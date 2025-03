Stará „dobrá“ závislost aneb hurá zpátky do minulosti s ruským plynem

Pravda, část z nich mluví o tom, že by se tak mělo stát až po uzavření míru mezi Ukrajinou a Ruskem, ale i tak je to podivné. Někteří lidé jsou zřejmě nepoučitelní.

Pro Německo, stejně jako pro některé další evropské země by to bylo na první pohled výhodné. Levné energie, v tomto případě plyn, znamenají výhodu zejména pro průmysl, který nyní trpí tím, že v jiných částech světa, například ve Spojených státech, jsou náklady na energie několikanásobně nižší, což ztěžuje zejména vývoz. Levný plyn by znamenal posílení německé exportní lokomotivy.