Jsem rád, že v diktatuře už nežiju, a za idiota pokládám každého, kdo vytrubuje, že to, v čem žijeme, diktatura je, a že je dokonce horší než to, co bylo předtím.

To je ale námět k jinému zamyšlení, teď mi jde o funkčnost diktatury jako systému.

Zajisté že pozoruji diktaturu ruskou. Koneckonců i na to jsem zvyklý, sledovali jsme ji i za časů diktatury domácí. Aktuální pozorování přináší mnohá překvapení.