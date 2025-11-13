Návrat ztraceného Lavrova? Putin už dříve dal sbohem svým blízkým spolupracovníkům

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (27. září 2025) | foto: Reuters

Jiří Just
Upadl Lavrov v nemilost? Kreml slíbil, že se šéf ruské diplomacie vrátí. V minulosti se Putin zbavil i věrnějších spolupracovníků.

Je na malinách. Ale brzy se vrátí. Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že se „ztracený“ šéf diplomacie vrátí na veřejnost v příhodnou dobu. „Sergej Viktorovič (Lavrov) pokračuje v práci, pracuje aktivně,“ uvedl Peskov. „Všechno je v pořádku. Až se budou konat odpovídající veřejné akce, tak ministra uvidíte,“ dodal mluvčí ruského prezidenta v rozhovoru s novináři.

Zkraje listopadu se objevily spekulace, že Lavrov měl upadnout v Putinovu nemilost. Jako jediný stálý člen se neúčastnil nedávného zasedání ruské Bezpečnostní rady pod vedením ruského lídra. A také nebude šéfovat ruské delegaci na blížícím se summitu G20 v jihoafrickém Johannesburgu. Koncem října se Lavrov už nezúčastnil jubilejního Východoasijského summitu organizace ASEAN a partnerských zemí v Malajsii.

Za čtvrt století Vladimira Putina u moci o své významné funkce přišlo nemálo vlivných mužů, kteří přivedli Putina k moci, byli jeho blízkými lidmi, anebo utvářeli jeho režim. Ani jeden z nich však Putina nezradil.

Avšak, jak podotýkají někteří ruští experti, nemusí to být signál nepřízně vůči Lavrovovi. Spíš vztah Kremlu k těmto akcím, které aktuálně ruské vedení nemusí považovat za až tak významné.

