Na první pohled to vypadá děsivě. V Evropě zuří energetická krize, ochlazuje se, není tu dost plynu a přes Nord Stream přes zimu nepoteče plyn z Ruska. Podle zprávy německé rozvědky už možná vůbec nikdy. Je ale třeba připomenout, že Nord Stream 2 nebyl nikdy uveden do provozu a Nord Streamem 1 už stejně od srpna Rusko do Evropy plyn neposílá.