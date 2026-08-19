O vítězi předem rozhodnuto, opozice pod tlakem. Proč tedy Kreml volby vůbec potřebuje?

Jiří Just
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Billboardová kampaň před volbami do ruské Státní dumy, které se mají konat 18.–20. září 2026. | foto: Dmitry Yagodkin / Zuma PressProfimedia.cz

V zemi Vladimira Putina se v září uskuteční volby do Státní dumy. Vítěz je předem jasný. A opozice je od ruských úřadů bita ještě před otevřením volebních místností. Jaké mají tedy volby v Rusku vůbec smysl?

„Vezměte si a přijďte k volbám,“ strká mi do ruky postarší dáma lístek. Je na něm muž ověšený medailemi. Veterán války proti Ukrajině. Jeden z bezmála dvou stovek kandidátů, kteří bojovali na ukrajinské frontě. Stojím na okraji Moskvy před centrem státních služeb Moji dokumenty – ruskou obdobou Czech Pointu, a napadá mě, že by mi ten předvolební leták asi strkat do ruky neměla. Jestli to není zakázaná agitace?

Volby v Rusku nejsou primárně pro občany. Je to zpětná vazba o stavu systému a jak si vedou jeho jednotlivé články.

To by se asi dělat nemělo – je slušný popis voleb, které v Rusku probíhají poslední čtyři dekády.

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