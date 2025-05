Co má Putin za lubem s Finskem? Tamní vstup do NATO byl pro něj dárek

Celou věc lze ale nahlížet i jiným prizmatem. Svým způsobem totiž švédský, a zejména finský, vstup do NATO Putinovi poskytl vynikající záminku ke změně bezpečnostní strategie, která už beztak byla „in the making“. Těžiště světové bezpečnosti se pozvolna přesouvá na sever, k Arktidě.

S otevíráním nových plavebních cest a růstem významu kritických minerálů, které se tam nacházejí v obrovském množství, roste i zájem velmocí oblasti za polárním kruhem kontrolovat. Proto – na realističtější rovině – evropské státy jako Británie vytváří elitní polární síly, proto – na fantastičtější rovině – americký prezident Donald Trump sní o anexi Grónska a Kanady.

Klíčové geopolitické kolbiště

I Rusko v posledních letech navyšuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě – a zejména v posledních měsících. Opět posílá letectvo do opuštěných základen za polární kruh, opět rostou posádková města okolo severomořského města Murmansk.

Velké světové deníky jako The New York Times a The Daily Telegraph, které o tom v posledních týdnech přinášejí obsáhlé články, akci chápou jako potenciální předehru k agresi proti Finsku. Budování vojenské infrastruktury ostatně probíhá v těsné blízkosti finské hranice.

To je ale poněkud omezený pohled. Ano, ruské polární aktivity budou vždycky probíhat v blízkosti finské hranice, protože přístup do Severního ledového oceánu je tam díky nezamrzajícím vodám Murmansku nejschůdnější. Ve skutečnosti je ale Putinova strategie mnohem širší než potenciální válka s Finskem, která by notabene mohla vyprovokovat válku s celou Aliancí.

Šéfovi Kremlu tu jde primárně o ukazování arktických svalů a obecenstvo je především v USA. Ruským aktivitám, které by jinak logicky musely vzbudit protesty Západu, je po vstupu Helsinek do NATO navíc dána uspokojivá vějička: „Musíme se přece bránit proti potenciálnímu agresorovi,“ zní diktum Moskvy.

Putinovi je zde třeba přiznat jistý strategický důvtip. Chápe – a v tomto ohledu se nemýlí – že Arktida bude do budoucna klíčovým geopolitickým kolbištěm. Zda se stane i vojenským kolbištěm, to závisí pouze na zručnosti světových diplomatů, ale rozhodně ničemu neuškodí – myslí si v Kremlu – když se na potenciální konfrontaci připraví. Ostatně o čem jiném je diplomacie než umět mluvit o míru, ale být schopen včas ukázat, že pušky jsou nabité?

Pokud Putin díky své „finské“ zástěrce vybuduje za polárním kruhem a v jeho blízkosti dostatečnou sílu dřív než ostatní státy v regionu, bude v ideální pozici, aby v Severním ledovém oceánu tvrdě prosazoval ruské zájmy. A nenechme se mýlit, že přesně to má novodobý car v plánu.