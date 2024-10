Rusům zdraží vodka, její spotřeba od začátku války na Ukrajině rekordně roste

V příštím roce na peněženky Rusů čeká několik pohrom. Ruské domácnosti vydají podstatně víc za energie, bohatší Rusové – především ti, kteří nyní vydělávají díky válce – budou muset platit vyšší daň z příjmů, a budou zdražovat i jízdenky na vlak. Vítr v kapse dělá také stále rostoucí inflace. A pak je tu vodka.

Podle návrhu ruského ministerstva financí by měla být od první ledna příštího roku zvýšena minimální maloobchodní cena tvrdého alkoholu. Za uplynulých šest měsíců minimální cena kořalky v Rusku poroste už podruhé. Naposledy se upravovala v polovině léta. V případě vodky cena za půllitru od začátku roku 2025 stoupne ze současných 299 na 349 rublů (zhruba 85 korun), koňak zdraží z 556 na 651 rublů (zhruba 157 korun) a brandy ze 403 na 472 rublů (zhruba 114 korun).

Zároveň dolní komora ruského parlamentu Státní duma rozhoduje o zvýšení spotřební daně z alkoholu. Pokud pro návrh ruští zákonodárci zvednou ruku, daň se zvýší o 15 procent. Litr čistého etanolu by měl od nového roku stát 740 rublů (zhruba 179 korun). Pro ilustraci, v Česku výrobci tvrdého alkoholu platí spotřební daň ve výši 355 korun z litru stoprocentního alkoholu. I to se bezesporu promítne do výsledné ceny vodky na regálech ruských obchodů.

„Každý rok se u nás zdražuje alkohol. Každý rok roste sazba spotřební daně, roste inflace. Je to tedy běžný proces. Stejně jako zdražují potraviny, zdražuje alkohol. Totéž se děje po celém světě. Takže tady nejsme výjimkou,“ podotýká pro Lidovky.cz Vadim Drobiz, ředitel Střediska pro výzkum federálního a regionálního trhu s alkoholem.

Jak ale expert podotýká, v letošním roce cena alkoholu vyrostla kvůli státní politice. „Například, trojnásobně vyrostla sazba daně na nízkoalkoholické nápoje s obsahem alkoholu do devíti procent. Jejich konečná cena se tak na začátku léta zvýšila dvojnásobně. Následkem toho se prodej této kategorie snížil v letním období a v září téměř dvaapůlkrát,“ upozorňuje Drobiz.

Žádná změna na trhu

Šéf ruské agentury mapující situaci na trhu s alkoholem říká, že v Rusku podstatně vyrostla i cena vína, což je spojeno především s růstem cla na dovoz evropských vín a perlivých vín, která byla zavedena v loňském roce, ale i se zvýšením spotřební daně letos na jaře. Expert nicméně sděluje, že se to na prodeji vín výrazně neodrazilo. „Ve skutečnosti k žádné změně na trhu nedojde. Neprodá se ani o litr méně vodky,“ předpovídá expert vliv minimální ceny a vyšší daně na prodej tvrdého alkoholu.

„Především, v Rusku rostou příjmy obyvatel. A co v tomto ohledu znamená zvýšení maloobchodní ceny tvrdého alkoholu? Ruským mužům je doporučeno pít lahev vodky týdně. Tedy jestli převést doporučení Světové zdravotnické organizace o konzumaci alkoholu.

Pokud vezmeme měsíční spotřebu, při zdražení 50 rublů za každou lahev spotřebitel utratí místo dnešních 1200 rublů 1400 rublů. To není podstatný rozdíl. Takže ke snížení spotřeby nedojde. Dojde jen k tomu, že stát dostane do rozpočtu slušné peníze,“ vysvětluje Drobiz.

Ruské ministerstvo financí předpokládá, že díky růstu spotřební daně na alkohol se příjmy státní kasy zvýší o 35 procent oproti letošnímu roku. Ruský rozpočet by si měl v roce 2025 díky spotřební dani přijít na bezmála 190 miliard rublů, zhruba 46 miliard korun. Drobiz je přesvědčený, že růst ceny kořalky však nebude stimulovat poptávku po pančovaném alkoholu. Podle odhadu experta může být na trhu zhruba čtvrtina nelegální výroby.

„Nikdo neví, kolik se prodává nelegálního alkoholu. Neřekl bych, že jeho podíl je vysoký. K celkovému objemu legální výroby je nutné připočítat ještě asi 25 procent té nelegální. Jde převážně o tvrdý alkohol,“ vysvětluje expert.

Drahý alkohol

Jak uvádí ruská státní agentura dozorující alkohol a tabákové výrobky Rosalkogoltabakkontrol, v loňském roce bylo vyrobeno 804 milionů litrů vodky, což je v porovnání s předchozím rokem o 4,3 procenta méně. Jak k tomu dodává Drobiz, spotřeba vodky byla v Rusku od roku 2016 stabilní a nezaznamenávala výrazné výkyvy. K nárůstu spotřeby došlo v roce 2022. V prvním roce po ruském vpádu na Ukrajině byl prodej vodky, a také jiného alkoholu, rekordní.

V loňském roce přitom bylo v Rusku prodáno 2,3 miliardy litrů tvrdého alkoholu. Statistika ukazuje, že se Rusové z válečného šoku neoklepali a prodej vodky klesl jen minimálně. „To je charakteristické pro všechny krize,“ dodává expert. Šéf organizace poukazuje na to, že nelegální trh funguje v Rusku z ekonomických, a dá se říct i sociálních důvodů.

„Ve skutečnosti nelegální trh v Rusku existuje, protože legální alkohol není dostupný pro všechny sociální vrstvy. Teď je v módě kritizovat Evropu za všechno možné, ale v Evropě je legální alkohol dostupný i pro nejchudší. Tak třeba v západní Evropě dávky v nezaměstnanosti jsou 700 nebo 900 eur. A za jeden a půl eura se tam dá koupit láhev vína. Dá se říct, že víno je pro obyvatele západní Evropy v obchodech zdarma,“ konstatuje Vadim Drobiz.

A dodává: „V Rusku je alkohol drahý. A to nejen v porovnání s podporou v nezaměstnanosti, ale i s minimální mzdou, která nedosahuje ani 20 tisíc rublů (zhruba 4650 korun). Občané, kteří žijí za tyto peníze, si zkrátka legální vodku nebo víno dovolit nemohou. Není to pro ně. Vždycky říkám, že naši chudí lidé pijí pančovaný alkohol a různé tinktury ne proto, že cítí třídní nenávist k burgundskému nebo koňaku Hennessy. Ne. Zkrátka jen nemají dost peněz na legální produkci. To je jediný důvod, proč existuje nelegální trh.“