilizovat v polovině léta.
K nedostatku benzínu přitom dochází v době, kdy ruský stát, ale i samotný Vladimir Putin, čelí rostoucí nedůvěře. Ruská společnost pociťuje únavu z války a všech okolností, které ji doprovází. Nedostatek benzínu je stejně citlivé téma jako dočasné odpojování mobilního internetu. Přitom letos koncem září se konají v Rusku parlamentní volby. Nespokojenost Rusů se v nich může projevit.