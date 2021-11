S novou vládou do staré zdi

Po dvou letech v opozici, kdy stačilo říkat „všechno špatně“, se pět stran chystá na skutečnou odpovědnost za boj s pandemií. A zatímco v koaliční smlouvě (základu to pro příští programové prohlášení vlády) nebylo o covidu v podstatě ani písmenko, teď před nás předstoupila jedna předsedkyně a čtyři předsedové se společným plánem.

To je dobrá zpráva, protože dosud za koalice mluvil takřka výhradně presumptivní ministr zdravotnictví Válek a jeho řeč nebyla, ehm, vždy všem srozumitelná. Ano, i budoucí premiér uznal, že epidemie je společenský, nikoli jen zdravotnický problém. Ale tím asi všechny zásadní dobré zprávy končí: dozvěděli jsme se, co všechno by se mělo v dlouhodobém horizontu dělat lépe, co všechno posílit a vylepšit - ale takřka nic o tom, co by se mělo dělat tady a teď. Jestli má být v pátek Petr Fiala jmenován premiérem, pak je to více než neveselé.

Spousta malých triků

Nová vláda nechce nutit mediky a studenty zdravotních škol do pomoci vládními rozkazy - v tom jí lze dát za pravdu. Dobrovolná spolupráce škol s nemocnicemi je efektivnější, zvlášť pokud budou studenti adekvátně ohodnoceni a pokud se už teď špitály potýkají s nechutí personálu pracovat v covidáriích.

Stejně tak je rozumné (respektive nezbytné) změnit způsob karantény ve školách. Současné uvrhávání klatby na celou třídu bez testování je, s prominutím, idiocie.

Racionálně zní i Válkův plán vymyslet jednotná pravidla, jak kromě očkování uznávat i protilátky. A na papíře zní krásně i plán všechna opatření důsledněji vymáhat s pomocí represivních orgánů. Jenže to všechno jsou drobné korekce, z nichž žádná - snad až na prodloužené vánoční prázdniny - neřeší krizi tady a teď.

Kde je brzda?

Výrazně rozšířit kapacitu testování (teď jsme sedmí v Evropě) by zásadně pomohlo v září a říjnu, ale mnoho nám nepomůže dnes na Moravě ani zítra v Čechách. Už teď je pozitivní takřka každý druhý vzorek a mohutnější testování tuto vlnu nezastaví, nanejvýše trochu přibrzdí. A hypotetické prodloužení školních prázdnin přijde za dlouhé čtyři týdny…

To je největší slabina koaličního plánu: neobsahuje takřka nic pro akutní fázi, jako by Petr Fiala a spol. nečekali, že by se chopili vládní odpovědnosti ještě letos. Velká část jejich tiskové konference i plánu „Žít s covidem - svobodně a zodpovědně“ je postavena na zbožných přáních a přehození odpovědnosti na krajské hygienické stanice.

Představa, jak boj s epidemií neřídí zvolení politici (vyvažující medicínské, společenské a ekonomické dopady), ale čtrnáct krajských hygienických carů a careven, je dosti děsivá. A to i v případě, kdybychom uvěřili, že tyto úřady jsou na to dostatečně personálně vybavené a jejich hlavy dostatečně kompetentní, o čemž lze minimálně v některých případech silně pochybovat.

K vážným pochybám vede také razantní tvrzení budoucího ministra: „Opatření (myšleno omezení kontaktů, pozn. red.) budou fungovat mnohem lépe, pokud je budou občané dodržovat dobrovolně a nebudeme je vyžadovat direktivně.“

On tu pan Válek poslední rok a půl nežil? Neprosili o omezení kontaktů opakovaně všichni, včetně opozice, vlády i lékařských autorit? A teď se to náhle změní, lidé unavení dvouletým trápením náhle prozřou, protože je osloví nový pan ministr? Teď nebudeme omezení kontaktů vyžadovat, ale lidi začnou náhle sami, epidemie se zastaví a zjeví se kometa nad Betlémem?

Podobně varovné, až děsivé je redukování všech indikátorů epidemie na zaplněnost nemocnic, respektive jednotek intenzivní péče. To je přesně strategie, kterou před rokem zvolil ministr Jan Blatný. Strategie, která vypadala logicky, ale přivedla nás do katastrofy.

Česko na podzim 2020 se zásadně lišilo od Itálie z jara téhož roku. Už tehdy jsme měli násobně více lůžek i lůžek intenzivní péče a během roku se připravenost a vybavenost ventilátory a dalšími přístroji ještě zvýšila. Jinak řečeno: naše zdravotnictví bylo lépe připravené ustát mnohem více nemocných (na počet obyvatel) než italské, britské a mnohé další (vlastně všechny s výjimkou Německa). Jenže tato připravenost byla past.

Znovu do zdi

Právě proto, že jsme byli „perfektně“ nachystáni, se nemocniční síť začala hroutit až ve chvíli, kdy byla epidemie takřka nezastavitelná. Jinak řečeno: mohutná lůžková kapacita přinutila vládu dupnout na brzdu mnohem později, než kdyby zdravotnictví nebylo tak dobře vyzbrojeno. Výsledek všichni známe: přes třicet tisíc čerstvých hrobů.

Nová vláda se místy tváří, jako by se z chyb té předchozí nepoučila. Jako by lidé měli náhle změnit své chování jen proto, že se vyměnila politická reprezentace. Jako by nechápala, že boj s žádnou epidemií nemohou řídit jen hygienici. Jako by snad chtěla, s páskou na očích a ve slepé víře, loňský scénář zopakovat.