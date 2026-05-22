Tohle je moc i na Rusy. Odlehlý region postaví čtvrtou sochu Stalina

Slavný ruský letecký konstruktér Alexandr Jakovlev napsal po druhé světové válce paměti, v nichž zachytil příznačnou scénu svého rozhovoru se Stalinem. Když se ho sovětský diktátor snažil přesvědčit, aby vzal post náměstka ministra pro leteckou konstrukci a Jakovlev se bránil (právem se totiž v takovém postavení obával o svůj život při jedné z dalších čistek), odehrála se tato scéna: „Ale soudruhu, to je přece vydírání,“ řekl Jakovlev z posledních sil. Stalin se údajně usmál a odvětil: „No a co.“
Diktátorova paranoia a neústupnost
Argumentační fauly a tendence k šikaně ale jistě patří k těm menším prohřeškům, kterých se generální tajemník ÚV KSS (oficiálně nikdy nepřijal vyšší úřad) dopustil. Stalin je dnes všeobecně považován za jednoho z největších „vrahů“ všech dob. Například americký historik Timothy Snyder mu ve své slavné knize Krvavé země připisuje podobně obludnou úlohu, jakou měl německý diktátor Adolf Hitler, jakkoli může být jejich místo v historické paměti odlišné.
Vědomé způsobení ukrajinského hladomoru ve třicátých letech, čistky sovětských důstojníků a intelektuálů v předvečer druhé světové války či založení rozsáhlého systému pracovních táborů známých jako „gulagy“ jsou jen těmi nejznámějšími ze Stalinových údajných zločinů. Britský historik Robert Conquest Stalinovi přičítá na vrub zhruba 20 milionů obětí.
V Rusku ale tuto věc vnímají trochu jinak. Přinejmenším někteří Rusové Stalina vidí jako zachránce země před nacistickou hrozbou a vítěze ve Velké vlastenecké válce. Co naplat, že Stalinova role ve vedení válečných operací byla spíše kontraproduktivní.
Novozélandský historik David Stahel popisuje ve své knize Bitva u Kyjeva paranoiu, kterou sovětský lídr trpěl, a neústupnost, s jakou odmítal stažení obklíčených sovětských jednotek u dnešního hlavního města Ukrajiny v září 1941. Přinejmenším se tím vyrovnal stejnému postupu, který o rok později Hitler tak osudově zvolil u Stalingradu. V kyjevské kapse přitom zahynulo nebo padlo do zajetí ještě víc mužů, celkem přes půl milionu sovětských vojáků. Hitler na základě toho označil bitvu u Kyjeva nikoli neprávem za největší střet v dějinách lidstva.
„Ať si tu sochu dá do zahrady!“
To ale přinejmenším některým dnešním Rusům nebrání v tom, aby Stalina uctívali. Od roku 1995 vyrostlo v Ruské federaci na 213 jeho soch a bust. Na rekordmana to dotáhl gubernátor Vologdské oblasti Georgij Filimonov, který má pod svou správou hned tři a momentálně plánuje čtvrtou. Tam už ale narazil na trpělivost některých Rusů, kteří přece jen Stalina nemají tak v lásce.
„Měl by si tu sochu dát před svůj dům nebo do zahrady,“ komentoval situaci podle norského serveru Barents Observer místní občan Jegor Subbotin. „Mohl by si klidně pořídit ikonu Stalina a denně se k ní modlit,“ dodal na adresu údajně bigotně věřícího gubernátora. Jak známo, Stalin představitele ortodoxní církve krutě perzekvoval.
Další z místních občanek Světlana Šestakovová zase sarkasticky připomněla utrpení, která sovětský lídr Rusům způsobil: „Ať na vernisáž dorazí penzisté, kteří zapomněli na útlak, bolest a utrpení, která lidé prožili.“
Těžko říct, zda to na Filimonova udělá nějaký dojem a chystaný projekt zruší. Od člověka, který má v pracovně vyvěšený fiktivní portrét své maličkosti, kterak podává ruku Stalinovi, to ale můžeme jen těžko čekat.