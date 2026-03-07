Pštrosice a mořská panna. Nejlepší outfity i módní přešlapy z předávání cen SAG

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   13:30
Kdo bude hvězdou filmových Oscarů? To tradičně naznačuje předávání cen SAG. Jejich poslední ročník přinesl hollywoodský glamour i několik modelů, které vyvolaly vášnivé debaty. Proč Demi Moore připomínala elegantního opeřence? A může třásňový overal obstát na červeném koberci?
Herečka Demi Mooreová na The Actor Awards v Los Angeles, 2. března 2026.

Herečka Demi Mooreová na The Actor Awards v Los Angeles, 2. března 2026. | foto: Reuters

Cena Sdružení filmových a televizních herců (dříve SAG, nově označované jako The Actor Awards) letos vsadila na estetiku „nového hollywoodského lesku“ inspirovaného 20. a 30. lety minulého století. Červený koberec v Los Angeles tak zaplnily nákladné róby i dramatické siluety připomínající zlatou éru filmu. Ne všichni hosté se však historického dress codu drželi – a právě tyto odchylky často přinesly nejzajímavější módní momenty večera.

Královny večera

Sošku si sice neodnesla, ale pomyslný titul absolutní královny z předávání The Actor Awards si bezpochyby zasloužila Chase Infiniti. Pětadvacetiletá herečka, kterou jsme mohli vidět po boku Leonarda DiCapria v akčním filmu Jedna bitva za druhou, totiž na slavnostní událost dorazila v jedněch z nejpřiléhavějších, nejblyštivějších a nejelegantnějších šatů celého červeného koberce. Nádherný model připomínající Malou mořskou vílu – doplněný ladící pokrývkou hlavy – vznikl v rukou šikovných krejčích ateliéru Louis Vuitton.

Šaty, na které se bolí dívat. Předávání hudebních cen Grammy byla módní tortura

Přehlédnout nešlo ani někdejší hvězdu filmu Striptýz, dnes třiašedesátiletou Demi Moore. Herečka, která nyní září v televizním seriálu Landman, svěřila přípravy na slavnostní večer do rukou módního domu Schiaparelli, a rozhodně neudělala chybu. Na „předpremiéru Oscarů“ dorazila v úzkých černých šatech s kontrastní tylovou vlečkou tak bohatou, že připomínala velmi elegantní pštrosici. V kombinaci s černými lodičkami, kabelkou se zlatým pařátkem a výraznými šperky působil celý její look mimořádně efektně.

Leopardí humor střídaly třásně z archivu

Velmi osobitě pojala svůj slavnostní outfit komička Megan Stalter. Herečka ze seriálu Hacks oblékla úzké šaty s leopardím potiskem a třpytivými postranními klíny. Výrazný model doplnila velkými slunečními brýlemi, kožešinovou štolou a (nezapálenou) cigaretou. Možná vás napadlo, jestli se takové šaty na red carpet událost vůbec hodí, a zda vám hereččin účes náhodou někoho nepřipomíná… Stalter si totiž z celého večera tak trochu vystřelila a svůj model sama označila za „Versace knockoff“, tedy napodobeninu Versace.

Nejstarší a nejlépe oblečená. Kanadské krasobruslařce luxusní šaty Oscar de la Renta štěstí nepřinesly

Otázka, zda jde o mistrovské dílo, nebo spíš o módní přešlap, visela i nad pětadvacetiletou herečkou Odessou A’Zion. Ta si zahrála ve filmu Velký Marty a za svůj výkon ve vedlejší roli byla také nominována na cenu The Actor Awards. Na slavnostní večer si ale oblékla kalhotový overal s hlubokým výstřihem a dlouhými třásněmi, který byl zapůjčen z archivu značky Giorgio Armani. Zatímco módní weby na tento roztančený outfit pěly ódy, komentátoři na sociálních sítích si neodpustili poznámky o myčce aut nebo postavičkách ze Sezamové ulice. A co vidíte v tomto modelu vy?

