Červená vajíčka a hluboko do kapsy. Rusové musí na Velikonocích šetřit

Na polevě bílé jako sníh se vypíná několik věžiček. Jsou podle místní tradice různobarevné a baňaté. Moskevský chrám Vasila Blaženého v celé své kráse. Skoro jako živý. Jen umístěný na čtyřkilovém mazanci. Lépe řečeno kuliči, jak se tradiční velikonoční pečivo v Rusku nazývá.
Je to vrchol letošního ruského velikonočního luxusu. Moskevská cukrárna French Cake – zjevně ignorující od března platný zákon zakazující anglicismy a navíc má v názvu Rusku znepřátelený stát – nabízí Kremelský kulič za 100 tisíc rublů (cca 26 tisíc korun).
Loni se v Rusku šílelo po tak zvaném dubajském kuliči s pistáciovou náplní. Nyní, v souladu s atmosférou v zemi, hrají prim vlastenecké motivy.