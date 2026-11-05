Svět v bodě zlomu. Ruský vliv mezi expanzí, erozí a proměnou mezinárodního řádu

Ruský vliv se dnes probírá region po regionu, krize po krizi. Každé dějiště má svého odborníka, svůj vlastní kontext, svůj vlastní žebříček příčin a následků. Jsou to popisy jednotlivých dotyků – nohy, chobotu, ucha, ne portrét celého zvířete.
Tento text se o portrét pokouší. Nejde v něm o vylíčení jedné konkrétní krize, ale o mapu: jaké nástroje Rusko používá, ve kterých částech světa, jak se od sebe tyto nástroje liší i v čem se naopak podobají, jaké mezi jednotlivými dějišti existují souvislosti a jaké to má důsledky, pro dotčené státy i pro mezinárodní systém jako celek.
Napříč tímto polem totiž prosvítá jeden společný jmenovatel, který jednotlivé regionální zprávy obvykle nezachytí, protože se dívají jen na svůj výsek.
Poválečný mezinárodní řád se po roce 1945 opíral o několik vzájemně propojených vrstev. Charta OSN zakotvila zákaz hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti či politické nezávislosti států a vytvořila univerzální systém kolektivní bezpečnosti. Vedle něj postupně vznikaly regionální a alianční bezpečnostní struktury, mechanismy kolektivní obrany a další politické, právní a ekonomické instituce, které měly omezovat riziko mezistátní agrese a zvyšovat její náklady. Tento systém nikdy nebyl dokonale soudržný ani důsledně vynucovaný a jeho pravidla byla opakovaně porušována. Přesto vytvořil soubor norem a institucí, které po desetiletí určovaly základní rámec mezinárodních vztahů.
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Dnes jeden ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN, stát, který měl být garantem tohoto řádu, jeho klíčové pravidlo otevřeně porušuje. A systém jej není schopen donutit k nápravě.
Právě v tomto kontextu je třeba číst ruský vliv ve světě: ne jako izolovanou zahraniční politiku jednoho státu ani jako sled nesouvisejících krizí, ale jako soubor rozdílných forem moci, jejichž význam se naplno ukazuje teprve tehdy, když sledujeme nejen jednotlivá dějiště, ale také jejich souběh a společný strategický účinek.
Válka na Ukrajině: koncentrace zdrojů a strukturální omezení
Ruská agrese proti Ukrajině představuje největší mezistátní ozbrojený konflikt v Evropě od roku 1945. Její význam nespočívá pouze v rozsahu bojových operací, ale v precedentu, který vytvořila. Otevřené použití síly k revizi hranic a formální anexi cizího území znamená přímé porušení principu územní integrity států, jenž tvoří základ poválečného evropského uspořádání.
Pro samotné Rusko znamenala válka zásadní strukturální mobilizaci. Rozsah vojenské mobilizace je v postsovětském období bezprecedentní. Podle SIPRI dosáhly ruské vojenské výdaje v roce 2025 přibližně 16 bilionů rublů, tedy 7,5 % HDP. Schválený rozpočet na rok 2026 počítal s jejich snížením na 14,9 bilionu rublů, přibližně 6,3 % HDP, skutečné výdaje se však mohou v průběhu roku od původního plánu odchýlit. Zbrojní průmysl funguje ve vícesměnném režimu, výrobní kapacity byly rozšířeny a část civilní produkce byla podřízena vojenským zakázkám. Ruský stát tak ekonomiku strukturálně přeorientoval na vedení dlouhodobého konvenčního konfliktu.
Schopnost válku financovat je přitom klíčovým faktorem její udržitelnosti. Sankce omezily přístup k západním technologiím a kapitálu, avšak nezpůsobily bezprostřední ekonomický kolaps. Vývoz ropy a plynu byl přesměrován především do Asie. Nové obchodní a platební mechanismy umožnily udržet příjmy z energetických surovin, které zůstávají hlavním zdrojem rozpočtových příjmů federace.
Tato adaptace je však spojena s dlouhodobými náklady. Zvyšuje se závislost na omezeném počtu odběratelů, obchod probíhá často se slevou a za vyšších logistických nákladů. Válečné výdaje vytlačují investice do civilních sektorů. Technologická omezení komplikují modernizaci průmyslu. Lidské ztráty a emigrace dále prohlubují demografický pokles.
Válka tak koncentruje zdroje ruského státu do jednoho směru. Udržování rozsáhlého konvenčního konfliktu vyžaduje trvalé finanční, průmyslové i lidské kapacity. Každé další rozšíření vojenských ambicí by znamenalo nové mobilizační a fiskální zatížení systému.
Na čtvrté výročí invaze v únoru 2026 byla válka na Ukrajině současně projevem ruské odolnosti i zdrojem jejího omezení. Moskva prokázala schopnost vést dlouhodobý konvenční konflikt, financovat jej zvýšenými rozpočtovými výdaji a přizpůsobit ekonomiku válečným prioritám bez bezprostředního kolapsu. Zároveň však konflikt vázal podstatnou část vojenských, fiskálních i lidských kapacit. Každý další rok války prohluboval strukturální náklady – demografické, technologické i rozpočtové a zužoval prostor pro jiné rozsáhlé vojenské projekce.
Na bojišti zůstala fronta vysoce nákladná pro obě strany i v dalších měsících. V únoru 2026 zahájila Ukrajina lokální protiofenzivu ve východní Dněpropetrovské a severovýchodní Záporožské oblasti; boje se následně přelily i do Doněcké oblasti a pokračovaly po celé léto. V polovině května se strany na dva dny, u příležitosti ruských oslav Dne vítězství, dohodly na dočasném příměří spojeném s výměnou zajatců, ale sporadické boje pokračovaly i během něj a obě strany se vzájemně obviňovaly z porušování dohody.
Po téměř osmiměsíčním útlumu diplomatických jednání se americká administrativa na začátku září pokusila znovu rozhýbat jednání o ukončení války. V sobotu 5. září jednali američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner déle než tři hodiny s Vladimirem Putinem v Moskvě. Poradce Kremlu Jurij Ušakov rozhovory označil za věcné, konstruktivní a mimořádně otevřené; podle americké strany se diskutovalo o konkrétních možnostech dalšího postupu. Pro dobu návštěvy se Moskva a Kyjev dohodly na dočasném omezení vzájemných úderů na obě hlavní města, nikoli však na širším příměří.
Následující den, v neděli 6. září, se Witkoff s Kushnerem přesunuli do Kyjeva, kde poprvé od začátku plné ruské invaze osobně jednali s Volodymyrem Zelenským. Do dalšího kola rozhovorů se zapojili také bezpečnostní poradci Velké Británie, Francie a Německa. Jednání se týkala možného mírového procesu, bezpečnostních a ekonomických záruk pro Ukrajinu i její podpory během nadcházející zimy. Witkoff rozhovory označil za věcné a důležité a uvedl, že americká delegace je jejich průběhem „velmi povzbuzená“.
K průlomu však nedošlo. Boje pokračovaly a dočasné omezení úderů se vztahovalo pouze na Moskvu a Kyjev; během stejného víkendu ukrajinské drony zasáhly mimo jiné rjazaňskou ropnou rafinerii. Základní sporné otázky, především budoucnost okupovaných území, podoba bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a podmínky případného širšího urovnání, tak zůstávají k počátku září 2026 nevyřešené.
Rozpočtová fronta se mezitím dále vyostřila. Nové sankce namířené přímo na klíčové ropné společnosti a propad exportních příjmů srazily růstové prognózy na zlomek původních čísel a citelně nahlodaly rezervy určené právě na tlumení takových šoků; podrobněji o tom pojednává samostatná kapitola o energetice. Tuto tíseň jen dočasně zmírnila souběžná válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, která krátkodobě zvedla světové ceny ropy. Součet těchto tlaků vysvětluje, proč se Moskva k září 2026 vrací k jednacímu stolu, aniž by ustoupila od zásadních požadavků. Ochota vyjednávat tak není známkou slabosti v obvyklém smyslu, ale racionální reakcí na náklady, které samo vedení války dlouhodobě generuje.
