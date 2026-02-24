Fico a Orbán proti všem? Buď bude levná ruská ropa, nebo zablokovaná EU

Je-li řeč o nepřátelství, myslí se tím pnutí v Evropské unii. Bratislava a Budapešť trvají i po čtyřech letech války na Ukrajině na dovozu ruské ropy. Tedy ropy levnější, ač nelze přesně říci o kolik. Mají na to dokonce výjimku z embarga EU. Ale když je ropovod Družba narušen, když ho třeba na ukrajinském území zasáhne ruský dron, Bratislava a Budapešť sahají po těžkých kalibrech.
Dokud nepoteče Družbou opět ruská ropa
Premiér Fico rozhodl, že dokud Družbou opět nepoteče ruská ropa, zastaví nouzové dodávky elektřiny pro Ukrajinu. To není marginálie. Po slovenských drátech proudí na Ukrajinu elektřina z nemalé části Evropy.
A Orbánovu vládu vytočilo, že když není v provozu Družba, tak Chorvatsko odmítá ruskou ropu dopravovat potrubím Adria od Jadranu do Maďarska.
Výsledek? Vedle toho, že Slovensko odmítá dopravovat na Ukrajinu elektřinu, je tu i hrozba zablokování EU. Unie chystala už 20. balíček protiruských sankcí. Měl být hotov symbolicky k 24. únoru, výročí ruské invaze. Ale když Družbou netekla ruská ropa a Chorvati nedali k dispozici potrubí Adria, tak Bratislava a Budapešť balíček blokují.
Ta záležitost přináší i nechtěně komické momenty. Třeba když slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár – snad aby to nevypadalo, že protiruské sankce blokuje jen kvůli Družbě – řekl: „Přijímání nových sankcí může nabourávat jednání o míru.“
Dvojí úder Slovenska Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU
Myslí to vážně? To jako že ruské raketové útoky na energetiku i města Ukrajiny jednání o míru nenabourávají? Přitom mírová jednání nenabouraly ani Trumpovy sankce vůči ruským energetickým firmám. A tyto sankce fakt bolí.
Existuje „právo na levnou ropu“?
Zásadnější otázka zní: kdo za to může? Je fakt do pranice. Z hlediska práva a nadnárodních dohod Slovensko ani Maďarsko vlastně nic neporušují. Mají výjimku EU pro dovoz ruské ropy, a dokonce výjimku z Trumpových sankcí proti ruským energetickým firmám. Jinými slovy: Slovensko a Maďarsko pouze trvají na tom, že mají „právo na ruskou ropu“ či „právo na levnou ropu“.
Problém vězí v tom, že „právo na levnou ropu“ neexistuje ani v nadnárodních dohodách, ani v praxi. Web Euractiv, blízký postojům Evropské unie a Evropské komise zvlášť, napsal, že zarazí-li Slovensko dodávky proudu na Ukrajinu, znamenalo by to porušení pravidel unijního trhu i zásady energetické solidarity.
Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině
To zní velmi morálně a vznešeně. Jenže tady se našinec může zeptat. Bude-li Německo silně dotovat svou energetiku a vyplyne-li z toho konkurenční nevýhoda pro Česko (tedy zdražení proudu), to už snad nespadá do zásady energetické solidarity?
Ano, Slovensko a Maďarsko neuznávají morální postoj EU, sabotují podporu napadené země, což bývá kritizováno velmi nahlas. Ale je těžké zjistit, jaké konkrétní smlouvy či paragrafy narušily. Snad i proto vicepremiér Karel Havlíček řekl, že Česko se k blokování 20. balíčku protiruských sankcí EU nepřipojí. Ale hned dodal, že se musí vyjasnit, zda ruská ropa smí, či nesmí téci potrubím Družba.
Posuďte sami, co je lepší
Zdá se, že tady vystupuje česká vláda racionálněji než v prosinci na summitu EU. Tam šlo o ručení za úvěr pro Ukrajinu. Spíše za dar. Nikdo by nevsadil ani pětník, že úvěr se bude platit z ruských válečných reparací. Premiér Babiš se tomu chtěl vyhnout a ve stylu chytré horákyně řekl: „My (rozuměj my Češi na rozdíl od Maďarska a Slovenska – pozn. aut.) jsme závěry odsouhlasili, ale s tím, že za ty úvěry neručíme.“
Takže znovu. Kdo za nynější chaos může nejvíce? Selským rozumem vzato zřejmě ti, kteří za čtyři roky ruské války na Ukrajině nediversifikovali své energetické zdroje. Česko je už dva roky na ruských zdrojích nezávislé. Slováci a Maďaři po celou tu dobu trvají na „právu na ruskou ropu“, i když věděli a vědí, že její přísun je ve válečných poměrech nejistý a navíc vede ke sporům v EU.
Která z těch dvou variant je méně riziková, lepší, výhodnější? To ať si posoudí každý sám.