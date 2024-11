Černé a červené věznice. A pak ty zelené. Ruské lágry se islamizují

Mladý muž středoasijského zevnějšku drží v pracovních rukavicích nůž a improvizovanou černou vlaječku s arabským nápisem. Záměrně se podobá vlajce teroristického Islámského státu. K brutálním fundamentalistům se muž se svými společníky veřejně přihlásí.

Krátce po půl jedné odpoledne moskevského času skupina vězňů vzala jako rukojmí členy disciplinární skupiny včetně šéfa věznice Andreje Děvjatova. O čtyři hodiny později, po zásahu příslušníků zvláštních jednotek ruské vězeňské služby a policie, krátká, ale krvavá vzpoura v trestanecké kolonii číslo 19 v jihoruském Surovikinu skončila.

Podle oficiálních údajů si vyžádala osm zraněných a osm mrtvých. O život přišli všichni čtyři útočníci, ale také čtyři dozorci. Řediteli Děvjatovovi se podařilo s vážným zraněním uprchnout ještě před zásahem.

Drama se odehrálo letos v létě. Jeho aktéry nebyli profesionální islamističtí militanti, ale prostí občané středoasijského Tádžikistánu a Uzbekistánu odsouzení za obchodování s drogami a jeden z nich za ublížení na zdraví s následkem smrti. Se vší pravděpodobností se radikalizovali až za mřížemi.

Plod čečenské války

Ke vzpouře v trestanecké kolonii číslo 19 došlo dva měsíce po obdobném incidentu ve vazební věznici v Rostově na Donu. Šestice vězňů hlásící se k Islámskému státu se pokusila o vzpouru a zajala rukojmí. Po zásahu vězeňského specnazu (jednotek zvláštního určení) byli zlikvidováni.

Nešlo zdaleka o první nepokoje s islámským pozadím. Před osmi lety došlo v trestanecké kolonii číslo 35 ležící v sibiřském Chakasku ke vzpouře bezmála tří stovek vězňů. Mezi nimi byli i muslimové, kteří po vedení věznice požadovali právo modlit se v jakoukoliv denní dobu.

Koncem letošního září ruská tajná služba FSB měla překazit vzpouru a útěk skupiny islamistů v trestanecké kolonii v Nižegorodské oblasti, přibližně 500 kilometrů od Moskvy.

Ještě donedávna se neformálně ruské věznice dělily na dva typy. Černé, ve kterých měli silnou pozici kriminálníci, a červené, v nichž tvrdou rukou vládla vězeňská správa. Později se objevily i tak zvané zelené zóny s výrazným vlivem islámu.

Pokud první dva typy se začaly objevovat ještě ve 40. letech minulého století v Gulagu, zelené věznice začaly vznikat na začátku tisíciletí v souvislosti s druhou čečenskou válku. Rozmach zelených zón poté začal zhruba před deseti lety.

Džamaaty

„Myslím, že budou další vzpoury. A budou z náboženských důvodů. Protože všechny ostatní důvody ke vzpourám odešly na frontu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Olga Romanovová, novinářka a ředitelka dobročinné nadace Rus siďaščaja (Rusko za mřížemi).

Podle jejích slov ruská vězeňská služba FSIN teprve nedávno odhalila, že se ve vězeních utváří muslimská společenství, tak zvané džamaaty.

„Tyto vězeňské džamaaty začaly sílit po vypuknutí ruské agrese proti Gruzii 8. srpna 2008. Když přišel v Gruzii Saakašvili k moci, tak všechny vlivné vory v zakoně (nejvyšší zločinecké autority ve struktuře ruskojazyčné mafie - pozn. redakce) vyhnal ze země. Ti odešli do Ruska, kde si zajistili vůdčí postavení.

Jenže po rozpoutání války v srpnu 2008 v Rusku začaly perzekuce vůči všem Gruzínům. Problémy začaly mít ve školách děti s gruzínským příjmením, problémy začal mít světoznámý ruský spisovatel Boris Akunin, tedy Grigorij Šalvovič Čchartišvili. A vězeňská služba také nezůstala stranou. Začala odstraňovat gruzínské vory v zakoně z vedoucích pozic ve vězeňské kriminální hierarchii,“ vysvětluje expertka.

