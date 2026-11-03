Lidovky.cz: Britský deník The Telegraph naznačil, že jedním z kandidátů na evropského vyjednavače s Ruskem by mohl být český prezident Petr Pavel. Jak se na tuto možnost díváte?
Tato varianta je možná, ale nalezení osoby vyjednavače je čistě vnitřní záležitostí samotné Evropské unie. Je třeba poznamenat, že i samotný seznam potenciálních kandidátů kolující v evropských kuloárech je z hlediska ideologického složení velmi pestrý. Od tvrdých zástupců Pobaltí až po umírněné pragmatiky z jižní Evropy.
Zároveň však hlavní otázka spočívá v něčem jiném. Čeho přesně by Evropa chtěla při jednáních s Ruskem dosáhnout?