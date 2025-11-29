Růžový svetr za pět tisíc rozohnil zákazníky. Kteří muži nosí „barvu Barbie?“

„Děláte si srandu? Pánové, vzali byste si na sebe tenhle svetr za 168 dolarů?“ zeptala se na sociální síti X podporovatelka republikánské strany Juanita Broaddrick. Známou fanynku amerického prezidenta Donalda Trumpa a 82letou dámu rozčílil nový výrobek značky J.Crew – světle růžový vlněný svetr s geometrickým vzorem Fair Isle kolem krku.
„Ani náhodou. Jsem chlap, ne gay, a rozhodně se nebudu oblékat jako některá z postav seriálu The Golden Girls,“ ohrnul nos jeden z uživatelů sítě X nad růžovým svetrem za pět tisíc korun. „Žádný muž v naší rodině by to nenosil!“ přidala se uživatelka sítě. „Můj manžel by nepoužil ani růžový ručník,“ ujišťovala další.
Tým růžových
Není to poprvé, co se oděvní značce J.Crew podařilo naštvat zákazníky svou růžovou kampaní. V roce 2011 veřejnost popudil katalog značky s fotografií, na níž kreativní ředitelka Jenna Lyons lakuje svému malému synovi prsty u nohou zářivě růžovým lakem. Kritici tehdy tvrdili, že Lyonsová z chlapce vychová gaye nebo transsexuála.
Ovšem nemusíme z chorobného strachu z mužů v růžovém chodit až za oceán. Ve stejné době jako Jenna Lyons musel i Jiří Paroubek, tehdejší předseda ČSSD, obhajovat své módní volby před českou společností. Manželka Petra mu totiž do šatníku zařadila světle růžové kalhoty nebo pulovr a politik za to čelil posměškům.
Od té doby se mnohé změnilo. Víme, že růžovou nosí rapper Eminem i popový zpěvák Harry Styles. Zářivě růžovou mají ve své skříni také herci Jake Gyllenhaal a Daniel Craig, představitel britského agenta Jamese Bonda. I Andrej Babiš před dvěma lety přiznal porážku v prezidentských volbách v růžové kravatě. Růžovou si velmi oblíbil poslanec SPD Miroslav Ševčík. A možná bude paní Broaddrick šokována, ale i její favorit, Donald Trump má ve své sbírce růžové svetry i kravaty – ostatně ji naposledy ukázal třeba při setkání s Volodymyrem Zelenským letos v říjnu.
Barvy pohlaví jsou konstrukt
Růžová jako barva spojená s Barbie, holčičkami, ženami a vším, co je považováno za „zženštilé či slabé“, je ve skutečnosti poměrně moderní výmysl. Ještě v 18. století byla růžová chápána jako barva vhodná pro muže. Jak pro server CNN připomněla Leatrice Eiseman, expertka na barvy a výkonná ředitelka Pantone Color Institute, růžová jako světlejší varianta červené symbolizovala sílu, energii, aktivitu a určitou agresivitu – tedy vlastnosti tehdy spojované s chlapci.
Ještě v roce 1918 odborný časopis The Infants’ Department uváděl, že „růžová pro chlapce a modrá pro dívky“ je obecně přijímaným pravidlem. Definitivní zlom přinesla až 50. léta – marketing dětského oblečení a hraček totiž začal systematicky prosazovat růžovou pro holčičky a modrou pro chlapečky. Trend se rychle rozšířil a zakořenil tak hluboko, že ho dnes považujeme za normu, ba co víc – někteří muži se obávají, že růžový svetr ohrozí jejich mužství.