Americký izolacionismus? Není to nic nového, vzpomeňte na slavného letce Lindbergha

Jméno amerického letce Charlese Lindbergha už dnes tolik nerezonuje. Ve své době se přitom jednalo o celebritu prvního řádu. Lindbergh v roce 1927 jako první na světě přeletěl sám Atlantický oceán. Z New Yorku do Paříže to stihl za 33 a půl hodiny a po dosednutí obdržel čestné vyznamenání Francie, Anglie a mnoha dalších evropských států. Všechny noviny světa otvíraly druhý den poctou Lindberghovi na titulní straně - včetně The New York Times, Le Monde, či československých Lidovek.