Ruský vliv zůstává na Ukrajině především mocí vynucovanou vojensky. Návrat amerického zprostředkování k jednacímu stolu tuto skutečnost zatím nemění. Zářijová jednání ukázala ochotu Moskvy jednat, nikoli však ochotu ustoupit od jejích základních požadavků. Právě tento rozdíl je podstatný: samotná účast na diplomatickém procesu není důkazem připravenosti ke kompromisu a rostoucí ekonomické či vojenské náklady se dosud nepromítly do zásadní změny ruských válečných cílů.
Diplomacie tak může být další součástí ruské strategie, nikoli nutně alternativou k pokračování války. Moskva může současně vést jednání, pokračovat ve vojenském tlaku a testovat, zda čas, únava protivníka a proměna politického prostředí nezlepší její vyjednávací pozici. Zda současný diplomatický proces nakonec vytvoří prostor pro příměří, proto zůstává otevřené. K počátku září 2026 však dostupné signály spíše ukazují pokračování dosavadní dvojkolejnosti: vyjednávat, ale bez zásadního ústupu od požadavků, které jsou pro Kyjev nepřijatelné.
Postsovětský prostor: od dominance ke konkurenci
Po rozpadu Sovětského svazu si Rusko v postsovětském prostoru udrželo mimořádně silné bezpečnostní postavení. V Arménii zůstala 102. ruská vojenská základna v Gjumri, v moldavském Podněstří operativní skupina ruských vojsk a v Abcházii a Jižní Osetii ruské jednotky, jejichž přítomnost se po válce s Gruzií v roce 2008 dále institucionalizovala. Vliv Moskvy současně posilovala ekonomická provázanost, pracovní migrace, energetické vazby a široké používání ruštiny.
Významnou pákou se staly nevyřešené konflikty. Ruská vojenská a politická přítomnost v Podněstří, Abcházii a Jižní Osetii umožňovala Moskvě dlouhodobě ovlivňovat bezpečnostní prostředí Moldavska a Gruzie a komplikovala jejich snahu o hlubší integraci do euroatlantických struktur. Tento model byl pro Rusko relativně levný: nevyžadoval trvalé rozsáhlé vojenské operace, ale poskytoval možnost zasahovat do strategického směřování sousedních států.
Po roce 2022 se však prostředí začalo výrazně měnit. Válka proti Ukrajině soustředila značnou část ruských vojenských a politických kapacit na jeden konflikt a současně urychlila snahu některých postsovětských států diverzifikovat své bezpečnostní, ekonomické a diplomatické vztahy. Neznamenalo to konec ruského vlivu, ale postupné oslabování jeho výsadního postavení.
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Nejviditelněji se tato změna projevila na jižním Kavkaze. Krize důvěry mezi Arménií a Ruskem nezačala až pádem Náhorního Karabachu. Už při ázerbájdžánských útocích na mezinárodně uznávané arménské území v letech 2021 a 2022 Jerevan žádal o pomoc Rusko a Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), aniž získal vojenskou podporu, kterou očekával. V září 2023 pak Ázerbájdžán během jednodenní ofenzivy převzal kontrolu nad Náhorním Karabachem, mezinárodně uznávaným jako součást Ázerbájdžánu, přestože se v oblasti nacházely ruské mírové jednotky. Následoval odchod více než 100 000 etnických Arménů a faktický zánik karabašských arménských struktur. Ruský mírový kontingent byl následně v roce 2024 z oblasti stažen.
Pro Arménii se tím zásadně změnilo vnímání Ruska jako bezpečnostního garanta. Vláda Nikola Pašinjana zmrazila praktickou účast země v ODKB, začala otevřeně kritizovat spolehlivost dosavadního bezpečnostního modelu a prohloubila vztahy s Evropskou unií a Spojenými státy. Ruská vojenská základna v Gjumri přesto zůstává a stejně tak přetrvávají významné hospodářské a společenské vazby. Nejde tedy o úplné vytlačení Ruska z Arménie, ale o rozpad jeho někdejšího bezpečnostního monopolu.
Tento posun získal v letech 2025 a 2026 konkrétní institucionální podobu. Arménie a Ázerbájdžán ve Washingtonu 8. srpna 2025 podepsaly společnou deklaraci a parafovaly text Dohody o nastolení míru a mezistátních vztahů. Proces zprostředkovaly Spojené státy, nikoli Rusko. Součástí širšího washingtonského uspořádání se stal také projekt Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), který má přes arménské území propojit hlavní část Ázerbájdžánu s Nachičevanem a zároveň se začlenit do širší transkaspické dopravní infrastruktury.
TRIPP představuje z hlediska mocenské architektury regionu významnou změnu. Arménie si podle dohody zachovává plnou suverenitu, jurisdikci, kontrolu hranic a celní pravomoci, zatímco implementace projektu má probíhat prostřednictvím společné americko-arménské rozvojové společnosti. Americká strana má mít v této společnosti po počáteční období 49 let 74% podíl a Arménie 26 %. Projekt může zahrnovat železnici, silnice, energetickou infrastrukturu i optické sítě. Americko-arménská rámcová dohoda o TRIPP byla podepsána v červnu 2026 a arménská vláda v červenci zahájila proces její ratifikace.
Ještě důležitější je politický kontext. V arménských parlamentních volbách 7. června 2026 zvítězila Pašinjanova strana Občanská smlouva se ziskem téměř 50 % hlasů a získala parlamentní většinu, takže může pokračovat v dosavadním zahraničněpolitickém kurzu. Proruská opozice výsledek napadla, ale Ústavní soud její návrh na zrušení výsledků v červenci odmítl. Diverzifikace arménské zahraniční a bezpečnostní politiky tak po volbách neztratila politický základ.
To však neznamená, že Rusko z jižního Kavkazu mizí. Moskva nadále disponuje vojenskou přítomností v Arménii, ekonomickými vazbami i politickými nástroji a zároveň se snaží přizpůsobovat novému rozložení sil, včetně vztahů s Ázerbájdžánem. Změna spočívá především v tom, že už nemá monopol na určování bezpečnostní architektury regionu. Spojené státy, Evropská unie, Turecko a další aktéři získali větší prostor v prostředí, které Moskva dlouho považovala za svou privilegovanou sféru vlivu.
Podobná, byť méně dramatická diverzifikace pokračuje ve Střední Asii. Kazachstán neuznal ruskou anexi ukrajinských území a současně rozvíjí vztahy s Čínou, Evropskou unií a dalšími partnery. Strategický význam získávají dopravní trasy, které nejsou závislé výhradně na ruském území, zejména transkaspický Střední koridor. Uzbekistán a další státy regionu rovněž pokračují v multivektorové politice a snaží se využívat konkurence mezi Ruskem, Čínou, Západem, Tureckem a dalšími aktéry.
Ani zde však nejde o jednoduchý ruský ústup. Rusko zůstává významným obchodním partnerem, cílovou zemí pracovní migrace a zdrojem remitencí, zachovává bezpečnostní vazby a v části regionu také výrazný kulturní a jazykový vliv. Současně roste schopnost místních vlád volit mezi více partnery a omezovat závislost na jediném mocenském centru.
Postsovětský prostor tak neukazuje zánik ruského vlivu, ale změnu jeho podmínek. Moskva zde stále disponuje vojenskými, ekonomickými, politickými a kulturními nástroji, už je však nemůže používat v prostředí, kde by její dominance byla automaticky přijímána jako jediná možná. Z prostoru ruského bezpečnostního monopolu se postupně stává prostor mocenské konkurence a Rusko se této změně snaží přizpůsobit.
Bělorusko: hluboká integrace bez rovnováhy
Bělorusko představuje v postsovětském prostoru specifický případ. Zatímco v části regionu se po roce 2022 rozšířil prostor pro vyvažování mezi více mocenskými centry, vztah Minsku a Moskvy se vyvíjel opačným směrem.
