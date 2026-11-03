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Petr Pavel jako vyjednavač s Kremlem? V Moskvě to nevylučují, Česko ale Rusy nezajímá

Jiří Just
Rozhovor   9:00
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Petr Pavel. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Rusko nemá o Česko výrazný zájem, říká v rozhovoru pro Lidovky Ksenija Smertinová, expertka na střední a východní Evropu vlivného think tanku Ruské rady pro mezinárodní záležitosti, vyučující na Fakultě kreativních průmyslů Vysoké školy ekonomické v Moskvě. Ani výměna vlády v Česku na tom nic nezměnila.

Lidovky.cz: Britský deník The Telegraph naznačil, že jedním z kandidátů na evropského vyjednavače s Ruskem by mohl být český prezident Petr Pavel. Jak se na tuto možnost díváte?
Tato varianta je možná, ale nalezení osoby vyjednavače je čistě vnitřní záležitostí samotné Evropské unie. Je třeba poznamenat, že i samotný seznam potenciálních kandidátů kolující v evropských kuloárech je z hlediska ideologického složení velmi pestrý. Od tvrdých zástupců Pobaltí až po umírněné pragmatiky z jižní Evropy.

Měl by být Petr Pavel jedním z vyjednavačů s Vladimirem Putinem?

celkem hlasů: 127

Zároveň však hlavní otázka spočívá v něčem jiném. Čeho přesně by Evropa chtěla při jednáních s Ruskem dosáhnout?

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