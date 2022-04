S kým žije Le Penová, kam dorazila loď Moskva a jak zabít svého manžela

Minulý týden jsem byl ve Francii, abych pokrýval první kolo prezidentského klání. Nakonec v něm zvítězil současný prezident Emmanuel Macron a vyzve ho tak, jak se očekávalo, kandidátka Národního sdružení Marine Le Penová. Člověk ale zaslechne tu a tam útržky konverzací, které zaujmou. Například jsem byl přítomen jedné debatě o tom, zda je současná hlava státu homosexuál. Není to nic neobvyklého, nestalo se mi to ostatně ve Francii poprvé, že bych něco takového slyšel.

Na jedné straně stála tvrzení o tom, že „přece není normální“, že muž, který „je fešák“ a „neměl by problém si najít ženu“, přece nebude mít manželku, která je o pětadvacet let starší. Na straně druhé ale byl argument, že se Macronovi poznali, když bylo dnešnímu prezidentovi šestnáct let. „Přece se žena se třemi dětmi nerozhodne rozvést kvůli někomu, s kým nic neměla. Tehdy přece nemohla tušit, že z něj jednoho dne bude prezident,“ pronesl jeden z debatujících. No a teď, babo, raď.

Ještě zajímavější je ale rodinná situace u Marine Le Penové. To, že ji otec vydědil poté, co mu pozastavila členství ve straně, kterou založil, jsme již psali. I to, že její neteř je nyní jednou z nejvýznamnějších podporovatelek jiného kandidáta krajní pravice Érica Zemmoura. Samotný soukromý život Le Penové však dlouho zůstával mimo zájem médií. A až během této prezidentské kampaně části z něj vyplouvají na povrch.

Marine Le Penová je dvakrát rozvedená. Má dvě děti z prvního manželství. Jejím posledním „životním partnerem“ byl od roku 2009 Louis Aliot, který je v současnosti starostou jihofrancouzského města Perpignan. Rozchod s ním oznámila Le Penová v roce 2019. Vztahy ale zjevně mají nadále dobré, protože velké finále letošní prezidentské kampaně před prvním kolem naplánovala doyenka krajní pravice právě do Perpignanu.

Jak ale informoval Journal des Femmes, Marine Le Penová již nežije s žádným mužem. Má šest bengálských koček a nyní „spolubydlí se svou nejlepší kamarádkou z dětství Ingrid“. Poslouchají prý společně hudbu, pořádají večeře. „Je to snazší. Můj život je plný omezení. Deset let mám policejní ochranku, která se mnou musí i na nákup. Kdo by to chtěl se mnou strpět. Ingrid znám odmalička a je to moje mladší sestra, kterou jsem nikdy neměla,“ uvedla Le Penová pro magazín.

Francie tak zjevně prvního gentlemana ještě chvíli mít nebude. Na stranu druhou, ať už to mají doma Le Penová a Macron jakkoliv, myslím, že to nemůže být horší, než tomu bylo za prezidenta Françoise Hollanda. Toho totiž zachytily několikrát objektivy novinářů, jak sedí na mopedu za svým bodyguardem a nechává se pod rouškou noci odvézt z Elysejského paláce za svou milenkou. Inu, Francie je zajímavá země.

***

Ruský křižník Moskva byl potopen, píše server BBC. A úžasně na to na Twitteru reagoval ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis: „Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruská válečná loď, která měla jít do prd*le, už dorazila do cíle.“ A připojil k tomu snímek nové ukrajinské poštovní známky, na níž voják ukazuje prostředníček křižníku. Mám rád diplomaty se smyslem pro humor.

Ruský křižník Moskva u syrského pobřeží v prosinci 2015.

***

A nyní trochu šiblá zpráva na závěr. V americkém Oregonu žije spisovatelka Nancy Crampton-Brophyová. Napsala několik knih: Špatný polda, Špatný milenec, Špatný hrdina nebo třeba Špatný manžel. A jedním z jejích děl je také esej Jak zabít svého manžela, ve které rozebírá celou řadu motivů, proč by někdo mohl zabít manžela, jako důkazy u soudu.

A nyní jednasedmdesátiletá autorka stojí před soudem. Je obviněna z vraždy svého manžela, kterou měla podle obžaloby spáchat v roce 2018. Server televize Fox News upozorňuje, že muž Crampton-Brophyové byl zabit zbraní kalibru 9 mm a právě takovou si pořídila i sama spisovatelka. Upozorňuje také na to, že obviněná dokonce žádala policii, aby jí napsala oficiální dopis, že není podezřelá ze zabití manžela, aby jí mohla být vyplacena životní pojistka, jež má hodnotu v přepočtu asi 32 milionů korun. Jak ale píše deník The Washington Post, je nepravděpodobné, že by žalobci mohli použít proti Crampton-Brophyové její esej z roku 2011. Ostatně napsala v ní, že zbraně jsou pro vraždu až příliš hlasité.