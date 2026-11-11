Zkraje listopadu Rusy zaskočila zpráva z Vladimirské oblasti. Region vzdálený od Moskvy zhruba 200 kilometrů přikázal, aby lékaři cíleně odrazovali budoucí maminky od porodu císařským řezem. A to i v případě, že k němu mají zdravotní indikaci.
Jakmile nemocnice vyčerpá roční kvóty, operace hrazené z OMS se pozastaví. Pacienti jsou přesunuti na další rok nebo musí jet na operaci do jiných regionů.
Jak uvádí ruská média, vladimirští lékaři mají budoucí rodičky přemlouvat k přirozenému porodu ještě při registraci v předporodní poradně. Tedy za dlouhé měsíce před samotným porodem. Provládní list Komsomolskaja pravda přispěchal s vysvětlením.