Klima zachrání jen klimatická spravedlnost

Nejprve je třeba férově říci, a to se do začátku snahy o zabránění oteplování planety moc neříkalo, že to bude něco stát. A ne málo. Otázkou je, kolik a jestli to lidi nepostaví proti zeleným plánům Evropy.

Zatím jsou tu zprávy, že třeba benzin zdraží o víc než desetikorunu na litru i že skoro o nic. Pravdou je, že nárůst většiny cen nebude nejspíš katastrofální, ale jeho velikost nelze předpovědět. Většinou jde totiž o plány na léta dopředu a nikdo nezná budoucí vývoj tržních cen.

Co na to lidé? Záleží nejen na velikosti růstu cen, ale také na férovosti dopadů. Všechny zelené plány totiž doprovází hejno dotací. Jenže státní pomoc jako vždy dostane jen někdo – a obvykle majitelé firem či podniků, ne občan z ulice.

Přitom nic nevyvolává větší odpor lidí než pocit nespravedlnosti. Klima tak zachrání jen klimatická spravedlnost. Ovšem ne taková, jakou si představují takzvaní ekologičtí aktivisté.