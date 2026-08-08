Není to divné? Rusko nedokáže dobýt mnohem slabší Ukrajinu, která má sice na své straně Západ, ale pomoc Západu není taková, aby čistě technicky vyrovnala převahu ruské armády. Jak může Rusko, které je takhle slabé, zaútočit na nejsilnější vojenskou alianci světa, jejíž vojenská i ekonomická síla je mnohonásobně větší než síla Ruska?
Celý trik je skryt v tom, že jak předpovídají američtí zpravodajští analytici, by to neměl být masivní útok, měl by mířit jen na jednu zemi a jeho cílem by bylo testovat soudržnost Severoatlantické aliance.
Důsledek vlastní váhavosti
Tedy jinak řečeno, Moskva může zaútočit na jednu zemi (třeba nějaký pobaltský stát), která je i oproti Rusku ponořenému do války na Ukrajině velmi slabá. Nemá šanci se sama ubránit.
Přitom ruské plány předpokládají, že buď půjde o útok, který je neklasický – například kybernetický, rádoby místní povstání – nebo který je malý a omezený. Země Severoatlantické aliance se pak budou dohadovat, jestli se na to vztahuje článek pět Severoatlantické smlouvy předpokládající společnou obranu.
Nebo v případě prostorově i časově omezeného útoku nestačí Aliance včas zareagovat a pak si vyhodnotí, že zatlačit ruské síly zpět by stálo takové úsilí nebo vedlo k takovému riziku atomové války, že se to nevyplatí. Pro kousek země či nějaký málo obydlený ostrov bude málokdo riskovat.
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Výsledkem by pak bylo rozložení NATO. Ztráta vzájemné důvěry mezi členy Aliance. A to by Rusku umožnilo v budoucnu postupovat dál. Předpokladem pro úspěch takového plánu není schopnost porazit Severoatlantickou alianci, ale to, že NATO a vůbec celý Západ nebude držet pospolu. Že se nedokáže sjednotit, že nedokáže jednat. Že je NATO nefunkční, váhavé a na pokraji rozpadu.
Jedině pak mohou takové ruské plány uspět a mimochodem jedině pokud bude v Moskvě panovat takovéto přesvědčení, Kreml tyto plány spustí. Rusko je zkrátka tak silné, nakolik silným ho uděláme svou vlastní váhavostí a nejednotou.