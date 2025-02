Cesta ke konci války. Jak by měly USA postupovat v jednání s Ruskem

Trump opakovaně zpochybnil význam americké pomoci Ukrajině a naznačil, že by Spojené státy mohly přehodnotit svůj postoj k NATO i k vyjednáváním s Ruskem. Tyto výroky vyvolávají obavy nejen mezi spojenci USA, ale i v samotném Kyjevě, který spoléhá na americkou podporu v dlouhodobém vyčerpávacím konfliktu.

Pokud by Washington přestal důsledně podporovat Ukrajinu, mohlo by to podkopat její vyjednávací pozici a posílit pozici Kremlu. V této souvislosti je zásadní se ptát, jakým způsobem by měla americká diplomacie nyní postupovat, aby zajistila, že Rusko nebude profitovat z únavy Západu a případných politických změn ve Washingtonu.

Spojené státy disponují jedním z nejrobustnějších zpravodajských aparátů na světě, který zahrnuje 18 zpravodajských agentur. Tyto agentury mají přístup k obrovskému množství informací o ruské ekonomice, vojenských kapacitách a politických rozhodovacích procesech.

Zpravodajské výstupy slouží mimo jiné také jako podpora politického rozhodování a měly by umožnit přesnou strategii při jednání s Moskvou. Přesto postup amerických představitelů v jednání s Ruskem vyvolává otázky.

Pokud Spojené státy vědí o slabinách Putinova režimu, proč jejich politika neodpovídá této realitě? Nebo existují informace, například o stavu ukrajinské armády a ukrajinské ekonomiky, které nejsou veřejně známy a které mění kontext vyjednávání?

Pokud však USA vědí, že je Ukrajina s pomocí Západu schopna vydržet do konce roku 2025, tak by jednání měla vypadat jinak, než doposud vidíme. Z mého pohledu není v zájmu spravedlivého míru přistoupit na požadavky Ruska.

Donutit Putina nabídnout ústupky

Ukrajina – se západní pomocí – může urychlit časovou osu, na které Putin pociťuje tlak na ruskou ekonomiku a armádu, což ruského prezidenta donutí čelit těžkým rozhodnutím dříve, než by si přál. Spojené státy by měly Putina donutit, aby zaplatil náklady na válku.

Západní vojenská pomoc – zejména v podobě zbraňových systémů, které mohou ve velkém a rychle poskytnout pouze Spojené státy – by pomohla ukrajinským silám lépe bránit své pozice, zpomalit ruský postup a způsobit ruské armádě ještě vážnější ztráty.

Vyšší míra ztrát na personálu na bojišti by mohla Putina přimět k tomu, aby zvážil další částečné nedobrovolné povolání záložníků, aby udržel ruské útočné operace v současném tempu, což by zhoršilo ekonomické problémy Ruska a riskovalo domácí nepokoje.

Vyšší míra ztrát zbraní a vybavení by také mohla přimět Putina, aby zvážil přechod ruské ekonomiky na plný válečný základ, aby se pokusil rozšířit již tak omezený ruský vojenský průmyslový komplex, což by mělo důsledky pro civilní sektory ekonomiky a pravděpodobně by to vedlo k ještě vyšší míře inflace.

Takové změny by donutily Kreml přeformulovat své tříleté domácí příběhy o válce, aby vysvětlil potřebu Ruska znovu povolávat do armády a plně se postavit do boje, a ospravedlnit oběti, které by Kreml pravděpodobně vyžadoval od ruského obyvatelstva.

Přinutit Putina, aby buď činil nepopulární rozhodnutí, nebo čelil scénáři, ve kterém Rusko nemůže pokračovat ve válce současným tempem, by mohlo v roce 2025 přivést Putina k jednacímu stolu, připraveného nabídnout ústupky k ukončení války za podmínek přijatelných pro Ukrajinu, Evropu a Spojené státy.

Okamžitá vojenská pomoc Západu Ukrajině, která by Ukrajinu postavila do pozice síly, by vyvrátila předpoklady, na nichž spočívá Putinova teorie vítězství, a donutila by ho přehodnotit schopnost Ruska přežít Ukrajinu a Západ vojensky a ekonomicky. Ukrajina a Západ musí donutit Putina, aby změnil svůj kalkul tak, aby věřil, že vyjednané urovnání – dokonce i takové, které zahrnuje významné ruské ústupky – je lepší volbou.

