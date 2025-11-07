Jak fungují Putinovy „zázračné“ zbraně a může se proti nim Západ ubránit?

Pro pochopení současné situace je nutné vrátit se o několik let zpět. V roce 2018 ruský prezident Vladimir Putin během projevu před ruským parlamentem oznámil, že Rusko má šest nových pokročilých jaderných zbraní nebo zbraní schopných nést jaderné hlavice.
V ruském tisku se pro ně rychle ujalo označení „superzbraně“ a byly prezentovány jako rozhodující prostředky k získání převahy nad Západem, se kterým se Rusko tehdy stále více dostávalo do konfliktu. Ruské superzbraně pak Putin, jeho generálové i ruská média ještě intenzivněji propagovali po zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.
Sporná praktická užitečnost
Část z nich se skutečně dostala do výroby a některé byly podle dostupných informací použity i proti Kyjevu. Jde o rakety Ch-47M2 Kinžal a 3M22 Zircon. Podle ukrajinských zdrojů byly některé z nich sestřeleny západními protiraketovými systémy, jako jsou americké Patrioty. Nejde tedy o nezastavitelnou hrozbu. Technicky také nejde o nic zcela převratného.
|
Nová ruská zbraň. Vyplula ponorka, která ponese jaderné podvodní drony Poseidon
Z dalších Putinových zbraní měla být údajně zavedena do služby těžká mezikontinentální raketa RS-28 Sarmat. Není to ale jisté, testy se nepovedly a někdy vybuchuje při startu. Všechny tyto zbraně jsou do určité míry pokračováním sovětských projektů a jejich schopnosti ruský tisk přeháněl.
Něco jiného je další z Putinových superzbraní – hypersonický kluzák Avangard vynášený mezikontinentálními střelami. Ten kombinuje nové a starší technologie a jeho zachycení současnými protiraketovými systémy může být skutečně komplikované. Ale jen za předpokladu, že dosahuje parametrů uváděných ruskými zdroji. Možná totiž vůbec není hypersonický.
Podobné je to i u Burevestniku a Poseidonu. Tyto systémy představují nové technologie, pokud tedy skutečně fungují tak, jak tvrdí ruská strana. Burevestnik je podle dostupných informací střela s plochou dráhou letu poháněná jaderným zdrojem, která má údajně dokázat obletět zeměkouli a zaútočit na nepřítele zezadu. Poseidon je zase dálkové autonomní torpédo, svým způsobem malá ponorka bez posádky s velkou jadernou náloží.
|
Je to nevhodné, obul se Trump do Putina kvůli testu nové rakety. Kreml reagoval
Jenže jejich praktická užitečnost je sporná. Burevestnik by za sebou zanechával radioaktivní stopu a podle dostupných informací je zatím stejně nebezpečný ruské armádě jako potenciálnímu nepříteli. Poseidon zase vyžaduje speciální ponorky, které Rusko teprve zavádí, a zničení pobřeží nepřítele lze v praxi provést jednoduššími a spolehlivějšími prostředky.
O projektech podobného typu se v Rusku uvažuje už od padesátých let minulého století, ale pokaždé se ukázalo, že technické problémy – například hmotnost, spolehlivost a odstínění reaktoru – jsou neřešitelné. Navíc takové systémy neposkytují žádnou zásadní výhodu oproti jiným již zavedeným zbraním.
Hlavně posílit morálku obyvatelstva
Co z toho plyne? Z velké části jde u ruských superzbraní o propagandu, jejímž cílem je posílit sebevědomí ruské veřejnosti a prezentovat domnělou převahu Ruska nad Západem. V reálném boji nepředstavují zásadní výhodu. Zároveň je pravda, že některé z těchto projektů představují technologické inovace a pokud by se je podařilo posunout ze současného zkušebního stadia do fáze masové výroby a spolehlivého použití, mohly by dočasně přinést Rusku na bojišti velkou výhodu.
|
Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další
V tomto ohledu připomínají některé Hitlerovy zázračné zbraně, jako byly střely s plochou dráhou letu, protiletadlové rakety nebo první letadla se sníženou radarovou viditelností. Ani ty ale nemohly změnit průběh války. Naznačily ale směr, kterým se zbrojní technologie vyvíjely v dalších desetiletích a sloužily tak podobně jako dnes v Rusku k posilování morálky obyvatelstva v hroutící se či upadající zemi, která se snaží udržet obraz velmoci.