Dobro ve špatnou chvíli. Metráček v bráně za neúspěch nemůže

Došlo k posunu. Zatímco dříve byl svět bipolární a skládal se z množství monopolárních společenství, dnes je svět multipolární, složený z bipolárních společností. Musel by to být kůň s mimořádně velkou hlavou, aby se v tom vyznal.

U nás máme do voleb ještě daleko, přinejmenším opticky díky tomu, že budou v jiném roce. Schyluje se k polarizaci na dvě části? Uvidíme, zatím to tak vypadá. Psal jsem o tom minulý týden úvahu a zmínil se o Foglarových Rychlých šípech a Bratrstvu kočičí pracky. Dejme stranou, že pokud bychom na přirovnání přistoupili, každý se bude cítit jako kamarád Mirka Dušína, kdežto druzí ať se drží svého Bidla.

Radil jsem se s přítelem Ivo Fenclem, znalcem nekrásné literatury všeho druhu, jestli neví o případu, kdy Rychlé šípy a Bratrstvo spolupracovaly na společném projektu. Odpověděl obratem, že v epizodě Trampoty s Metráčkem, zveřejněné 4. února 1947, ale reálně možná už předchozího večera, obě party uspořádaly zápas v hokeji před početným obecenstvem. K duelu vyzvalo Bratrstvo. Pětice Rychlých šípů doplnila družstvo o Metráčka a pověřila ho střežením brány. Pokud bychom Rychlé šípy vnímali jako Česko A, dostalo Česko A od Česka B pořádný nářez. Důvod?

Hned v úvodu zápasu se Metráček zabýval krmením pejska Bubliny a v další fázi vytáhl noviny a četl si. Není divu, že Bratrstvo nad Rychlými šípy zvítězilo v poměru, který autorská dvojice Foglar a Fischer raději nezveřejnila.

Alegorie je to nabíledni. Rychlé šípy jsou lepší družstvo, jinak to nemůže být. Zvítězit musí A nad B. Ale nesmí mít v brance nešiku, který nejdřív krmí Bublinu a pak si čte. Spoléhá na to, že se zápas odehraje před brankou Bratrstva a najednou přiletí puk a je zle. Alegorie začne drhnout, až nakonec uvázne, jakmile bychom začali zkoumat, kdo je ten Metráček. Kdyby chtěl někdo ukázat na Ivana Bartoše, zvolám velkým hlasem „dost“, takto nebylo podobenství myšleno!

Vina za neúspěch není na jednotlivém Metráčkovi. Neúspěch pramení z principu. Způsobila ho nepozornost. Krmení Bublinky i studování tisku jsou činnosti pozitivní, jenže provozované v nevhodnou dobu. To je alegorické poselství pro dnešní dobu. Pak je snadné si určit, co z posledních úspěchů vládní party je krmení Bubliny. Příkladů je dost, nepotřebujete koňskou hlavu, abyste je našli.