Romanovová říká, že připravit vory v zakoně o vliv ve vězení není složité. Stačí přestat jim vycházet vstříc třeba ohledně drog, mobilních telefonů či tak zvaného obščaku – společné pokladny, a ruské věznice „zčervenají“.

Radikální islámská komunita

K dalšímu posílení džamaatů a oslabování tradiční stínové hierarchie ve vězení došlo v roce 2019, kdy ruský stát začal potlačovat všechny vory v zakoně bez národnostního rozdílu. Soudy začaly trestat samotnou skutečnost, že osoba byla korunována vorem v zakoně odnětím svobody na osm až patnáct let. Na svobodě zůstalo výrazně méně zločineckých autorit. Tresty byly prodlužovány i vorům v zakoně za mřížemi.

„Žádné místo nezůstává dlouho prázdné. V té době zároveň probíhala občanská válka v Sýrii, Islámský stát se dostal do celosvětového povědomí, islámští extrémisté byli opět na vrcholu. A kolem nich se ve vězeních začala shromažďovat radikální islámská komunita, zprvu tvořená obyčejnými migranty, kteří skončili za mřížemi na pět let zpravidla kvůli prodeji drog,“ říká šéfka organizace pomáhající odsouzeným a jejich rodinám.

Romanovová popisuje modelový příklad: migrant metař z ruské provinční metropole Tuly, který vyrostl kdesi hluboko ve Střední Asii, náhle skončí ve vězení. Ruští vězni ho tam šikanují a zvenčí nedostává žádné balíčky. Proto hledá zastání. A nachází ho u extrémistů, kteří mu poskytnou ochranu.

„A pak se začne s nimi učit a modlit. A po pěti letech nevychází za svobodou mírumilovný občan, ale skutečný extremista. A došlo to až do bodu, že se v Rusku objevily zelené zóny, věznice s výrazným vlivem náboženských extremistů. Takovými extrémisty, kteří nedovolují, aby do „jejich“ lágrů přicházeli muftíové zvenčí, protože je považují za málo fundamentální,“ říká lidskoprávní aktivistika.

Reakce na represe

Podle Romanovové vězeňská služba začala s vězeňskými džamaaty bojovat, zejména aktivně po rozpoutání ruské války proti Ukrajině. A k potlačení džamaatů používá tradiční metodu - represe. Jím jsou vystaveni nejen extrémisté, ale i obyčejní muslimové.

„Na represe vůči uvězněným muslimům dokonce měsíc před svou smrtí poukazoval Alexej Navalnyj. Než došlo k teroristickému útoku na Crocus City Hall (teroristický útok v koncertní síni na periferii Moskvy spáchaly v březnu 2024 občané středoasijského Tádžikistánu, vyžádal si 145 mrtvých a rozpoutal vlnu restrikcí vůči migrantům ze Střední Asie - pozn. redakce). Krvavé vzpoury, které jsme letos viděli v Rostově a Surovikinu, jsou reakcí na tyto represe. Muslimové se radikalizují. A proto nevylučuji, že k podobným událostem bude docházet i nadále,“ domnívá se Olga Romanovová.

Jak uvádí statistika ruského Nejvyššího soudu, v roce 2023 bylo k nepodmíněnému trestu odnětí svobody odsouzeno 22,3 tisíce cizinců. Drtivá většina, více než dvacet tisíc, z nich byli občané zemí bývalého Sovětského svazu. Celkem přitom bylo v Rusku v loňském roce za mříže posláno víc než 555 tisíc osob.

Na začátku září ruský ministr spravedlnosti Konstantin Čujčenko oznámil, že by Rusko chtělo zahraniční vězně vyhošťovat do země jejich původu. A to i kvůli tomu, aby v ruských věznicích bylo potlačeno působení džamaatů.