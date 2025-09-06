Stopadesátkou po dálnici: je to drahé a celé na hlavu. A to jde teprve o pilotní projekt

Novinka vězí v novele zákona o provozu motorových vozidel na veřejných komunikacích, díky které na prvních 50 dálničních kilometrech z celkových 1 486 nebude hrozit pokuta. Ale nebude to jenom tak.
Rychlost 150 km/h bude povolovat celkem 42 dopravních značek, to je v průměru každé 2,4 km v jednom směru. V nejvyšší dovolené rychlosti řidič mine jednu značku každých 0,96 minuty.
Jejich instalace má skončit do konce září. Jde o speciální proměnné značky, které umí reagovat na dopravní situaci. V případě například špatné viditelnosti nebo komplikací v provozu sníží rychlost i pod 130 km/h. Systém bude řízen z jednoho místa, což je Národní dopravní informační centrum. „Podmínky, kdy se bude moci jezdit rychlostí 150 km/h, musejí být naprosto ideální. To znamená, že nebude hrozit žádné riziko. Musí být dobrá dohlednost, nesmí být mokrá nebo kluzká vozovka. Zároveň musí být plynulá doprava bez kolon a nesmí se na dálnici pracovat,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.
Tyto podmínky se nijak neliší od podmínek, za kterých je možné jezdit obvykle povolených 130 kilometrů v hodině. Platný zákon 361/2000 Sb. § 18 říká: „Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.“
Napříště tedy bude pracoviště řízení provozu kdesi v Ostravě vyhodnocovat okamžité podmínky a okolnosti provozu na dálnici D3 u Tábora přesněji a rychleji než řidič, který tudy právě projíždí.
Na výrobu a instalaci proměnných značek proběhlo výběrové řízení. Celkem to vyšlo na 65 milionů korun. Nepočítaje náklady na dohled: nějaké ty kamerky a radárky, možná i policejní dron. A to je teprve pilotní projekt. Až se vyhodnotí a bude se povolovat 150 km/h i jinde, to nás ta deregulace teprve vyjde draho.