Zásadní zlom přišel po prezidentských volbách v roce 2020, masových protestech a následných represích. Mezinárodní izolace Lukašenkova režimu a západní sankce výrazně omezily jeho prostor pro manévrování. Rusko poskytlo politickou podporu, úvěry, odklady splátek dluhu a další ekonomické úlevy a postupně se stalo ještě důležitějším garantem stability režimu. Mezi srpnem 2020 a únorem 2022 Moskva přislíbila Bělorusku úvěry v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, souhlasila s příznivými cenami plynu a odkladem některých dluhových plateb.
Současně pokračovala institucionální integrace v rámci Svazového státu. Moskva a Minsk prohlubovaly koordinaci hospodářské, daňové, celní a průmyslové politiky, zatímco v bezpečnostní oblasti rostla interoperabilita ozbrojených sil, fungování společného systému protivzdušné obrany a společný vojenský výcvik.
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Válka proti Ukrajině ukázala praktický význam tohoto vztahu. V únoru 2022 Rusko využilo běloruské území jako jeden z hlavních nástupních prostorů invaze a část útoku na Kyjev byla vedena právě z Běloruska. Běloruské ozbrojené síly do války přímo nevstoupily, Minsk však Rusku poskytl území, infrastrukturu a logistické zázemí. Bělorusko se tím nestalo pouze politickým spojencem Moskvy, ale součástí operačního prostoru ruské války proti Ukrajině.
Vojenská provázanost se poté dále prohlubovala. Obě země pokračovaly ve společných cvičeních, rozvoji regionálního uskupení vojsk a koordinaci protivzdušné obrany. Běloruské území zároveň získalo význam v ruském jaderném odstrašení. Moskva od roku 2023 deklaruje rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku a Minsk tvrdí, že se na jeho území ruské jaderné hlavice nacházejí. Veřejně dostupné nezávislé informace však jejich fyzickou přítomnost dosud jednoznačně nepotvrdily. Doložitelná je výstavba a úprava infrastruktury spojené s možným jaderným úkolem, stejně jako přítomnost systémů schopných nést jaderné zbraně.
Další posun přineslo rozmístění ruského systému Orešnik. Na zasedání Nejvyšší státní rady Svazového státu 26. února 2026 Lukašenko uvedl, že tento raketový systém byl v Bělorusku uveden do bojové pohotovosti již v prosinci 2025. Současně oznámil zahájení implementace rusko-běloruské dohody o bezpečnostních zárukách. Běloruské území tak získává stále výraznější roli v širším ruském strategickém uspořádání vůči NATO.
To však neznamená, že integrace probíhá stejně rychle ve všech oblastech. Na témže únorovém zasedání zaznělo, že z 310 sektorových opatření plánovaných pro období 2024–2026 bylo dokončeno 125, tedy přibližně 40 %. Tento údaj ukazuje důležitý rozdíl mezi formální integrací Svazového státu a skutečnou hloubkou rusko-běloruského vztahu. Ekonomické a institucionální sjednocování postupuje nerovnoměrně a v některých oblastech pomalu; bezpečnostní a vojenská provázanost však dosáhla výrazně vyšší úrovně.
Moskva a Minsk přesto už připravují další integrační cyklus pro roky 2027–2029. Lukašenko po únorovém zasedání hovořil o „nové etapě rozvoje integrace ve všech směrech“, zatímco jednou z priorit dalšího období má být technologická suverenita Svazového státu. Rusko zároveň zůstává pro Bělorusko dominantním ekonomickým partnerem a zdrojem investic; podle údajů prezentovaných na únorovém zasedání připadá na ruské investory více než 60 % zahraničních investic přicházejících do Běloruska.
Vzniká tak vztah, který nelze přesně popsat ani jako běžné spojenectví, ani jako dokončené sjednocení obou států. Bělorusko si zachovává vlastní státní instituce, ozbrojené síly i formální suverenitu a Lukašenko se dlouhodobě snaží zabránit úplnému pohlcení země Ruskem. Prostor Minsku pro autonomní strategické rozhodování je však výrazně užší než před rokem 2020, především v oblasti bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky.
Pro Moskvu má tento vztah hodnotu, která přesahuje samotné Bělorusko. Získává vojenský prostor bezprostředně sousedící s Ukrajinou, Polskem, Litvou a Lotyšskem, větší strategickou hloubku na západním směru a spojence, jehož území může být začleněno do ruského vojenského plánování. Lukašenkův režim naopak získává politickou, ekonomickou a bezpečnostní oporu, která významně přispívá k jeho stabilitě.
Bělorusko proto není příkladem eroze ruského vlivu, ale jedním z nejsilnějších příkladů jeho prohloubení. Podstatou není úplné převzetí kontroly nad běloruským státem, nýbrž postupné vytváření takové míry vojenské, ekonomické a institucionální provázanosti, která výrazně zvyšuje cenu samostatného běloruského kurzu. Právě zde je dobře vidět jedna z částí širšího obrazu ruského vlivu: Moskva nemusí stát formálně ovládnout, aby jeho strategický prostor dokázala ve značné míře začlenit do svého vlastního.
Blízký východ: adaptace bez bezpečnostních garancí
Ruská vojenská intervence v Sýrii od roku 2015 znamenala výrazný návrat Moskvy do blízkovýchodní bezpečnostní politiky. Nasazení letectva, systémů protivzdušné obrany, speciálních sil a dalších kapacit zásadně přispělo k přežití režimu Bašára Asada a změnilo průběh války v jeho prospěch. Rusko současně rozšířilo svou vojenskou infrastrukturu v Sýrii, především na letecké základně Hmímím a v námořním zařízení v Tartúsu, které mu poskytovaly strategický přístup k východnímu Středomoří.
Tento vliv však byl úzce spojen s přežitím Asadova režimu. Jeho pád v prosinci 2024 proto znamenal zásadní změnu podmínek ruské přítomnosti. Moskva ztratila klientský režim, jehož přežití více než devět let vojensky podporovala, ale ze Sýrie nezmizela. Nové vedení v čele s Ahmadem al-Šarou přistoupilo k jednání o budoucnosti rusko-syrských vztahů a statusu ruských zařízení.
Po přibližně osmnácti měsících vyjednávání podepsaly Damašek a Moskva 9. srpna 2026 memorandum, které ruskou přítomnost zásadně reorganizovalo. Civilní provoz letiště Hmímím a čtvrté komerční molo v Tartúsu přecházejí pod syrskou správu a mají být začleněny do civilní infrastruktury země. Zařízení dosud využívaná jako ruské vojenské základny mají být během přechodného období transformována na společná rusko-syrská výcviková a kapacitní centra. Rusko tak přišlo o výlučné postavení, které v těchto zařízeních získalo za Asadova režimu, zároveň si však vyjednalo pokračování své přítomnosti v nové podobě.
Syrský případ proto není jen příběhem ústupu. Ukazuje také schopnost Moskvy adaptovat se na zásadní politickou změnu. Pád režimu, do jehož přežití Rusko dlouhodobě investovalo vojenské i politické zdroje, mohl znamenat úplnou ztrátu jeho syrské pozice. Místo toho Moskva přijala omezení svého postavení a zachovala si přístup k infrastruktuře, která má pro její působení ve Středomoří strategickou hodnotu. Její vliv je menší než za Asada, ale nezanikl. Srpnové memorandum navíc následovala další komunikace mezi Putinem a al-Šarou o rozvoji politických a hospodářských vztahů.
Odlišnou podobu má ruský vztah s Íránem. Po roce 2022 se spolupráce Moskvy a Teheránu výrazně prohloubila v oblasti vojenských technologií, bezpilotních prostředků, energetiky, obchodu a mechanismů umožňujících obcházet část západních sankcí. Oba státy spojuje zájem na omezení amerického vlivu a na rozšiřování hospodářských a finančních vazeb mimo infrastrukturu kontrolovanou Západem. Nejde však o alianci založenou na závazku kolektivní obrany.
