Kosmický průmysl jako ruská chlouba? Kde končí pravda a kde začíná propaganda?

Karel Svoboda
Komentář   18:00
Že je pro současné Rusko kosmický průmysl jedním ze zásadních projektů, není nijak přehnané tvrzení. Od roku 2015 existuje státní korporace Roskosmos, která nemá za úkol nic jiného než sdružovat všechny podniky sektoru pod jednou střechou. Tím měla docílit překonání krize a vrátit Rusko zpět na úrovně, jakých dosahoval Sovětský svaz.
Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská loď Sojuz MS-27, na palubě byla...

Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská loď Sojuz MS-27, na palubě byla tříčlenná posádka mířící na Mezinárodní vesmírnou stanici. (8. dubna 2025) | foto: Maxim ShemetovReuters

Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská loď Sojuz MS-27, na palubě byla...
Dva ruští kosmonauté Sergej Ryžikov a Alexej Zubrickij (vpravo) se spolu s...
Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská loď Sojuz MS-27, na palubě byla...
Z kosmodromu Bajkonur odstartovala ruská loď Sojuz MS-27, na palubě byla...
16 fotografií

Nicméně s tím, jak se kosmický program stával stále větší prioritou, rostla i informační mlha, kterou kolem něj Rusko a jeho představitelé šíří. Není tak zrovna jednoduché rozlišit, kde končí zpravodajství o situaci v ruském kosmickém průmyslu a kde začíná propaganda.

Pokud byl něčím ruský kosmický program v nedávných letech známý, byla to především úroveň korupce. Přímo legendárním se stal kosmodrom Vostočnyj, kde se stala korupce tak rozsáhlou, že o ní mluvil sám Vladimir Putin.

Povinný optimismus

Sám projekt vznikl hned po rozpadu Sovětského svazu, kdy bylo zřejmé, že Rusku nevyhovuje záviset na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Od roku 2007 pak přistoupilo k výstavbě vlastního kosmodromu, a to daleko od jakýchkoli větších sídel, až v Amurské oblasti. Ostatně to byl i jeden z důvodů, proč do čela Roskosmosu přišel Dmitrij Rogozin, který, kromě silného nacionalismu, má i pověst bojovníka proti tomuto jevu. Faktem ovšem zůstává, že dnes je Vostočnyj úspěšně dostavěný a používaný. Neznamená to, že by Rusko nelétalo i z Bajkonuru, ale závislost na něm poklesla.

Kreml vyměnil šéfa Roskosmosu, nezastavil zaostávání Ruska za konkurenty

Současný ruský vesmírný program trpí stejným problémem, kterému čelí i třeba letecký průmysl. Sankce ze strany západních zemí výrazně omezily ruský přístup k moderním technologiím. Vzhledem k tomu, že pro kosmický průmysl je mezinárodní spolupráce zásadní, představovalo to velkou překážku. Rusko je sice schopné vyvíjet technologie i samo, ale pochopitelně stojí takový vývoj peníze a další zdroje. Ty jsou ale v době války omezené a rozpočet na příští rok prošel několika škrty. I když se ruští představitelé dušují, že kosmický program jako jeden z národních projektů nebude ohrožen, suma ve výši jednoho bilionu rublů, o které se mluví v souvislosti s financováním projektů, by našla uplatnění jinde.

Další slabinou je pochopitelně ruský průmysl. Ředitel firmy zodpovědné za družice Jevgenij Něstěrov tak byl vyhozen z důvodu neúspěchu programu nahrazování importu ve své oblasti. Plány přitom jdou opačným směrem. Jak nedávno sdělil šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov, Rusko by mělo vypustit asi 20 raket za rok 2025 a dostat se ještě na vyšší číslo v dalších letech. O reálnosti takových plánů lze mít pochyby, ale v současné době je právě optimismus povinnou pozicí. Stejně tak Bakanov mluvil i o ruské verzi systému Starlink, který by měl v dohledné době vzniknout. Bakanov, který sám na podobném projektu již dříve pracoval, přitom nešetří bombastickými odhady.

Věc prestiže

Naproti tomu ale stojí i reálné neúspěchy, kterých není zrovna málo. Kritici vyčítají Roskosmosu nedokončený systém Glonass, nejasnosti kolem ruské kosmické stanice ROSS, která by první své části měla získat již v roce 2027, nebo právě problémy kolem produkce satelitů, ve kterých je Rusko zatím závislé na importu zařízení. Pochybnosti vzbudila i náhlá výměna předchozího šéfa Roskosmosu Borisova za právě Bakanova v únoru 2025. Borisov nastoupil jen v létě 2022, na ruské poměry tak v čele korporace nepobyl zrovna dlouhou dobu. Dával se mu pak za vinu hlavně neúspěch programu přistání sondy na Měsíci v roce 2023.

Přátelství s USA pokračuje: u startu rakety Falcon 9 s Rusem byl i šéf Roskosmosu

Pro Vladimira Putina, který se ani netají následováním odkazu Sovětského svazu, je kosmický program věcí prestiže. Na druhou stranu by bylo chybou dělat jednoduché rovnítko mezi sovětským a ruským programem. Ruská oficiální místa totiž, minimálně deklarativně, spolupracují i se soukromým sektorem, což je něco, co pro Sovětský svaz pochopitelně nemohlo platit. Rusové také, na rozdíl od sovětského vesmírného programu, zdůrazňují praktický význam, a tedy i transfer technologií. Perličkou v rámci praktičnosti pak je nedávné povolení Roskosmosu umísťovat reklamy na rakety a družice.

Propagandistická linie kosmického odvětví výrazným způsobem ztěžuje jakoukoli analýzu jeho fungování. Nicméně se alespoň podle oznamovaných startů a přistání zdá, že kosmický program reálně funguje. Na druhou stranu často bombastická vyjádření jednotlivých představitelů jsou v rozporu s poněkud skromnějšími výsledky, kterých vesmírný program reálně dosahuje.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.