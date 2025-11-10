Kosmický průmysl jako ruská chlouba? Kde končí pravda a kde začíná propaganda?

Nicméně s tím, jak se kosmický program stával stále větší prioritou, rostla i informační mlha, kterou kolem něj Rusko a jeho představitelé šíří. Není tak zrovna jednoduché rozlišit, kde končí zpravodajství o situaci v ruském kosmickém průmyslu a kde začíná propaganda.
Pokud byl něčím ruský kosmický program v nedávných letech známý, byla to především úroveň korupce. Přímo legendárním se stal kosmodrom Vostočnyj, kde se stala korupce tak rozsáhlou, že o ní mluvil sám Vladimir Putin.
Povinný optimismus
Sám projekt vznikl hned po rozpadu Sovětského svazu, kdy bylo zřejmé, že Rusku nevyhovuje záviset na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Od roku 2007 pak přistoupilo k výstavbě vlastního kosmodromu, a to daleko od jakýchkoli větších sídel, až v Amurské oblasti. Ostatně to byl i jeden z důvodů, proč do čela Roskosmosu přišel Dmitrij Rogozin, který, kromě silného nacionalismu, má i pověst bojovníka proti tomuto jevu. Faktem ovšem zůstává, že dnes je Vostočnyj úspěšně dostavěný a používaný. Neznamená to, že by Rusko nelétalo i z Bajkonuru, ale závislost na něm poklesla.
Současný ruský vesmírný program trpí stejným problémem, kterému čelí i třeba letecký průmysl. Sankce ze strany západních zemí výrazně omezily ruský přístup k moderním technologiím. Vzhledem k tomu, že pro kosmický průmysl je mezinárodní spolupráce zásadní, představovalo to velkou překážku. Rusko je sice schopné vyvíjet technologie i samo, ale pochopitelně stojí takový vývoj peníze a další zdroje. Ty jsou ale v době války omezené a rozpočet na příští rok prošel několika škrty. I když se ruští představitelé dušují, že kosmický program jako jeden z národních projektů nebude ohrožen, suma ve výši jednoho bilionu rublů, o které se mluví v souvislosti s financováním projektů, by našla uplatnění jinde.
Další slabinou je pochopitelně ruský průmysl. Ředitel firmy zodpovědné za družice Jevgenij Něstěrov tak byl vyhozen z důvodu neúspěchu programu nahrazování importu ve své oblasti. Plány přitom jdou opačným směrem. Jak nedávno sdělil šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov, Rusko by mělo vypustit asi 20 raket za rok 2025 a dostat se ještě na vyšší číslo v dalších letech. O reálnosti takových plánů lze mít pochyby, ale v současné době je právě optimismus povinnou pozicí. Stejně tak Bakanov mluvil i o ruské verzi systému Starlink, který by měl v dohledné době vzniknout. Bakanov, který sám na podobném projektu již dříve pracoval, přitom nešetří bombastickými odhady.
Věc prestiže
Naproti tomu ale stojí i reálné neúspěchy, kterých není zrovna málo. Kritici vyčítají Roskosmosu nedokončený systém Glonass, nejasnosti kolem ruské kosmické stanice ROSS, která by první své části měla získat již v roce 2027, nebo právě problémy kolem produkce satelitů, ve kterých je Rusko zatím závislé na importu zařízení. Pochybnosti vzbudila i náhlá výměna předchozího šéfa Roskosmosu Borisova za právě Bakanova v únoru 2025. Borisov nastoupil jen v létě 2022, na ruské poměry tak v čele korporace nepobyl zrovna dlouhou dobu. Dával se mu pak za vinu hlavně neúspěch programu přistání sondy na Měsíci v roce 2023.
Pro Vladimira Putina, který se ani netají následováním odkazu Sovětského svazu, je kosmický program věcí prestiže. Na druhou stranu by bylo chybou dělat jednoduché rovnítko mezi sovětským a ruským programem. Ruská oficiální místa totiž, minimálně deklarativně, spolupracují i se soukromým sektorem, což je něco, co pro Sovětský svaz pochopitelně nemohlo platit. Rusové také, na rozdíl od sovětského vesmírného programu, zdůrazňují praktický význam, a tedy i transfer technologií. Perličkou v rámci praktičnosti pak je nedávné povolení Roskosmosu umísťovat reklamy na rakety a družice.
Propagandistická linie kosmického odvětví výrazným způsobem ztěžuje jakoukoli analýzu jeho fungování. Nicméně se alespoň podle oznamovaných startů a přistání zdá, že kosmický program reálně funguje. Na druhou stranu často bombastická vyjádření jednotlivých představitelů jsou v rozporu s poněkud skromnějšími výsledky, kterých vesmírný program reálně dosahuje.