Tuto hranici mimořádně tvrdě otestovala válka zahájená 28. února 2026 americkými a izraelskými údery proti Íránu. Při útocích byl zabit i nejvyšší vůdce Alí Chameneí. Írán odpověděl útoky proti Izraeli, americkým základnám a cílům v dalších státech regionu a konflikt zasáhl také provoz v Hormuzském průlivu, jednom z nejdůležitějších uzlů světového obchodu s energetickými surovinami.
Rusko přesto nevstoupilo do války na straně Íránu. Jeho reakce zůstala především diplomatická a Moskva se snažila vystupovat také jako možný prostředník. To ukázalo důležitou hranici rusko-íránského partnerství: strategická spolupráce může být hluboká, aniž by vytvářela ruskou bezpečnostní garanci pro Teherán.
Konflikt se navíc během roku 2026 nepodařilo stabilně ukončit. Pokusy o příměří a následné diplomatické dohody přinesly pouze dočasné omezení bojů. Na přelomu srpna a září znovu došlo k americkým úderům na íránské cíle a k íránským raketovým a dronovým útokům proti americkým a spojeneckým pozicím v regionu. Hormuzský průliv zůstává jedním z hlavních bodů sporu a pokračující nejistota kolem jeho průchodnosti má bezprostřední dopad na světové energetické trhy.
Právě energetický dopad konfliktu vytváří pro Rusko paradoxní situaci. Moskva se vojensky nezapojila do obrany svého strategického partnera, ale růst světových cen ropy vyvolaný válkou a narušením dopravy v Perském zálivu zvyšuje hodnotu ruského energetického exportu a alespoň částečně zmírňuje tlak, který na ruské příjmy vytvářely sankce a předchozí nízké ceny. Rusko tak může z regionální nestability ekonomicky profitovat, aniž by neslo náklady přímé vojenské účasti. Vývoj na začátku září zároveň potvrzuje, že narušení Hormuzu není uzavřenou epizodou: státy Perského zálivu již urychlují budování alternativních exportních a obchodních tras.
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To ovšem neznamená, že by Moskva vývoj v Íránu kontrolovala. Právě naopak: konflikt ukázal rozdíl mezi vlivem a kontrolou. Rusko může s Íránem spolupracovat, využívat souběhu strategických zájmů a těžit z některých důsledků regionální krize, ale nebylo schopno ani ochotno zabránit útoku na svého partnera a nepřevzalo odpovědnost za jeho obranu.
Sýrie a Írán tak ukazují dvě rozdílné podoby stejné ruské schopnosti přizpůsobovat náklady svého působení konkrétním podmínkám. V Sýrii Moskva po pádu spojeneckého režimu přijala výrazné omezení svého někdejšího postavení, aby si zachovala alespoň část strategické přítomnosti. V Íránu rozvíjí rozsáhlé partnerství, ale jeho hranici stanovila tam, kde by podpora Teheránu vyžadovala přímou vojenskou konfrontaci se Spojenými státy a Izraelem.
Blízký východ proto neukazuje ani ruskou hegemonii, ani prostý ústup. Ukazuje jinou část ruského vlivu: schopnost zachovat si relevanci i tam, kde Moskva neurčuje výsledek. Rusko může ztratit spojenecký režim, a přesto si vyjednat pokračování strategické přítomnosti; může sledovat vojenský útok na významného partnera, aniž by jej bránilo, a současně ekonomicky těžit z následků konfliktu. Jeho síla zde nespočívá v kontrole regionu, ale ve schopnosti přizpůsobovat svou angažovanost tak, aby si uchovalo vliv, aniž by převzalo náklady a rizika regionálního hegemona.
Sahel: bezpečnost jako politická transakce
Sahel představuje jiný typ ruského působení než postsovětský prostor, Bělorusko nebo Blízký východ. V Mali, Burkině Faso a Nigeru se mezi lety 2020 a 2023 dostaly k moci vojenské režimy v prostředí dlouhodobé bezpečnostní krize, slabých státních institucí a rostoucí aktivity ozbrojených islamistických skupin napojených především na al-Káidu a Islámský stát. Značná část venkovských oblastí zůstává mimo efektivní kontrolu centrálních vlád a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu pokračuje ve vysoké intenzitě.
Současně se zásadně změnila zahraniční bezpečnostní architektura regionu. Francie ukončila operaci Barkhane a stáhla své síly z Mali, Burkiny Faso a Nigeru, mise OSN MINUSMA odešla z Mali a evropské výcvikové a bezpečnostní aktivity byly výrazně omezeny. Vztahy vojenských režimů se západními partnery se postupně zhoršovaly a vlády Mali, Burkiny Faso a Nigeru začaly hledat partnery ochotné poskytovat vojenskou podporu bez politických a institucionálních podmínek spojovaných se západní pomocí.
Do tohoto prostoru vstoupilo Rusko. Nejprve prostřednictvím Wagnerovy skupiny, zejména v Mali, a později stále více prostřednictvím struktur přímo kontrolovaných ruským státem. Po smrti Jevgenije Prigožina a reorganizaci ruského působení v Africe převzal v Mali hlavní úlohu Africa Corps podřízený ruskému ministerstvu obrany; ruští vojenští instruktoři a další bezpečnostní kapacity se současně objevily také v Burkině Faso a Nigeru. Rozsah přítomnosti se v jednotlivých zemích liší a největší ruské nasazení zůstává v Mali.
Význam této přítomnosti nelze měřit pouze počtem vojáků. Moskva nabízí zbraně, výcvik, vojenské poradce, podporu při operacích a ochranu politicky citlivých objektů a režimů. Pro vojenské vlády je atraktivní především tím, že spolupráci nespojuje s požadavky na demokratickou transformaci, reformu bezpečnostního sektoru nebo dodržování lidskoprávních podmínek v rozsahu typickém pro západní partnery.
Vzniká tak transakční model, v němž se bezpečnostní spolupráce propojuje s politickým vlivem a hospodářskými zájmy. Rusko rozšiřuje vztahy v těžbě, energetice, infrastruktuře a obchodu a usiluje o přístup k nerostným surovinám regionu. Přesná podoba těchto vazeb se však mezi jednotlivými státy liší a řada dohod zůstává netransparentní. Není proto přesné redukovat celý model na jednoduchou rovnici „žoldnéři za zlato“. V Mali například Wagner dlouho nedokázal získat významný přímý podíl na hlavních zlatých dolech; širší ruské hospodářské zájmy v těžebním sektoru se nicméně postupně rozvíjejí.
Pro Moskvu má Sahel hodnotu, která přesahuje samotnou těžbu. Relativně omezenými prostředky získala přístup k bezpečnostním strukturám tří států, které vytvořily Alianci států Sahelu a následně Konfederaci AES, posílila svou politickou přítomnost v části západní Afriky a současně vstoupila do prostoru, z něhož byly vytlačeny nebo odešly Francie a další západní bezpečnostní struktury. Vztahy s Ruskem zároveň režimům AES umožňují demonstrovat zahraničněpolitickou alternativu k tradiční orientaci na bývalé koloniální mocnosti a západní instituce.
Bezpečnostní výsledky tohoto modelu jsou však podstatně méně jednoznačné než jeho politický efekt. Ruské síly spolu s malijskou armádou dosáhly některých významných operačních úspěchů, včetně převzetí Kidalu v roce 2023. Nedokázaly však zvrátit širší expanzi ozbrojených skupin. Wagner v červnu 2025 oznámil odchod z Mali a jeho úlohu převzal státem řízený Africa Corps. Ruská přítomnost se tím neskončila; naopak se stala přímočařeji spojena s ruským státem.
