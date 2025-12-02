Moskvu navštíví Witkoff a spol. Rusové si mír přejí, zároveň ukázali prstem na své nepřátele

Emisar Steve Witkoff a ruský prezident Vladimir Putin (vlevo), 6. srpna 2025. | foto: AP

Jiří Just
Většina Rusů by si přála mírová jednání o konfliktu na Ukrajině. Takřka všichni obyvatelé země Vladimira Putina věří, že Rusko má nepřátele. Hlavní zloduch v očích Rusů zůstává stále stejný, dohání ho Evropa.

„Souhlasíme, že nastal čas zastavit konflikt a válku,“ prohlásil tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Letos na jaře. Za bezmála tři čtvrtě roku ruská agrese proti Ukrajině i nadále pokračuje a o míru se jen mluví.

Tento týden, podle posledních zpráv už v úterý, přijedou do Moskvy vyslanci Donalda Trumpa. Emisar Steve Witkoff společně s Jaredem Kushnerem, vyjednavačem a zetěm amerického prezidenta, mají udělat Vladimiru Putinovi nabídku, kterou ruský lídr neodmítne.

Putin vyhlíží Witkoffa. Ukrajinci mluví po jednáních s USA o významném pokroku

Britský list The Telegraph uvedl, že Američané mají ruskému prezidentovi slíbit uznání anektovaného ukrajinského území včetně Krymu. A to i navzdory dohodě s Ukrajinci z minulého týdne v Ženevě.

Není však jisté, jestli to bude Putinovi stačit. Během své návštěvy ve středoasijském Kyrgyzstánu však naznačil, že nyní je pro Rusko klíčové uznání ruské suverenity nad odštípnutým ukrajinským územím „hlavními mezinárodními hráči“. Tedy z pohledu Moskvy primárně Spojenými státy a Čínou.

Moskvané by válčili dál, ne tak venkov

Na druhou stranu ruská armáda mírně zrychlila svou mnohaměsíční ofenzivu a klestí si cestu ukrajinskými obrannými liniemi. Stále pokračují boje o Pokrovsk a Myrnohrad v Doněcké oblasti. K určitému posunu v neprospěch ukrajinských obránců došlo okolo Kosťantynivky a Siversku ležících rovněž v Doněcké oblasti před pásem městských pevností na linii Kramatorsk-Slovjansk. Posledních několik týdnů je situace nestabilní i v Záporožské oblasti, kde se Rusové nebezpečně blíží k důležitému městečku Huljajpole.

Mír pro současnou kyjevskou vládu znamená porážku. Protože okamžitě přijde o svou moc a Západ ji přestane potřebovat.

Alexandr Kamkin, politolog

„Ukrajinská vojska se stáhnou z území, která drží, a pak boje ustanou. A pokud se Ukrajinci nestáhnou, dosáhneme toho vojenskou cestou,“ varoval Putin v kyrgyzské metropoli Biškeku.

Pokud by si měli vybrat Rusové, preferovali by spíš mírová jednání. Alespoň to ukazuje čerstvý průzkum ruské nezávislé sociologické agentury Levada Centr.

