Mapy podle Putina. Proč se vůči Ukrajině nezachová tak „velkoryse“ jako Stalin vůči Finsku

Na Donalda Trumpa se snáší vlna kritiky. Právem. Až příliš často podléhá kouzlu Vladimira Putina. Až příliš snadno a bez odporu přistupuje na jeho verzi míru v podobě vítězství. Není to hezké ani na pohled, ani morálně. Ale zakrývá to důležitou otázku.
Kdo na Trumpově místě by dokázal dojednat s Putinem lepší „deal“? Kdo a jak by ho dotlačil k rychlému ukončení války a zároveň k přijatelnému (natožpak spravedlivému) míru? Zkuste si někoho takového vybavit.
Finové na to přistoupili…
To už se spíš vybavují úvahy i paralely s „reálně politickým“ koncem války, ba mírem. I když to zní hrozně. Když se v srpnu sešli v Bílém domě Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři, finský prezident Alexander Stubb tam pronesl jeden postřeh: „Pocházím z malé země, ale s Ruskem máme 1300 kilometrů dlouhou hranici i vlastní historické zkušenosti z dob druhé světové války. Našli jsme řešení v roce 1944 a jsem si jist, že budeme schopni najít řešení i v roce 2025, ukončit ruskou agresi a zajistit Ukrajině dlouhodobý mír.“
Už v srpnu jsme Stubbův výrok komentovali takto: Finsko čelilo od listopadu 1939 sovětské agresi. V září 1944 uzavřelo mír s Moskvou za cenu 12 procent svého území i obyvatel (pak je muselo přesídlit), dekády podléhalo „finlandizaci“ (jeho zahraniční politika musela ladit se zájmy Moskvy), ale uchovalo si formální suverenitu, demokratickou ústavu i západní charakter. Dokázalo z války se Sovětským svazem vybruslit.
|
Trump zase obrátil ve vztahu k Ukrajině. Ale v něčem má pravdu
Nebyl by podobný model pro Ukrajinu sice nespravedlivý, ale ve srovnání s nekončící ruskou agresí jakž takž snesitelný? Finové ho přežili docela dobře, proč by to nešlo i na Ukrajině?
… neboť Stalin měl prioritu jinde
Jenže finský prezident Stubb ani náš bezprostřední komentář nezmínil jednu důležitou věc, jíž si všimli diskutéři na webu. Z hlediska imperiální politiky Moskvy, kterou tehdy ztělesňoval, se Stalin zachoval vůči Finsku vlastně překvapivě velkoryse. Místo aby se rozhodl Finsko celé obsadit či přímo připojit k Sovětskému svazu (tak jako připojil Estonsko, Lotyšsko, Litvu i další území), spokojil se s 12 procenty finského území, pronájmem námořní základny blízko Helsinek a válečnými reparacemi.
Odkud se ta Stalinova „velkorysost“ vzala? Zásadní otázka. Moskva se v létě 1944 ocitla pod tlakem. Západní Spojenci se vylodili v Normandii a zahájili postup na Paříž, k Rýnu i směrem do Německa. Stalin nechtěl dopustit, aby byli v Berlíně dříve než Rudá armáda, a potřeboval vojáky pro – nakonec velmi úspěšnou – operaci Bagration (postup ve směru na Berlín přes Bělorusko a Polsko).
|
Kreml musel hasit spor mezi ruskými nacionalisty a Kadyrovem. Šlo o pětistovku
Proto pro Stalina nebyla prioritou úplná porážka a kapitulace Finska. Navíc se Finové úspěšně bránili v bitvách, jejichž jména nám moc neříkají, ale pro Finy jsou zásadní – Tali-Ihantala či Ilomantsi. Proto Stalin přistoupil na „velkorysé“ příměří podepsané v září 1944 v Moskvě a mezinárodně stvrzení v roce 1947 v Paříži. Tam byl dohodnut průběh hranic trvající dodnes.
Putinovi jde o vítězství
A teď si můžeme položit aktuální otázky, i když víme, že tu nejde o přesné paralely a pravidla hry v jaderné éře se liší od těch za druhé světové války. Je reálné, že by se současné Rusko ocitlo pod takovým tlakem, který by Putina přiměl k „velkorysému příměří“ na Ukrajině? Třeba jen k tomu, co nyní navrhl Trump – k příměří na linii dosavadní bojové fronty na Donbasu?
Toto je aktuální klíč ke konci války – myšleno války v její brutální podobě – na Ukrajině. Bez velkého ohledu na charakter či intelekt Donalda Trumpa. Rusko samozřejmě pod tlakem je. Pod tlakem ukrajinských úderů na svou infrastrukturu. Pod tlakem klesajících zisků z vývozu ropy a plynu. Pod tlakem čím dál napjatějšího rozpočtu. Pod tlakem sankcí. Ale stačí toto vše k tomu, aby se změnilo uvažování Putina?
Putinovo uvažování se mění, ale jen v detailech. On sám za „velkorysost“ pokládá svůj návrh, že přenechá-li Ukrajina Rusku kompletní Donbas (i dosud nedobyté části Doněcké oblasti), Moskva se vzdá dalších územních požadavků v Záporoží a Chersonské oblasti. My v Evropě v tom samozřejmě nevidíme velkorysost, nýbrž gangsterství. Jenže nejsme s to nasadit sílu, která by to mohla změnit.
Podívejte, jak jsme se zvětšili!
Hlavní rys Putinova uvažování nejlépe ukazují mapy. Není náhoda, že je čestným předsedou Ruské geografické společnosti. A zároveň se chce zapsat do dějin Ruska.
Zkuste si vedle sebe položit dvě mapy. Jednu z 20. let, z doby, kdy Stalin nastupoval k moci. A druhou z roku 1953, kdy Stalin zemřel. Hned uvidíte, jak se za to čtvrtstoletí Sovětský svaz zvětšil – druhá mapa se rozšířila o část Finska, o Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Kaliningradskou oblast (bývalé Východní Prusko), notný kus Polska, Podkarpatskou Rus, část Rumunska, Jižní Sachalin, Kurily…
|
Ruský chlast, zmar a smíření. Co je nejčastější příčinou úmrtí na Altaji?
Aby se Putin Stalinovi aspoň částečně rovnal, musel by na konci své mocenské dráhy ukázat jiné dvě mapy. Jednu z roku 2000, kdy se ujal moci, tedy mapu s torzem bývalého Sovětského svazu. A mapu z konce své vlády, jež by doložila územní zisky a posuny hranic Ruska: Krym, Donbas, možná i další. Ve srovnání s touto prioritou doložitelnou na mapách jsou cíle ve stylu rychlého míru na Ukrajině pod Putinovou rozlišovací schopností.
To není výraz obdivu k Putinovi, jen konstatování situace. Bohužel. Vrátit Rusko, mentálně i na mapách, do roku 1991 už je nemožné. Dostane někdo – ať Trump či někdo jiný – Rusko pod takový tlak, aby se Putin spokojil s tím, co zatím dobyl? O to teď jde, ne o spravedlivý mír, ač by si ho tolik lidí přálo.