Nejvážnější zkouškou tohoto modelu se stalo Mali. Od září 2025 džihádistická koalice JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), napojená na al-Káidu, systematicky narušuje zásobovací trasy do Bamaka a dalších částí země, zejména útoky na palivové konvoje a blokádami klíčových komunikací. Výsledkem byly opakované nedostatky pohonných hmot, dlouhé fronty a vážné narušení hospodářského a každodenního života. Bezpečnostní doporučení západních států se dále zpřísnila a situace ukázala schopnost JNIM zasahovat nejen periferní oblasti, ale také ekonomické fungování hlavního města.
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Krize se dramaticky prohloubila na jaře 2026. Dne 25. dubna zasáhla Mali rozsáhlá série koordinovaných útoků JNIM a tuaregských povstalců z Fronty osvobození Azawadu. Útoky zasáhly několik částí země včetně prostoru Kati u Bamaka a severních oblastí. Při útoku na své sídlo v Kati byl zabit ministr obrany Sadio Camara. Povstalci současně oznámili převzetí kontroly nad Kidalem, zatímco malijská armáda hovořila o taktickém přeskupení. Africa Corps se podílel na obraně vládních pozic a na odrážení dalších útoků. Události představovaly jednu z nejvážnějších bezpečnostních krizí malijského režimu od jeho nástupu k moci.
Právě zde se ukázala hranice ruského bezpečnostního modelu. Přítomnost Africa Corps pomáhá malijskému režimu udržovat klíčové pozice, podporuje armádu a zvyšuje její operační možnosti, sama však nedokázala obnovit státní kontrolu nad rozsáhlými částmi země ani odstranit schopnost JNIM narušovat hlavní zásobovací trasy. K září 2026 britské bezpečnostní doporučení nadále upozorňuje na blokády klíčových komunikací v jižním a západním Mali včetně tras spojených s Bamakem a na pokračující nedostatek paliva.
Z vojenských problémů však nevyplývá oslabení rusko-sahelských politických vazeb. Naopak. Dne 8. července 2026 se v Niamey uskutečnila druhá ministerská konzultace mezi Ruskem a Konfederací AES, navazující na první setkání v Moskvě v dubnu 2025. Obě strany deklarovaly další prohlubování strategického partnerství. Rusko současně nabídlo pokračování bezpečnostní podpory a spolupráce v energetice, těžbě, obchodu a investicích. O několik týdnů dříve, 26. června, Burkina Faso formálně přerušila diplomatické vztahy s Francií.
Sahel tak ukazuje důležitý rozdíl mezi vojenskou účinností a strategickým vlivem. Rusko zatím nedokázalo vyřešit bezpečnostní krizi regionu a jeho přítomnost nezastavila expanzi džihádistických skupin. Současně však získalo něco jiného: přístup k vládnoucím elitám, bezpečnostním institucím a hospodářským příležitostem a stále institucionalizovanější vztah s blokem tří států, které se vědomě vzdálily tradičním západním partnerům.
Právě proto by bylo chybou měřit ruský vliv v Sahelu pouze podle toho, kolik území dokáže Africa Corps zabezpečit. Bezpečnostní situace může být pro režimy stále horší, a přesto může ruský politický a strategický vliv růst. Moskva nemusí stabilizovat celý stát, aby se stala pro jeho vedení obtížně nahraditelným partnerem. A právě spojení bezpečnostní závislosti, politických vazeb, přístupu k ekonomickým příležitostem a vytlačování konkurenčního vlivu dělá ze Sahelu jednu z nejvýznamnějších současných oblastí ruského působení mimo postsovětský prostor.
Latinská Amerika: změna rovnováhy a omezené portfolio vlivu
V Latinské Americe patřila Venezuela dlouhodobě k nejvýznamnějším partnerům Ruska. Vztah Moskvy a Caracasu spojoval politickou podporu, vojensko-technickou spolupráci, dodávky zbraní, úvěry a rozsáhlé vazby v energetice. Ruské společnosti, především Rosněfť, získaly podíly v ropných projektech a pohledávky vůči venezuelskému státu, zatímco Moskva poskytovala vládám Huga Cháveze a Nicoláse Madura diplomatickou podporu v jejich konfliktu se Spojenými státy.
Venezuela měla pro Rusko zároveň širší geopolitický význam. Partnerství s protiamericky orientovanou vládou umožňovalo Moskvě demonstrovat schopnost působit v bezprostředním strategickém okolí Spojených států. Součástí vztahu proto nebyla pouze ekonomika: Rusko dodávalo Venezuele vojenskou techniku, vysílalo do země vojenský personál a uskutečňovalo zde demonstrativní návštěvy strategických bombardérů a dalších vojenských prostředků. Nevytvořilo však ve Venezuele stálou vojenskou základnu ani formální závazek kolektivní obrany.
Hranice tohoto modelu se dramaticky ukázala 3. ledna 2026. Spojené státy provedly operaci Absolute Resolve, při níž více než 150 amerických letounů podpořilo zásah speciálních sil zaměřený na zadržení Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové. Americké síly současně zasáhly venezuelskou protivzdušnou obranu a několik vojenských objektů včetně komplexu Fuerte Tiuna, základny La Carlota a dalších zařízení. Maduro a Floresová byli následně převezeni do Spojených států, kde čelí trestnímu stíhání.
Rusko americkou operaci odsoudilo a požadovalo Madurovo propuštění, vojensky však nezasáhlo. O několik dní později Moskva současně přijala novou politickou realitu a přivítala převzetí prezidentských pravomocí dosavadní viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou. Ruská reakce tak ukázala dvojí charakter jeho venezuelské pozice: Moskva nebyla schopna zabránit americké operaci proti svému dlouholetému partnerovi, ale po jeho odstranění se snažila zachovat vztahy s novým vedením země.
Události po Madurově zajetí proto nelze popsat pouze jako vytlačení Ruska z Venezuely. Podstatnější změnou je prudký růst přímého amerického vlivu na politické a ekonomické uspořádání země. Washington se nerozhodl bezprostředně předat moc hlavním představitelům demokratické opozice. María Corina Machado, která v roce 2025 získala Nobelovu cenu za mír, ani Edmundo González Urrutia, jehož Spojené státy považovaly za vítěze prezidentských voleb z roku 2024, nepřevzali vedení státu. Úřadující prezidentkou zůstala Delcy Rodríguezová, dlouholetá představitelka chavistického systému a Madurova viceprezidentka.
Spojené státy následně začaly s její vládou přímo spolupracovat. Dne 1. dubna 2026 Washington zrušil osobní sankce proti Rodríguezové a postupně rozšiřoval možnosti zahraničního podnikání ve venezuelském energetickém sektoru. Tento proces během léta výrazně zrychlil a na přelomu srpna a září získal strategický rozměr. Venezuelský parlament schválil rozsáhlou dohodu poskytující americkým partnerům přístup k sedmnácti ropným polím a další projekty oznámily společnosti Chevron, Eni a další zahraniční investoři. Americká energetická politika se tak stala jedním z hlavních faktorů proměny venezuelského ropného sektoru.
Do tohoto politického přechodu zasáhla 24. června další katastrofa. Severní Venezuelu postihla během krátké doby dvě mimořádně silná zemětřesení o magnitudách 7,2 a 7,5. Nejhůře postižen byl stát La Guaira včetně oblasti Caraballeda. Počet obětí postupně rostl z počátečních desítek na tisíce; v polovině srpna venezuelské úřady uváděly 6 438 mrtvých a téměř 25 000 domů bylo klasifikováno jako poškozených nebo vysoce rizikových. Katastrofa vytvořila další tlak na přechodnou vládu a obnovu země.
Současně začal proces politických jednání o budoucím uspořádání Venezuely. V létě se opoziční politička Dinorah Figuera vrátila do politického procesu a s podporou Spojených států zahájila dialog s předsedou Národního shromáždění Jorgem Rodríguezem. První jednání proběhla na začátku srpna a měla se zaměřit mimo jiné na reformu volebních institucí a vytvoření podmínek pro pokojnou demokratickou a volební transformaci. María Corina Machado ani Edmundo González nebyli hlavními účastníky tohoto formátu.
