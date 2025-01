Bláhové myšlení. Levný ruský plyn nechceme, drahý ano!

Ruský plyn začal směrem na západ, přesněji do Československa, proudit v roce 1967 (tedy nejspíše šlo o plyn ukrajinský, protože Rusové se v době Sovětského svazu nejdříve snažili vytěžit zdroje svých satelitů, aby si ty svoje šetřili na horší časy – proto dnes už Ukrajina nemá významnější zásoby plynu).

Od sedmdesátých let začal Sovětský svaz dodávat tuto surovinu i do západní Evropy, zejména do Německa. Kapitalistickým státům v době studené války nevadilo, že Moskva z peněz z prodeje plynu financuje komunistickou diktaturu.

Vláda v Kyjevě teď ukončila přepravu ruského plynu po 58 letech. Důvod: Moskva prodejem surovin financuje válku proti Ukrajině. Válka mezi Ukrajinou a Ruskem ale přece vypukla už skoro před třemi lety, ne loni na silvestra! Nebo Rusové z prodeje plynu začali válku financovat až na konci prosince 2024? Předtím to nedělali? Že by smlouvu mezi Naftogazem a Gazpromem objevili v Kyjevě až loni kolem Vánoc? Nebo byla natolik svatá, že Ukrajinci raději dlouhých 33 měsíců umírali a neskutečně trpěli, než aby ji na začátku ruské agrese hned nevypověděli?

Rozhodnutí nadšeně uvítal polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Je to logické, protože tento politik musí mít radost ze všeho, co oslabuje pozici dvou odvěkých nepřátel Polska – Ruska a Německa. Sikorski slavil i zničení strategického systému plynovodů Nord Stream, přes který pod Baltem proudily ročně desítky miliard kubíků zemního plynu z Ruska do EU, zejména do Německa.

Sny o plynové nezávislosti

„Děkuji, Ameriko,“ napsal 26. září 2022 na síti X. Později větu smazal, ale nepřátelé Západu od této chvíle začínají rozumět americkým vtipům o Polácích a vysmívají se politikům hlásajícím pevnou alianční jednotu s USA, protože Nord Stream zjevně zničil právě někdo ze spojenců zemí EU. Nekontrolovatelný spojenec, který zničí strategickou infrastrukturu svého spojence, bývá totiž horší než více či méně vypočitatelný nepřítel. Vrcholem cynismu je, že západní média ve spolupráci s tajnými službami chtějí útok svést na ubohé Ukrajince, kteří ho z mnoha logických důvodů nemohli provést.

„Čím více plynu na trhu bude od skutečných partnerů Evropy, tím dříve budou překonány poslední negativní dopady energetické závislosti Evropy na Rusku,“ prohlásil Volodymyr Zelenskyj. Opravdu?

Ukrajinskému prezidentovi asi neukázali článek deníku Financial Times z 20. prosince 2024 o tom, že EU loni dovezla rekordní množství zkapalněného plynu (LNG) z Ruska, přesněji 16,5 milionu tun, což je asi 25 miliard kubíků. Předloni to bylo 15,18 milionu tun, o rok dříve 15,21. Přitom dovezené LNG je dražší než plyn přepravovaný potrubím. Ve skutečnosti ruského LNG však musí být do Evropské unie dovezeno mnohem více, protože k těm přiznaným 16,5 milionu tun musíme připočítat ještě lodě například pod vlajkou karibského státečku Svatý Kryštof a Nevis, které vezou „určitě neruský“ plyn do unijních přístavů.

Tolik o výrocích pokrokových politiků EU o odříznutí se od ruských zdrojů energie. Stejní politici lamentují nad tím, jak drahá energie oslabuje konkurenceschopnost EU vůči USA a Číně. Jásají, když přestanou brát od Rusů levný plyn z plynovodu, zato kupují od nich nebo od překupníků drahý ruský LNG, přitom si bláhově myslí, jak skvěle „vyjebali“ s Putinem.