Co nejvíc zatížit ruskou ekonomiku

Ekonomické problémy Ruska byly a budou i nadále úzce spjaty s ruskými slabinami na bojišti. Západ proto musí spojit ekonomické nástroje se zvýšenou vojenskou pomocí Ukrajině, aby umožnil ukrajinským silám udržovat tlak na bojišti a zhoršovat ekonomické problémy Ruska.

Deník Financial Times (FT) 10. února uvedl, že uniklá prezentace ze strategického zasedání ruské vlády, kterou premiér Michail Mišustin vedl v dubnu 2024, ukázala, že Kreml se obává negativního dopadu západních sankcí na vztahy Moskvy s bývalými sovětskými republikami. Uniklá zpráva zjevně uváděla, že ambicí Ruska je obnovit svůj přístup ke globálnímu obchodu tím, že se Rusko soustředí do euroasijského obchodního bloku, který propojí Rusko se státy na globálním Jihu prostřednictvím zvýšených obchodních a finančních vztahů, jakož i společného „světonázoru“.

Maximální tlak na Rusko není možný pouze ekonomickými nástroji. Spojené státy musí také pokračovat ve vyzbrojování ukrajinských vojáků, protože ruské ztráty na bojišti jsou klíčovým hnacím motorem ruských ekonomických potíží. Západ by měl pokračovat v sankcích proti Rusku, aby dále zatížil ruskou ekonomiku a snížil finanční prostředky, které má Moskva k dispozici pro své válečné úsilí. Putinova teorie vítězství je založena na předpokladech o ruské vojenské nadřazenosti. Putinův přístup k válce se opírá o hodnocení, že Rusko má značné materiální a personální výhody, které Rusku umožní pokračovat v působení značných ztrát na Ukrajině a nadále bránit ukrajinským silám v provádění budoucích protiofenzivních snah.

Vyčerpávání zásob ruských tanků a obrněné techniky

Od začátku totální invaze na Ukrajinu v únoru 2022 utrpělo Rusko obrovské ztráty vojenské techniky, které ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nejsou udržitelné. Podle britského Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) zničily ukrajinské síly v roce 2024 více než 1400 ruských hlavních bojových tanků a 3700 bojových vozidel pěchoty (BVP) a obrněných transportérů. Nizozemský projekt Oryx, který se specializuje na vizuální potvrzení ztrát, uvádí, že Rusko přišlo o nejméně 3740 tanků, 5459 BVP, 615 obrněných transportérů a téměř 900 samohybných dělostřeleckých systémů.

Schopnost ruského obranného průmyslového komplexu (DIB) tyto ztráty kompenzovat je omezená. Rusko vyrábí pouze 200 BVP ročně, což je mnohem méně, než kolik jich bylo zničeno jen v roce 2024. Produkce nových tanků se pohybuje mezi 20 až 30 kusy měsíčně a současná výrobní kapacita neumožňuje pokrýt aktuální ztráty. Ruská armáda se proto musí spoléhat na opravy a modernizace starých sovětských zásob, ale tyto rezervy se rychle vyčerpávají. IISS například vyhodnotil, že Rusko již vyčerpalo 47 procent svých předválečných tankových rezerv a 52 procent rezerv BVP. Očekává se, že zásoby tanků a obrněné techniky ze sovětské éry budou do konce roku 2025 nebo nejpozději v roce 2026 zcela vyčerpány. V současné době již ruská armáda využívá tanky T-62, které jsou staré i šedesát let.

Dalším kritickým problémem je výroba dělostřelecké munice. Ruský průmysl není schopen vyrobit dostatek granátů na pokrytí současných potřeb armády. Podle NATO ruská výroba dělostřelecké munice činí asi 250 000 granátů měsíčně, zatímco její spotřeba je přibližně 300 000 granátů měsíčně. Tato situace vedla Moskvu k hledání dodavatelů v zahraničí, zejména v Severní Koreji, která údajně dodala až devět milionů granátů, i když jejich kvalita je velmi nízká – přibližně polovina jich je podle zpráv nefunkční.

Nedostatek lidských zdrojů a problémy s rekrutací

Ruská armáda se stále více potýká s problémem nedostatku lidské síly. Denní ztráty ruských vojáků se podle západních zdrojů pohybují kolem 1200 až 1350 osob. Celkově podle ukrajinského ministerstva obrany ztratilo Rusko v roce 2024 více než 434 000 vojáků.