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Vývoj roku 2026 tak ukazuje zásadní rozdíl mezi existencí ruského vlivu a schopností určovat politický výsledek. Moskva si ve Venezuele vytvořila rozsáhlé vztahy v energetice, diplomacii a vojensko-technické spolupráci a po mnoho let poskytovala Madurovu režimu důležitou mezinárodní oporu. Tyto vazby však nevytvořily bezpečnostní závazek schopný odradit Spojené státy od přímého vojenského zásahu ani mechanismus, který by Moskvě umožnil rozhodovat o následném politickém uspořádání.
Zároveň by však bylo nepřesné tvrdit, že ruský vliv po lednu jednoduše zmizel. Moskva rychle navázala na vztahy s vedením Delcy Rodríguezové a snaží se zachovat hospodářské a diplomatické pozice, které lze udržet v nových podmínkách. Prostor pro ně je ale výrazně ovlivňován Spojenými státy, jejichž role se během roku 2026 rozšířila nejen v bezpečnostní a politické oblasti, ale především ve strategickém venezuelském ropném sektoru.
Venezuela proto ukazuje další specifickou podobu ruského vlivu. Moskva dokázala vybudovat dlouhodobé vztahy s politickou elitou, energetickým sektorem i ozbrojenými silami státu vzdáleného tisíce kilometrů od ruského území a využívat je také jako geopolitický signál vůči Spojeným státům. Události roku 2026 však současně ukázaly hranici tohoto modelu: politická, ekonomická a vojensko-technická přítomnost se nerovnala bezpečnostní garanci. Rusko může ve Venezuele zůstat aktérem, ale v okamžiku přímého střetu s rozhodující mocí západní hemisféry nedokázalo určit výsledek.
OSN: institucionální moc veta
Jedna z nejstabilnějších forem ruského vlivu je zakotvena přímo v institucionální architektuře poválečného mezinárodního systému. Rusko jako jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN disponuje právem veta, jehož existence není závislá na aktuálním výkonu ruské ekonomiky, velikosti armády ani rozsahu jeho regionálního vlivu.
Podle článku 27 Charty OSN potřebují neprocedurální rozhodnutí Rady bezpečnosti nejméně devět hlasů a nesmí proti nim hlasovat žádný z pěti stálých členů. Negativní hlas Ruska proto může zabránit přijetí návrhu i tehdy, když jej podporuje požadovaná většina členů Rady. Na procedurální otázky se veto nevztahuje.
Zvláštní problém vzniká tehdy, když je stálý člen sám stranou konfliktu projednávaného Radou. Článek 27 odst. 3 sice stanoví, že při rozhodování podle kapitoly VI a podle článku 52 odst. 3 se člen, který je stranou sporu, má zdržet hlasování, toto pravidlo nepředstavuje obecné vyloučení jeho veta ze všech rozhodnutí týkajících se daného konfliktu. Stálý člen tak může zůstat současně předmětem jednání Rady i držitelem privilegovaného postavení při jejím rozhodování.
Praktický důsledek se ukázal bezprostředně po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Dne 25. února 2022 Rusko vetovalo návrh rezoluce, který měl odsoudit jeho agresi a požadoval okamžité zastavení použití síly a stažení ruských jednotek z ukrajinského území. Rada bezpečnosti proto tento návrh nepřijala a diplomatická reakce se zčásti přesunula do Valného shromáždění.
Valné shromáždění následně přijalo sérii rezolucí týkajících se ruské agrese, územní celistvosti Ukrajiny a jejích humanitárních důsledků. Jejich politická a normativní váha je významná, nemají však stejnou právní povahu jako závazná rozhodnutí, která může Rada bezpečnosti přijímat v rámci svých pravomocí, zejména podle kapitoly VII Charty. Přesun otázky do Valného shromáždění proto umožňuje vyjádřit postoj širšího mezinárodního společenství, nikoli nahradit donucovací pravomoci Rady.
Další názorný případ přišel 24. února 2025. Spojené státy předložily Radě bezpečnosti stručný návrh rezoluce vyzývající k rychlému ukončení konfliktu a trvalému míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Evropské státy se jej pokusily doplnit mimo jiné o odkazy na ukrajinskou suverenitu a územní celistvost a na spravedlivý a trvalý mír v souladu s Chartou OSN. Dva pozměňovací návrhy získaly potřebný počet hlasů, ale nebyly přijaty kvůli ruskému vetu. Původní americký text následně prošel jako rezoluce Rady bezpečnosti 2774.
Tento případ současně ukazuje přesné hranice ruské pravomoci. Veto neznamená kontrolu nad Radou bezpečnosti ani její trvalou paralýzu. Rusko nemůže samo prosadit libovolné rozhodnutí, zablokovat procedurální otázku ani zabránit každému výsledku. Může však zabránit přijetí neprocedurálního rozhodnutí, které by jinak získalo potřebnou většinu, pokud proti němu jako stálý člen hlasuje.
Čtvrté výročí invaze 24. února 2026 ukázalo druhou stranu této institucionální asymetrie. Rada bezpečnosti uspořádala jednání na vysoké úrovni, při němž OSN znovu označila ruskou plnohodnotnou invazi za porušení Charty a zazněla výzva k okamžitému, úplnému a bezpodmínečnému příměří. Ve stejný den přijalo Valné shromáždění další rezoluci podporující mezinárodně uznané hranice Ukrajiny a odsuzující pokračující ruské útoky; pro hlasovalo 107 států, 12 proti a 51 se zdrželo. Rusko tedy nepotřebuje kontrolovat většinu členských států OSN, aby si v Radě bezpečnosti zachovalo podstatně silnější institucionální postavení, než odpovídá jeho podpoře ve Valném shromáždění.
Tato pravomoc je navíc mimořádně obtížně změnitelná. Podle článku 108 Charty vstoupí její změna v platnost až po přijetí dvoutřetinovou většinou Valného shromáždění a ratifikaci dvěma třetinami členských států včetně všech pěti stálých členů Rady bezpečnosti. Zásadní omezení privilegia stálého člena prostřednictvím standardní změny Charty by tedy v konečném důsledku vyžadovalo i jeho vlastní ratifikaci.
Právě zde vzniká institucionální paradox s významem přesahujícím samotnou válku na Ukrajině. Stát, jehož jednání může představovat hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, může být současně jedním z pěti států se zvláštní pravomocí při rozhodování orgánu, který za jejich udržování nese primární odpovědnost. Ruská moc zde proto nespočívá v ovládnutí systému ani v jeho nahrazení alternativní strukturou. Vyplývá z privilegovaného postavení uvnitř systému samotného.
Energetika: proměna strukturální páky
Před rokem 2022 představovala energetika jednu z nejhlubších strukturálních vazeb mezi Ruskem a Evropskou unií. V roce 2021 pocházelo z Ruska přibližně 45 % plynu dováženého do EU, celkem 152 miliard metrů krychlových. Většina přicházela potrubím prostřednictvím soustavy budované po desetiletí, zejména přes Ukrajinu, Jamal–Evropa a Nord Stream. Fyzická infrastruktura, dlouhodobé kontrakty a obtížná krátkodobá nahraditelnost velkých objemů vytvářely vztah, který přesahoval běžný obchod s komoditou.
Po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu se tento model začal rychle rozpadat. Evropská unie zvýšila dovoz LNG a kapacitu pro jeho příjem, rozšířila dodávky z neruských zdrojů a současně snížila spotřebu plynu. Mezi srpnem 2022 a lednem 2026 byla poptávka po plynu v EU přibližně o 19 % nižší než v referenčním pětiletém období před krizí. Ruské dodávky do EU mezitím klesly ze 152 miliard metrů krychlových v roce 2021 na 36 miliard v roce 2025. Závislost evropského trhu na ruském plynu se tak během několika let zásadně snížila.
