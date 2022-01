Šálení omikronu. Doufejme, ale lockdown nevylučujme

Varianta omikron, která novou vlnu způsobuje, je rychlejší a zároveň mírnější, a tak vláda neuvažuje o lockdownu a mnozí odborní doufají, že tato vlna ukončí celou pandemii. Jsou tu ale velká rizika.

Kvůli rychlosti šíření infekce může i menší počet nemocných zahltit nemocnice. Zvláště když část personálu může rychle onemocnět. Onemocnět nebo se ocitnout v karanténě kvůli kontaktu s nakaženým mohou i lidé v dalších profesích a to může paralyzovat celá odvětví. Dodávky elektřiny, vody, policii nebo „jen“ dopravu. Vidíme to v části Spojených států, kde nemocnice nepřijímají další pacienty, nefunguje odvoz odpadu a metro má zpoždění. Řešením je vlnu nemoci rozložit v čase a zajistit fungování nezbytných služeb.

Vláda zatím neřekla jak. Jen naznačila. Zkrácení karantény pomůže rychlejšímu návratu lidí do práce, zkrácení izolace naopak povede k tomu, že z ní vyjdou nakažení a infekce to urychlí. Zavedení „pracovní karantény“, kdy zaměstnanci v některých profesích budou i tak pracovat, může být problematické. Lze snadno nakazit své kolegy, někdy jako v případech policistů či lékařů je třeba vyrážet do terénu či k lidem, protože zločin a nemoci nelze vždy řešit telefonem. Nakonec tak může dojít i na lockdown, byť je to pro vládu politicky zakázané slovo. Krátký lockdown, třeba prodloužený víkend, který by infekce rozložil v čase, by nebyl takovou zátěží.

Zvláště pokud by byl omikron posledním skoro neškodným záškubem epidemie. Jenže to nevíme. Omikron je mírnější, většina lidí jeho proděláním získá imunitu, ale na jak dlouho, a zda proti všem budoucím variantám, nevíme. Navíc i pokud tato epidemie po omikronu zmizí jako kdysi španělská chřipka, zdravotní i společenské následky zůstanou. Stejně jako po španělské chřipce. Tak doufejme, ale raději nevkládejte v omikron přemrštěné naděje a nechtějte ho prodělat.