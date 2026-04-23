Kdyby to Vladimir Vladimirovič věděl… Jak dlouho ještě budou Rusové věřit mýtu o dobrém carovi?

O Putinovi, který jistě neví, co se v zemi děje, se tak zmiňují nejen prostí občané, ale i ekonomové či vojenští blogeři. Zásadním problémem takové pozice je ale fakt, že svoje zvolání nahrávají na internet, který Vladimir Putin, jak sám rád zdůrazňuje, nepoužívá.
Blbé nálady si nelze nevšimnout ani při pohledu z Česka. Běžní Rusové si stěžují na rostoucí ceny bydlení a potravin, ujišťování o nízké inflaci neberou příliš vážně. Ruská armáda zaznamenává úspěchy prakticky jen v počtech ztrát, které dosahují rekordních úrovní. Ale co je hlavní, dochází k vypínání internetu a populárních sociálních sítí.
|
Digitální doba temna. Kreml vypnul Rusům populární komunikátor i YouTube
V dnešním Rusku, kde zvláště ve velkých městech na internetu závisí prakticky všechno, je to likvidační pro obrovskou část ekonomiky. A jako vždy stížnosti jdou proti úřadům, které, alespoň podle vyjádření stěžovatelů, vypínají internet, aniž by to Vladimir Putin věděl.
Viníkem je někdo jiný
Nejnověji se tak objevila „hvězda“ reality show Dom-2 Viktoria Boňová. Jméno není zase až tak důležité, stačí jen, že ze svého domova v Monaku nahrála video na v Rusku zakázaný Instagram o tom, kterak se Putina všichni bojí a jak on nemá dopustit, aby tomu tak bylo. A vyjmenovala pět problémů, které Rusko podle ní trápí. Zároveň ale nezapomněla dodat, jak vůdce podporuje.
Video bylo přitom velmi populární, získalo zhruba 30 milionů zhlédnutí a velký počet lajků. A sám Vladimir Putin, tedy Dmitrij Peskov, se slíbil podívat na její případ. Influencerka hned poté nahrála video, ve kterém děkuje Putinovi za to, že ji vyslyšel.
Není přitom sama, kdo se obracel k Putinovi s tím, že je jim pácháno zavíráním Telegramu příkoří. Vojenkorové, tedy lidé, kteří se živí tím, že z fronty reportují o válce a ruské armádě, si hromadně stěžují na to samé. Stačí jen uvést případ Ilji Remesla, kdysi nadšeného podporovatele Putina, který se proti ruskému vůdci obrátil. Ale i ti, kdo zůstali věrní Putinovi, kritizují poměry.
Jenže nelze se ubránit a část komentátorů se ani nebrání otázce, kde byli posledních 26 let? I když Vladimir Putin okázale dává najevo, že se o internet nezajímá, možnost, že skutečně neví o restrikcích na poli internetu, je málo pravděpodobná. Vznikly tak i pochybnosti o tom, jestli influencerka psala svůj text vůbec sama, či jí v tom někdo pomohl.
|
V Rusku se schyluje ke vzpouře. Před Putinem se věci tají, líčí blogerka
A paradoxně takovou verzi přinášejí nejen „obvyklí podezřelí“ z řad ruské (zahraniční) opozice, ale i třeba Vladimir Solovjov, velmi loajální propagandista. U Solovjova samozřejmě nejde o obvinění Kremlu, jako spíše o řadu urážek na adresu influencerky jako agentky Zelenského. Přidal i výzvu k prověrce ze strany prokuratury a daňových úřadů.
Ale verze o tom, že se jedná o zadání Kremlu, se objevují. A zněly by i celkem logicky. Pro Kreml by bylo vlastně velmi výhodné převést kritiku z Vladimira Putina na někoho jiného. Ostatně, nebylo by to poprvé, protože Vladimir Putin už několikrát tuto taktiku použil.
Jako příklad může sloužit penzijní reforma, kdy její nepopularita hrozila jestli ne přímo podkopat Putina, tak snížit jeho popularitu. Putin vystoupil s prohlášením, že o reformě neměl tušení a že vše způsobila vláda. A on tedy zakročí a reformu zmírní, což se také stalo. A jakmile se situace uklidnila, ruská vláda se vrátila k původní, nezmírněné reformě, ale tentokrát bez protestů. Aby toho nebylo málo, objevila se i verze o tom, že Kreml blogerce dovolí založit „ženskou“ politickou stranu a s ní kandidovat ve volbách.
|
Rusko téměř úplně zablokovalo Telegram, drtí ho více než západní aplikace
Hrozba probuzení
Takové verze jsou jen stěží nějak rozumně ověřitelné. Proto je asi nejjednodušší se držet toho, že influencerka prostě využila obecně blbé nálady a svezla se na ní. Ostatně, pro Kreml, respektive Staré náměstí, kde sídlí prezidentská administrativa, není vyvolávání nějakých velkých protestů zrovna vítanou možností. Problémem je, že doposud striktně nepolitičtí lidé se stále častěji pouštějí do kritiky různých aspektů politického života v Rusku. Jedná se přitom o různá témata od vybíjení krav v Novosibirské oblasti, pozdní pomoc při povodních v Dagestánu přes již zmiňované vypínání mobilního internetu a Telegramu až po ekonomické problémy.
Kritika přitom nemíří jen na „poměry“, jako tomu bylo v minulosti, ale stále častěji zaznívá to, že by jeden člověk neměl u moci zůstávat příliš dlouho. I když to zatím kritici neříkají otevřeně, jen stěží může taková kritika mířit na někoho jiného než na Vladimira Putina. Je téměř jisté, že se bude Kreml snažit svalit vinu na některého z Putinových podřízených, nicméně v případě takto široké nevole může jít jen stěží o nějakou řadovou figuru.
|
Podpora Putina v Rusku klesla nejvíce za sedm let. Lidem vadí vypínání internetu
Sama o sobě blogerka vysílající z Monaka opravdu není důležitá. Jenže není sama, navíc počet zhlédnutí a lajků je už pro Kreml alarmující. A s blížícími se volbami do Státní dumy představuje, i přes velmi kontrolovaný proces voleb, určité nebezpečí probuzení ještě daleko horší situace, než je „jen“ blbá nálada. Ostatně, pokud zajdeme do historie, Krvavá neděle v roce 1905 byla také mírumilovným průvodem k Mikuláši II., který skončil masakrem a otřesením právě mýtu o dobrém carovi.