I když Kreml tvrdí, že v roce 2024 přijal do služby 440 000 nových rekrutů, realita naznačuje něco jiného. Ruské úřady se snaží zvyšovat finanční pobídky, protože tradiční metody náboru již selhávají. Ruské regiony jsou pod tlakem, aby splnily náborové kvóty, ale podniky a průmyslové sektory, zejména v obranném průmyslu, trpí nedostatkem pracovních sil.

Putin se také pokusil získat lidskou sílu zvenčí. Rusko údajně uzavřelo dohodu se Severní Koreou, která do Kurské oblasti vyslala asi 12 000 vojáků. Tento krok jasně naznačuje, že Moskva nemá dostatek vlastních sil k pokrytí všech operací.

Ekonomické potíže a rostoucí inflace

Ruská ekonomika je pod obrovským tlakem. V roce 2024 se likvidní část ruského státního investičního fondu snížila o 24 procent a od začátku války poklesla o 57 procent. Ruský rozpočet na rok 2025 počítá s obrovskými vojenskými výdaji, které tvoří 41 procent celkových státních výdajů, což je dlouhodobě neudržitelné.

Ruský státní rozpočet se stále více dostává do deficitu. V lednu 2025 dosáhl schodek 1,7 bilionu rublů, což je desetinásobné zvýšení oproti lednu 2024. Inflace v Rusku prudce roste, v některých sektorech přesahuje 20 procent. Ceny základních potravin, jako je máslo nebo brambory, vzrostly o 30 až 56 procent. V reakci na to ruská centrální banka zvýšila úrokové sazby na 21 procent, což je nejvyšší úroveň od roku 2003.

Nedostatek pracovních sil

Nízká nezaměstnanost na úrovni 2,3 procenta se paradoxně proměnila v krizový nedostatek pracovních sil. Od roku 2022 odešlo z Ruska mezi 700 000 až 900 000 ekonomicky aktivních obyvatel, což dále prohloubilo pracovní deficit.

Ruská ekonomika tradičně spoléhala na pracovní sílu z bývalých sovětských republik, zejména ze Střední Asie. Po teroristickém útoku v březnu 2024 v Krokus City Hall se však migrační politika výrazně zpřísnila. Zvýšené kontroly a deportace více než 80 000 migrantů vedly k tomu, že ruský pracovní trh přichází o kriticky důležité pracovní síly.

Tento nedostatek se nejvíce projevuje v obranném průmyslu, kde podniky hlásí tisíce neobsazených pracovních míst. Neschopnost zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků vede ke zpomalení výroby v klíčových odvětvích, což dále oslabuje schopnost Ruska dlouhodobě pokračovat ve válce.

Západní strategie využití ruských slabin

Spojené státy a jejich spojenci by měli využít těchto ruských slabin jako páky při vyjednávání. Putinova teorie vítězství je založena na přesvědčení, že Rusko může válku protahovat déle než Ukrajina a že Západ ztratí vůli k pokračování vojenské pomoci. Tuto strategii je nutné vyvrátit zvýšením tlaku na ruské síly na bojišti a prohloubením jeho ekonomických problémů.

USA a Evropa mohou urychlit okamžik, kdy se Putin ocitne pod nesnesitelným tlakem. Západní vojenská pomoc by měla umožnit Ukrajině nejen udržet své pozice, ale i přejít do ofenzívy. Pokud budou ruské síly čelit rostoucím ztrátám, Kreml bude nucen přijmout nepopulární rozhodnutí, jako je další mobilizace nebo přechod ekonomiky na plný válečný režim, což povede k dalším hospodářským problémům a potenciálnímu nárůstu nespokojenosti v ruské společnosti.

Ekonomický tlak by měl zahrnovat rozšíření sankcí a jejich přísnější vymáhání. Moskva si je vědoma škod, které sankce způsobují jejímu hospodářství, a proto se snaží vyjednat jejich zmírnění. Spojené státy by měly tento tlak udržet, protože Kreml nemá mnoho možností, jak se z této situace vymanit.

Ruské vojenské, ekonomické a personální potíže představují jedinečnou příležitost pro Západ, jak vytvořit takový tlak, který by přinutil Putina k ústupkům v rámci mírových jednání. Spojené státy a jejich spojenci musí vyvrátit Putinovu představu, že Rusko může vojensky a ekonomicky přežít Ukrajinu a Západ. Přijetím komplexní strategie, která kombinuje vojenskou podporu Ukrajiny, ekonomické sankce a zvýšený diplomatický tlak, lze donutit Kreml přehodnotit své možnosti a ukončit válku za podmínek přijatelných pro obě strany.