Poté, co americký prezident Donald Trump energetickou dohodou s Ruskem v podstatě legitimizoval Putinův totalitní režim, přišel ve dnech, kdy Pentagon vyzval evropské země ke zmírnění rétoriky vůči Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině, další zásadní moment. Sportovní arbitrážní soud (CAS) zcela nečekaně rozhodl, že ruské hokejové týmy se mají s okamžitou platností vrátit na světové šampionáty (MS).
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS. A hle! Máme tu spektakulární zvrat, jenž způsobil zděšení, chaos a nejistotu ve světě hokeje, ale i politiky a ekonomiky.
Věc je totiž složitější. IIHF se musí rozhodnutí CAS bezpodmínečně podřídit. Případné odvolání, které navíc zjevně není na pořadu dne, nemá odkladný účinek.
A přestože IIHF tvrdí, že je v šoku, i ona má svůj podíl na současném stavu. Mám na mysli vágní zdůvodnění neúčasti Ruska (a Běloruska) na jí pořádaných akcích, v němž zcela chybí elementární fakt: že Rusko je agresorem, který už bezmála pět let vede protizákonnou válku na území jiného státu, zabíjí a mrzačí jeho obyvatele, ničí jejich domovy a působí další astronomické škody v zemi, která mu nepatří. Proto se na tomto rozhodnutí nemůže nic změnit, dokud nebude vyhlášen mír.
Cynický výsměch
A teď je zákaz zrušen, i když podmínka splněna absolutně nebyla. Co to znamená? Precedens a akt cynického výsměchu všem dalším podobným zákazům IIHF, které by snad měly v budoucnu následovat.
Ruské reprezentační týmy se mají vrátit mezi světovou hokejovou elitu. Ale jak to? Vždyť se tam nekvalifikovaly! Nemusely! Hrály tam před začátkem války, tak je přece samozřejmé, že tam budou hrát i po pěti letech vraždění a destrukce.
Víte proč? Protože „empatická“ IIHF jim po celou dobu distancu úslužně připisovala imaginární body ze všech mistrovství světa, na kterých nestartovaly – to aby mohly znovu naskočit mezi elitu. Jak k tomu ale přijdou národní výběry, které o postup či setrvání mezi nejlepšími šestnácti týmy světa tvrdě bojovaly?
Řízením osudu je to Ukrajina. Ta se totiž překvapivě kvalifikovala na MS seniorů divize A, které má hostit příští rok Německo. A nechtěl bych být v kůži toho, kdo bude Ukrajincům vysvětlovat, že a hlavně proč jejich místo zaujmou reprezentanti země, která proti nim vede útočnou válku.
Dá se tomu ještě zabránit? Otázka pro právníky, politiky a jednotlivé hokejové svazy, jelikož IIHF zprvu dávala alibisticky ruce pryč a odpovědnost delegovala na pořadatelské země.
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Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Stejně jako další severské země
Teď dozrála ta chvíle, kdy by vyspělé hokejové země, především Česko, Švédsko a Finsko měly odpovědět rezolutním NE! Švédsko nejdříve oznámilo, že rozhodnutím CAS je sice hluboce rozčarováno, ale na MS proti Rusům nastoupí. Jenže pak změnilo názor.
Finové zpočátku také vyhlásili, že nebudou žádnému svému hráči bránit, aby hrál proti Rusku, ale v pondělí předseda tamního hokejového svazu Heikki Hietanen řekl: „Nebudeme hrát proti Rusku, dokud trvá válečná agrese proti Ukrajině.“ A začali jednat se Švédy, Čechy a Švýcary. Rada IIHF se sešla v pondělí, bližší podrobnosti by měla ohlásit ve čtvrtek.
Finsko a Švédsko se už kdysi kvůli Rusku přimkly k NATO, ještě před dvěma lety proti němu nekompromisně odmítly nastoupit na NHL pořádaném Světovém poháru a prezentovaly se tak, že by raději spálily svou státní vlajku, než aby se snížily ke hře s ruskými okupanty na MS. I čeští představitelé, prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš, se vyjádřili, že Rusko na mistrovství světa v hokeji nepatří.
Ještě pevnější stanoviska přicházejí odjinud. Ukrajina je první v řadě. Lotyšsko zákaz hrát proti Rusku dokonce implementovalo do trestního práva. Rovněž Rakousko se staví jednoznačně proti, stejně tak Německo a také Kanada, která na přelomu roku hostí MS juniorů. Rusům prý víza neudělí! A právě přes víza by se Rusové z turnajů dali vyřadit.
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Návrat ruské sborné na MS? Výsměch hokejovému světu, ze šampionátu bude fraška
Němci pro změnu připouštějí, že by se šampionátu mohli vzdát, pokud tam přijedou Rusové, což by pravděpodobně znamenalo pat a sezonu bez MS. Důležité bude, jak se zachovají hlavní sponzoři a obchodní partneři IIHF a jednotlivých světových šampionátů. Někteří už reagovali, že by odstoupili od sponzorství v případě účasti Rusů. A podobně reagují i některá pořadatelská města.
Jedinou silnou hokejovou zemí, která verdikt CAS akceptuje, ba dokonce vítá, jsou USA. Z věci se jednoznačně stává politikum. A pak že sport a politika spolu nesouvisejí. Není na světě země, kde by byl sport a speciálně lední hokej tak provázán s politickým establishmentem jako v Rusku.
Záměrně jsem umístil na své profily na sociálních sítích svůj zásadní nesouhlas s rozhodnutím CAS. Následovala smršť nenávistných reakcí – jen letmý pohled na profily diskutérů postačil. Vede se zde tvrdá kybernetická válka. Ruské propagandě a tamním trollům spadl do klína nečekaný prezent. A už se činí. Rusko na MS prostě patří a hotovo. Na oslavu každého hokejového vítězství pak může Kreml uspořádat slavnostní útok na Kyjev.