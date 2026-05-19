Uniklý dokument z Kremlu prý naznačuje konec války. Ve skutečnosti říká něco důležitějšího

Dossier Center je sice opoziční projekt financovaný Michailem Chodorkovským, jeho novináři ale mají v Rusku výborné kontakty a dosud zveřejnili řadu materiálů, které se později ukázaly jako věrohodné.
V Kremlu podle tohoto dokumentu předpokládají, že válka s Ukrajinou skončí tím, že Rusko získá celou ukrajinskou Luhanskou a Doněckou oblast a ponechá si obsazený Krym. Část zabraného území vrátí Ukrajině. Byť se zdá, že zisk celé Doněcké oblasti není jistý. Bude uzavřena nějaká rámcová smlouva o míru či příměří, ale skutečná mírová smlouva nebude a zřejmě ani mezinárodní uznání ruských zisků.
Autoři dokonce uvažují o tom, že by Rusko uzavřelo smlouvu s USA a Spojené státy by následně uzavřely smlouvy s Ukrajinou.
Zní to poněkud fantasticky, nicméně důležité je, že v prezidentské kanceláři nevidí jako reálné dobytí Kyjeva či další větší části ukrajinského území. Ani změnu režimu na Ukrajině. Mimochodem, k podobnému závěru o tom, jak by mohl vypadat konec války, došla nedávno také studie banky JPMorgan Chase.
To je velké vítězství, napsali
V Kremlu tenhle pat ukazující neschopnost dosáhnout porážky Ukrajiny chtějí prodat Rusům jako velké vítězství. V němž ruský prezident Vladimir Putin osobně porazil imperialismus, globalismus a Západ. Putin tím prý zajistil mír pro Rusko a pro jeho rozvoj. Bude rehabilitováno slovo mír, povoleno jeho používání a dokonce budou propuštěni z vězení někteří lidé, kteří požadovali mír s Ukrajinou.
Oficiálně se bude tvrdit, že cíle útoku proti Ukrajině nikdy nebyly jiné, že nikdo nikdy nechtěl dobýt Kyjev a média budou vychvalovat to, jak ekonomicky cenná území válkou Rusko získalo. Válka proti Ukrajině bude přirovnávána k vítězství v druhé světové válce či ve válce proti Napoleonovi. Kdo bude volat po pokračování války do úplného vítězství, tomu úřady vysvětlí, jak se mýlí, nebo ho pošlou do vězení. Stejně jak tomu, kdo připomínal původní prohlášení Putina, že chce změnu vlády v Kyjevě a že rozhodně neanektuje ani píď ukrajinského území, protože to Rusko nepotřebuje.
Na první pohled to vypadá, že Rusku dochází dech a že hledá mír. Jenže to je jen jedna část pravdy. I když se v dokumentu mluví o tom, že Rusko se chce vyhnout mobilizaci a převedení ekonomiky do válečného stavu, protože by to byl problém, tahle možnost tu stále je. Část lidí v Kremlu to stále zvažuje. Jak to dopadne, to nikdo neví, protože to záleží na jednom člověku, na Vladimiru Putinovi. A ten má občas tendenci překvapovat i své nejbližší okolí.
Pohled pod pokličku
Jenže nejzajímavější na tom celém není to, jak si Kreml představuje konec války. Mnohem důležitější je, co dokument říká o samotném fungování ruského režimu. V Kremlu přemýšlí o ruských občanech jako o mase, které se dá vysvětlit jakákoliv politická otočka. Včerejší oficiální prohlášení jsou zapomenuta, a kdo se na ně odvolává, může jít do vězení.
Orwell by v tom určitě poznal část svého fantastického dystopického románu 1984. V Kremlu jsou ovšem přesvědčeni, že je to realita a že si s Rusy mohou dělat, co chtějí. Zřejmě to tak momentálně skutečně je. A to bychom si měli pamatovat, protože díky tomu může Putinův režim měnit svou politiku a překvapovat celý svět.