Návrat ztraceného Lavrova? Putin už dříve dal sbohem svým blízkým spolupracovníkům

Je na malinách. Ale brzy se vrátí. Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov oznámil, že se „ztracený“ šéf diplomacie vrátí na veřejnost v příhodnou dobu. „Sergej Viktorovič (Lavrov) pokračuje v práci, pracuje aktivně,“ uvedl Peskov. „Všechno je v pořádku. Až se budou konat odpovídající veřejné akce, tak ministra uvidíte,“ dodal mluvčí ruského prezidenta v rozhovoru s novináři.
Zkraje listopadu se objevily spekulace, že Lavrov měl upadnout v Putinovu nemilost. Jako jediný stálý člen se neúčastnil nedávného zasedání ruské Bezpečnostní rady pod vedením ruského lídra. A také nebude šéfovat ruské delegaci na blížícím se summitu G20 v jihoafrickém Johannesburgu. Koncem října se Lavrov už nezúčastnil jubilejního Východoasijského summitu organizace ASEAN a partnerských zemí v Malajsii.
Za čtvrt století Vladimira Putina u moci o své významné funkce přišlo nemálo vlivných mužů, kteří přivedli Putina k moci, byli jeho blízkými lidmi, anebo utvářeli jeho režim. Ani jeden z nich však Putina nezradil.
Avšak, jak podotýkají někteří ruští experti, nemusí to být signál nepřízně vůči Lavrovovi. Spíš vztah Kremlu k těmto akcím, které aktuálně ruské vedení nemusí považovat za až tak významné.