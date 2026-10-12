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Ukrajina oplatila Rusku stejnou mincí. Útoky na datacentra mohou Moskvu bolet víc

Jiří Just
Doporučujeme   15:00
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Rusové u sídla společnosti Yandex v Moskvě (8. října 2026) | foto: Reuters

Bez taxíku a pelmeňů. Rusové se v posledních dnech setkali s výpadky oblíbených online služeb. Ukrajinské drony vyřadily z provozu datová centra patřící ruskému digitálnímu gigantu Yandex. A na řadě může být infrastruktura i dalších významných ruských IT společností.

Tři dny za sebou – osmého, devátého a následně jedenáctého října – uštědřily ukrajinské drony citelnou ránu „ruskému Googlu“, společnosti Yandex. Už první útok, který mířil na datovou infrastrukturu v obci Sasovo v Rjazanské oblasti, byl citelný. Pro samotnou IT korporaci, její partnery, ale i koncové uživatele.

Klíčová datová centra jsou silně koncentrována v Moskvě a Moskevské oblasti, které jsou velmi dobře střeženy. Vyřadit je všechny z provozu je značně ambiciózní úkol.

Sarkis Darbinjan, ruský kybernetický právník

Výpadek datacentra okamžitě ovlivnil mnoho klíčových digitálních nástrojů společnosti. Uživatelé hlásili problémy s Yandex Mail a ekosystémem Yandex 360, cloudovým úložištěm Yandex Disk, Yandex Pay, online tržištěm Yandex Market, službou Yandex Documents a platformou Yandex Cloud. Následovala řetězová reakce výpadků různých partnerských služeb Yandexu využívajících zdroje společnosti ve stejném datovém centru.

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