Proměnila se i samotná infrastruktura této vazby. Nord Stream přestal plnit svou původní přepravní funkci v roce 2022 a tranzitní smlouva mezi Ruskem a Ukrajinou vypršela na konci roku 2024, takže od 1. ledna 2025 touto trasou ruský plyn do EU neproudí. Zároveň ale není přesné mluvit o úplném odstranění ruského plynu z evropského trhu: v roce 2025 jej EU stále dovezla 36 miliard metrů krychlových. Teprve nařízení REPowerEU, které vstoupilo v platnost v únoru 2026, stanovilo právně závazné postupné ukončení dovozu ruského LNG do konce roku 2026 a potrubního plynu nejpozději do 30. listopadu 2027.
Ztráta velké části evropského trhu však neznamenala zhroucení ruského energetického exportu. U ropy dokázala Moskva přesměrovat značné objemy především do Číny a Indie; u zemního plynu je podobná změna obtížnější, protože potrubní infrastruktura určuje směr a kapacitu exportu mnohem pevněji. Rusko dodává plyn do Číny prostřednictvím Síly Sibiře a zůstává rovněž producentem LNG, tyto kanály však nejsou prostou geografickou náhradou někdejšího evropského potrubního systému. Energetické vazby se tak přesunuly od mimořádně koncentrovaného vztahu s Evropou k širší síti odběratelů a globálních obchodních toků.
Tato adaptace má svou cenu. Sankce a cenová omezení zvýšily význam alternativní přepravní, pojišťovací a finanční infrastruktury a přispěly k rozvoji takzvané stínové flotily tankerů. Současně vzrostla relativní váha několika velkých asijských odběratelů. Rusko tedy prokázalo schopnost udržovat rozsáhlý obchod s energetickými surovinami i pod sankčním tlakem, ale prostřednictvím složitějšího systému, jehož fungování je více závislé na globálních cenách, logistice a ochotě třetích zemí ruské suroviny nakupovat.
Další omezení má technologický charakter. Západní sankce zasáhly přístup k technologiím, vybavení a specializovaným službám využívaným v části ruského ropného a plynárenského sektoru. Jejich strategický význam proto neleží nutně v okamžitém zastavení produkce, ale v nákladech na její budoucí obnovu a rozvoj technologicky náročných projektů. Rusko může část chybějících vstupů nahrazovat domácí výrobou nebo dodavateli z jiných zemí, neznamená to však automatickou náhradu všech technologií ve stejné kvalitě, ceně a časovém horizontu.
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Tlak na ropný sektor zesílil po amerických sankcích proti společnostem Rosněfť a Lukoil vyhlášených 22. října 2025. Následovalo rozšíření slev na ruskou ropu a komplikace pro část jejích odběratelů. Dopad sankcí ale nelze oddělit od vývoje světového trhu: ruské příjmy z energetiky zůstávají citlivé na cenu ropy, takže geopolitická krize mimo Rusko může jejich účinek dočasně oslabit.
Právě to ukázala válka Spojených států a Izraele s Íránem v roce 2026. Růst světových cen ropy poskytl ruskému rozpočtu krátkodobou úlevu, aniž by odstranil základní tlak na energetické příjmy. Vývoj tak odhalil dvojí charakter současné ruské pozice: sankce mohou zhoršovat podmínky exportu a snižovat výnosy, zatímco vnější cenový šok může část tohoto efektu dočasně kompenzovat. Energetická síla Ruska proto není určována pouze sankčním režimem, ale také stavem globálního trhu.
K září 2026 se objevují i známky tlaku na samotnou produkční základnu. Návrh aktualizované ruské vládní prognózy, který má být dokončen až na konci září, snižuje očekávanou těžbu ropy pro rok 2026 na 494,2 milionu tun, nejnižší úroveň od roku 2009. Tento údaj proto zatím nelze prezentovat jako definitivní výsledek ani konečnou schválenou prognózu. Současně ukrajinské útoky na ruské rafinerie omezily produkci pohonných hmot a přispěly k domácím nedostatkům; nižší zpracování však může krátkodobě naopak uvolnit více surové ropy pro export, takže dopad na těžbu, rafinaci a vývoz je nutné rozlišovat.
Výsledkem není konec ruské energetické moci, ale změna jejího charakteru. Rusko si zachovalo schopnost prodávat velké objemy energetických surovin a získávat z nich významné příjmy, zatímco Evropská unie dokázala během několika let radikálně snížit svou závislost na ruském plynu. Tím se oslabila právě ta část energetického vlivu, která před rokem 2022 vycházela z dlouhodobé fyzické provázanosti Ruska s evropským trhem. Současný model je geograficky širší a odolnější, než se bezprostředně po zavedení sankcí mohlo zdát, zároveň je však více vystaven globálním cenám, logistickým omezením a rozhodnutím velkých odběratelů mimo Evropu.
Informační prostor: narušování konsensu místo přesvědčování
Ruský vliv se neprojevuje pouze vojensky, ekonomicky nebo institucionálně. Samostatnou dimenzi představuje působení v informačním prostředí, které využívá státní média, sociální sítě, skryté distribuční infrastruktury, místní prostředníky i operace spojené s ruskými státními institucemi a bezpečnostními službami.
Dobře zdokumentovaným příkladem jsou Spojené státy. Vyšetřování ruského zasahování do prezidentských voleb v roce 2016 popsalo rozsáhlou operaci Internet Research Agency (IRA), financované strukturami Jevgenije Prigožina. Organizace vytvářela falešné americké identity a účty na sociálních sítích, nakupovala politickou reklamu a oslovovala americké publikum prostřednictvím konfliktních politických a společenských témat. Muellerovo vyšetřování dospělo k závěru, že cílem této části operace bylo mimo jiné zasévat svár v americkém politickém systému; zároveň nezjistilo, že by Američané zapojení do kontaktů s IRA vědomě koordinovali její operaci, ani nestanovilo, že tato činnost změnila výsledek voleb.
Od té doby se infrastruktura ruského informačního působení proměnila. Evropská služba pro vnější činnost dnes popisuje ruské operace jako propojený systém zahrnující státní a prokremelská média, diplomatické sítě, bezpečnostní služby, sociální platformy, soukromé společnosti a místní prostředníky. Jednotlivé kanály se mohou navzájem zesilovat, přebírat stejný obsah a přizpůsobovat jej různým cílovým skupinám. Nejde tedy pouze o pokračování někdejšího modelu „trollích farem“, ale o širší distribuční infrastrukturu schopnou měnit formu podle prostředí.
Podstatou těchto operací nemusí být přesvědčení publika o jediné proruské interpretaci. Evropské analýzy opakovaně identifikují snahu prohlubovat existující polarizaci, společenské rozpory a nedůvěru a současně oslabovat schopnost Evropské unie a jejích partnerů prosazovat vlastní politické cíle. Strategickou hodnotu proto může mít i situace, kdy různé části publika přijmou vzájemně neslučitelné narativy, pokud jejich společným důsledkem je větší nedůvěra k institucím, médiím nebo demokratickým procesům.
Tato logika vysvětluje, proč je obtížné měřit skutečný politický účinek informačních operací. Existence kampaně, její rozsah a použitá infrastruktura mohou být doložitelné, z toho však automaticky nevyplývá prokazatelná změna výsledku voleb nebo konkrétního politického rozhodnutí. Informační působení je proto přesnější chápat jako nástroj ovlivňování prostředí, v němž politická rozhodnutí vznikají než jako mechanismus, kterému lze jednoduše přiřadit konkrétní volební výsledek.
S informačním působením se může překrývat kybernetická činnost, obě kategorie však není vhodné směšovat. Ruským státním nebo státem podporovaným aktérům byly v minulých letech připisovány kybernetické operace proti státním institucím, politickým organizacím a kritické infrastruktuře. Kybernetická operace může zároveň sloužit informačnímu cíli, například získáním materiálů určených k následnému zveřejnění, ale může mít také špionážní, sabotážní nebo vojenský účel. V analytickém hodnocení ruského vlivu je proto přesnější chápat informační a kybernetické působení jako částečně se překrývající, nikoli totožné nástroje.
