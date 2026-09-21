Hlasuj! Hlasuj online! Křičí na zákazníky alkaška na okraji Moskvy. Tedy obchod s alkoholem. Hned tři plakátky v barvách ruské trikolory visí přímo u dveří. A ve výloze na obrazovce bliká volební reklama. Sousední supermarket tak vehementně k volbám nezve. Ale z toho nejde dělat žádné závěry.
Stejně tak z blednoucího inzerátu hledajícího prodavače alkomarketu. Nabízí výplatu od 80 tisíc rublů. To je bratru nějakých 20 tisíc korun. Čistá průměrná mzda v ruské metropoli se přitom pohybuje okolo 160 tisíc rublů (cca 40 tisíc korun).
Jenže o tom volby do Státní dumy, které v Rusku a na Ruskem anektovaných územích Ukrajiny proběhly o víkendu, nebyly.
Částečná obnova předem schválených kádrů
Je vlastně lehčí říct, o čem hlasování nebylo, než bylo. Hlasovali Rusové o válce? Nikoliv. Válku tak či onak - pokud ne programem, tak veterány ukrajinského konfliktu na kandidátce - podporovaly všechny významné partaje, které se voleb účastnily. Těžko si lze představit opak. Jediná strana vymezující se proti válce, strana Jabloko, byla z voleb stažena rozhodnutím Nejvyššího soudu. Byť v jednomandátových obvodech kandidovala bezmála stovka představitelů Jabloka. Neúspěšně.
Rozhodovali Rusové o možné mobilizaci, o níž se spekuluje a kterou ruští politici včetně Vladimira Putina vyvracejí? Také ne. Další nášup lidí do hladového chřtánu války nebyl tématem volebních programů a ani předvolebních debat.
Hlasovali Rusové o důvěře Vladimiru Putinovi? Kremelská strana Jednotné Rusko vedená šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, jakožto jedničkou na kandidátce, získala většinu míst ve Státní dumě. Opozice dohromady obsadí přinejlepším 150 křesel. Tradičně nejvíc komunisté. Ono to nemohlo ani jinak dopadnout.
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Bylo by naivní domnívat se, že si Kreml hlasování nepojistil. Volby v Rusku jsou rituál, částečná obnova předem schválených kádrů, ale především jsou kontrolním mechanismem. Hlasování má ruskému režimu ukázat, jak efektivně dokáže kontrolovat situaci v zemi.
Volby v Rusku mají předem jasného vítěze, vítězství se mu ale musí doručit. Nejde střelit cifry jen tak z voleje. To znamená, že lokální či regionální představitelé moci se musí snažit získat potřebný počet hlasů pro státostranu Jednotné Rusko. Pro systém je to zpětná vazba, nakolik jsou tyto elity efektivní a jak dokážou řídit své hájemství.
Nejedná se bezpodmínečně o volební podvody, i když k nim také dochází. Diplomaticky by se to dalo nazvat mobilizací elektorátu. Ať už jde o tradiční předvolební investice do projektů zkrášlujících život - v naší čtvrti nám vedení nadělilo třeba nové kluziště, anebo nuceným hlasováním.
Jeden příklad za všechny. Volební monitorovací centrum Kolčuka, které si zřídila opoziční partaj národoveckých populistů LDPR, uvedlo, že v Čeljabinské oblasti na Urale odhalila případ nuceného hlasování za Jednotné Rusko.
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„Poslanci jsou darmožrouti“
Z tělocvičny přiléhající ke škole na moskevské periferii vychází korpulentní dáma. „Koho jsem volila, vám neřeknu,“ odsekne, když jí ukážu novinářskou akreditaci českého média. „Jak se mi žije? Moc dobře ne. Zdražuje se. A já mám důchod 25 tisíc rublů (cca 6300 korun). Ale musím to nějak zvládnout,“ povzdechne si. Největší výdaje má za léky.
„Občané celé tři dny volili aktivně. Většina z nich hlasovala elektronicky,“ raportuje mi předsedkyně místní volební komise. A skutečně, volebních lístků v neděli odpoledne, v poslední den hlasování, nebylo v urně až tak mnoho.
„Komunisty. Volil jsem komunisty,“ hrdě se hlásí ke své volbě čtyřicátník, který vycházel z vrat školy. Sergej přiznává, že není kovaný komunista, natož člen strany, ale rudou partaj vedenou dvaaosmdesátiletým vůdcem vnímá jako alternativu vůči vládě. Prý by si přál spravedlivější systém, který myslí víc na lidi. Víc než drahota ho momentálně trápí nedostatek benzínu. „Pořád si nemůžu zvyknout na fronty nebo hledání pumpy s benzínem za normální cenu,“ krčí rameny.
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„Volím jenom Putina,“ opáčí mi můj soused Váňa na mou otázku, jestli byl volit. Je to nefalšovaný ruský patriot. Poslance Státní dumy ale považuje za darmožrouty. Dříve pracoval ve státní korporaci, nyní podniká na vlastní pěst. „Volit jsem nebyl a nepůjdu. Chodím jen na prezidentské volby. Naštěstí jsem nemusel volit, ale vím od svých bývalých kolegů, že hlasovat museli povinně. Dokonce se to kontrolovalo. To mi připadá jako nesmysl,“ vypráví.
V neděli časně ráno, v poslední den hlasování, Ukrajina zaútočila na Moskvu. Kyjev vyslal, alespoň podle prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, vše, co mohl: devět typů dronů a rakety Flamingo. Ruské úřady hlásí sestřelení více než 1600 dronů i ukrajinské rakety.
Zásah dostala opět i moskevská rafinerie. Nad jihovýchodem ruské metropole visel zlověstný černý mrak. „Volební místnosti jsou otevřené, všechno je jako obvykle. Ale všichni jsou nervózní,“ hlásí mi můj známý, který sleduje volby v moskevské čtvrti Kapotňa, kde leží zasažený zpracovatelský závod.
I taková je realita ruských voleb.