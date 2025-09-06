Stopadesátkou po dálnici: je to drahé a celé na hlavu. A to jde teprve o pilotní projekt

Jan Ferenc
Komentář   10:30
Tak už někdy na přelomu září a října se bude moci na 50 kilometrech dálnice D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi jezdit rychlostí 150 kilometrů v hodině. To není žádná novinka. Tak rychle se po českých dálnicích jezdí docela běžně.
Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako na prvním místě v republice nejvyšší povolenou rychlost na 150 kilometrů v hodině. Pořídili kvůli tomu nové dopravní značky, které ale nejsou digitální a umožňují tak zobrazit jen tři údaje. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Novinka vězí v novele zákona o provozu motorových vozidel na veřejných komunikacích, díky které na prvních 50 dálničních kilometrech z celkových 1 486 nebude hrozit pokuta. Ale nebude to jenom tak.

Rychlost 150 km/h bude povolovat celkem 42 dopravních značek, to je v průměru každé 2,4 km v jednom směru. V nejvyšší dovolené rychlosti řidič mine jednu značku každých 0,96 minuty.

Češi nechtějí vyšší rychlost na dálnicích. S Motoristy souhlasí však 40 procent mužů

Jejich instalace má skončit do konce září. Jde o speciální proměnné značky, které umí reagovat na dopravní situaci. V případě například špatné viditelnosti nebo komplikací v provozu sníží rychlost i pod 130 km/h. Systém bude řízen z jednoho místa, což je Národní dopravní informační centrum. „Podmínky, kdy se bude moci jezdit rychlostí 150 km/h, musejí být naprosto ideální. To znamená, že nebude hrozit žádné riziko. Musí být dobrá dohlednost, nesmí být mokrá nebo kluzká vozovka. Zároveň musí být plynulá doprava bez kolon a nesmí se na dálnici pracovat,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Tyto podmínky se nijak neliší od podmínek, za kterých je možné jezdit obvykle povolených 130 kilometrů v hodině. Platný zákon 361/2000 Sb. § 18 říká: „Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.“

Turek po šílené jízdě slibuje vyšší rychlost na dálnicích. Měl by spíš mlčet, říká Kupka

Napříště tedy bude pracoviště řízení provozu kdesi v Ostravě vyhodnocovat okamžité podmínky a okolnosti provozu na dálnici D3 u Tábora přesněji a rychleji než řidič, který tudy právě projíždí.

Na výrobu a instalaci proměnných značek proběhlo výběrové řízení. Celkem to vyšlo na 65 milionů korun. Nepočítaje náklady na dohled: nějaké ty kamerky a radárky, možná i policejní dron. A to je teprve pilotní projekt. Až se vyhodnotí a bude se povolovat 150 km/h i jinde, to nás ta deregulace teprve vyjde draho.