Do roku 2026 se výrazně zvýšil význam generativní umělé inteligence. Evropská služba pro vnější činnost upozorňuje, že AI umožňuje vytvářet manipulativní text, obraz a video rychleji, levněji a ve větším měřítku. To snižuje náklady na produkci a lokalizaci obsahu a usnadňuje provoz rozsáhlých sítí falešných účtů a dalších distribučních kanálů. Přesnější je proto mluvit o rostoucím využívání AI a její schopnosti zvýšit rychlost a rozsah operací než o „plné integraci“ umělé inteligence do ruského informačního aparátu.
Aktuální význam tohoto působení ukázaly také arménské parlamentní volby 7. června 2026. Mezinárodní pozorovatelé upozornili na ruské pokusy ovlivnit předvolební prostředí; vedoucí delegace Evropského parlamentu hovořila o bezprecedentním ruském tlaku prostřednictvím veřejných hrozeb a obchodních opatření. Vládní Civil Contract přesto získal 49,8 % hlasů a parlamentní většinu. Případ je důležitý právě proto, že odděluje existenci vlivové operace od jejího výsledku: pokus o ovlivnění lze identifikovat, aniž by z něj bylo možné automaticky odvozovat kontrolu nad politickým výsledkem.
Evropská reakce se současně posunula od pouhého vyvracení jednotlivých dezinformací k identifikaci a narušování infrastruktury, která je šíří. Evropská služba pro vnější činnost v roce 2026 spustila veřejný FIMI Explorer mapující propojení aktérů a sítí zahraniční informační manipulace. Evropská unie zároveň používá sankce proti konkrétním subjektům: v dubnu 2026 například zařadila na sankční seznam platformu Euromore a nadaci Pravfond kvůli jejich roli v ruských informačních a vlivových aktivitách. Ve Francii byl v červenci vydán příkaz k vyhoštění bývalé šéfky RT France Xenie Fedorovové, kterou francouzské úřady spojovaly s šířením ruských dezinformací; proti rozhodnutí se odvolala.
Informační působení tak představuje zvláštní druh ruské moci. Nevyžaduje, aby cílová společnost přijala ruský politický model, podporovala Moskvu nebo dokonce uvěřila jednomu společnému příběhu. Jeho strategický význam může vznikat už tehdy, pokud dokáže využívat existující rozpory, zvyšovat náklady na rozlišování spolehlivých informací od manipulace a komplikovat vytváření důvěry potřebné pro kolektivní politické rozhodování. Na rozdíl od vojenského obsazení nebo ekonomické závislosti proto není jeho účinek snadno viditelný v jednom okamžiku; projevuje se především v prostředí, v němž ostatní formy politické moci působí.
Mezi erozí starého a vznikem jiného řádu
Když jednotlivé projevy ruského vlivu sledujeme odděleně, každý z nich nabízí relativně jednoduché vysvětlení. Válku na Ukrajině lze číst jako vojenský konflikt a současně jako mimořádnou zátěž pro ruskou ekonomiku. Vývoj v postsovětském prostoru jako oslabení někdejší dominance. Bělorusko jako případ hluboké asymetrické integrace. Sahel jako prostředí, v němž ústup západních aktérů otevřel prostor jinému bezpečnostnímu partnerovi. Energetiku jako adaptaci na ztrátu velké části evropského trhu. Informační operace jako působení na soudržnost a důvěru cílových společností. Veto v Radě bezpečnosti OSN jako moc vyplývající ze samotné institucionální architektury poválečného systému.
Každé z těchto vysvětlení může být samo o sobě správné. Problém začíná ve chvíli, kdy u něj skončíme.
Vojenská síla, bezpečnostní závislosti, ochrana režimů, přístup ke zdrojům, energetické vazby, obchodní adaptace, informační působení a institucionální privilegia nejsou totožnými nástroji a nefungují podle stejné logiky. Nemusí být ani součástí jediného centrálně řízeného plánu. Jejich souběh však umožňuje Rusku působit v různých prostředích prostřednictvím odlišných forem moci a reagovat na ztrátu pozice v jedné oblasti změnou způsobu působení nebo posílením pozice jinde.
Proto je zavádějící pokoušet se celý tento vývoj uzavřít jediným verdiktem, zda Rusko „sílí“, nebo „slábne“. Na různých místech a v různých dimenzích může probíhat obojí současně. Změnu celkového vlivu proto nelze odvodit z vývoje jediné oblasti; rozhodující je, jak se proměňuje souběh různých forem moci a prostor, který jejich kombinace Moskvě poskytuje.
Právě tato nerovnoměrnost je podstatná. Ruská moc má zřetelné limity: ekonomické, vojenské, technologické i demografické. Ty však samy o sobě neurčují strategický význam jejího působení. Mocnost nemusí dominovat ve všech oblastech současně, pokud dokáže využívat různé nástroje tam, kde pro ně existuje prostor.
Z toho ještě nevyplývá existence jednotného ruského projektu nového světového řádu. Popsané procesy mají rozdílné příčiny, aktéry i časové horizonty a jejich souběh sám o sobě nedokazuje centrálně řízenou strategii. Stejně neopodstatněné by však bylo předpokládat, že proto nemohou mít společný strategický účinek.
Ten se může projevit bez vzniku hotové alternativy k současnému uspořádání. Mezinárodní řád není tvořen pouze institucemi a smlouvami, ale také očekáváním, že jeho pravidla budou vynutitelná a jejich porušení bude mít předvídatelné důsledky. Pokud lze měnit hranice silou a pokračovat ve válce navzdory dlouhodobému sankčnímu tlaku; pokud stálý člen Rady bezpečnosti může blokovat část reakce na konflikt, jehož je sám stranou; pokud režimy mohou nahrazovat jednoho zahraničního bezpečnostního partnera jiným bez odpovídajícího zlepšení bezpečnosti státu; a pokud lze informační prostor využívat k prohlubování již existujících společenských konfliktů, mění se praktické podmínky, za nichž tento řád funguje.
Nejde tedy nutně o okamžik, kdy starý systém končí a nový začíná. Může jít o delší období, v němž formální struktury přetrvávají, ale postupně se mění jejich schopnost omezovat jednání mocností. Právě mezi erozí starého a vznikem něčeho jiného vzniká prostor, v němž může mít součet omezených, rozdílných a někdy i neúspěšných ruských zásahů větší význam než naznačuje kterýkoli z nich samostatně.
Nevíme, zda všechny popsané procesy tvoří části jedné dlouhodobé strategie. Pro pochopení jejich významu to ale ani nemusíme předpokládat. Rozhodující je nezaměnit přesnou analýzu jednotlivého nástroje za analýzu celku. A právě zde se vrací metafora slona.
Kdo ve tmě nahmatá chobot, může správně poznat, že drží něco dlouhého a pohyblivého. Může správně usoudit, že to může být nebezpečné. Pokud však z této zkušenosti vyvodí, že před ním leží had, jeho chyba nespočívá v popisu toho, čeho se dotýká. Chyba spočívá v záměně části za celek.
Stejné riziko vzniká při pohledu na ruský vliv. Můžeme velmi přesně popsat válku na Ukrajině, působení v Sahelu, energetické vztahy, informační operace nebo ruské postavení v OSN, a přesto nesprávně vyhodnotit jejich strategický význam, pokud každý z těchto jevů uzavřeme do vlastní analytické kategorie.
Had může být nebezpečný. Ale pokud stojíme před slonem a stále analyzujeme jen jeho chobot, připravujeme se na špatný druh nebezpečí.
Hlavní otázkou proto není, zda je Rusko v každé jednotlivé oblasti silnější nebo slabší než dříve. Je jí to, co uvidíme, když přestaneme zaměňovat jednotlivé části za celek. Protože teprve potom můžeme správně pochopit, čemu ve skutečnosti čelíme.