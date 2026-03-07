Pštrosice a mořská panna. Nejlepší outfity i módní přešlapy z předávání cen SAG

Cena Sdružení filmových a televizních herců (dříve SAG, nově označované jako The Actor Awards) letos vsadila na estetiku „nového hollywoodského lesku“ inspirovaného 20. a 30. lety minulého století. Červený koberec v Los Angeles tak zaplnily nákladné róby i dramatické siluety připomínající zlatou éru filmu. Ne všichni hosté se však historického dress codu drželi – a právě tyto odchylky často přinesly nejzajímavější módní momenty večera.
Královny večera
Sošku si sice neodnesla, ale pomyslný titul absolutní královny z předávání The Actor Awards si bezpochyby zasloužila Chase Infiniti. Pětadvacetiletá herečka, kterou jsme mohli vidět po boku Leonarda DiCapria v akčním filmu Jedna bitva za druhou, totiž na slavnostní událost dorazila v jedněch z nejpřiléhavějších, nejblyštivějších a nejelegantnějších šatů celého červeného koberce. Nádherný model připomínající Malou mořskou vílu – doplněný ladící pokrývkou hlavy – vznikl v rukou šikovných krejčích ateliéru Louis Vuitton.
Přehlédnout nešlo ani někdejší hvězdu filmu Striptýz, dnes třiašedesátiletou Demi Moore. Herečka, která nyní září v televizním seriálu Landman, svěřila přípravy na slavnostní večer do rukou módního domu Schiaparelli, a rozhodně neudělala chybu. Na „předpremiéru Oscarů“ dorazila v úzkých černých šatech s kontrastní tylovou vlečkou tak bohatou, že připomínala velmi elegantní pštrosici. V kombinaci s černými lodičkami, kabelkou se zlatým pařátkem a výraznými šperky působil celý její look mimořádně efektně.
Leopardí humor střídaly třásně z archivu
Velmi osobitě pojala svůj slavnostní outfit komička Megan Stalter. Herečka ze seriálu Hacks oblékla úzké šaty s leopardím potiskem a třpytivými postranními klíny. Výrazný model doplnila velkými slunečními brýlemi, kožešinovou štolou a (nezapálenou) cigaretou. Možná vás napadlo, jestli se takové šaty na red carpet událost vůbec hodí, a zda vám hereččin účes náhodou někoho nepřipomíná… Stalter si totiž z celého večera tak trochu vystřelila a svůj model sama označila za „Versace knockoff“, tedy napodobeninu Versace.
Otázka, zda jde o mistrovské dílo, nebo spíš o módní přešlap, visela i nad pětadvacetiletou herečkou Odessou A’Zion. Ta si zahrála ve filmu Velký Marty a za svůj výkon ve vedlejší roli byla také nominována na cenu The Actor Awards. Na slavnostní večer si ale oblékla kalhotový overal s hlubokým výstřihem a dlouhými třásněmi, který byl zapůjčen z archivu značky Giorgio Armani. Zatímco módní weby na tento roztančený outfit pěly ódy, komentátoři na sociálních sítích si neodpustili poznámky o myčce aut nebo postavičkách ze Sezamové ulice. A co vidíte v tomto modelu vy?