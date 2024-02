Řízená demokracie. Protikandidát nesmí získat větší podporu, než vládce povolil

Pokud je vládce, jako třeba ruský prezident Vladimir Putin, pyšný a chce mít aspoň trochu reálného protikandidáta, může to být problém. Protikandidát může získat větší podporu, než vládce povolil. Tohle hrozilo v prezidentských volbách s Borisem Naděždinem. A tak ho volební komise vyřadila.

Pro Putina totiž z jeho účasti koukala hned dvojí ostuda. Za prvé by možná kvůli Naděždinovi nezískal 80 procent odevzdaných hlasů, jak si přeje, a podporu pro válku. A za druhé by se ukázalo, že kandidáti etablovaných politických stran získali méně hlasů než muž z ulice Naděždin.

Vypadalo by to, že ruská demokracie je loutkové divadlo. Všichni to sice vědí, ale veřejné potvrzení této pravdy by bylo pro Putina velkou ranou a ukazovalo by to, že dost nezvládá řídit svoji „demokracii“.