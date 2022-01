Sama sobě majákem. Paní Pekarová chce řídit Maďary i zbytek světa

Když třetí nejvyšší ústavní činitel nějaké země vyzve obyvatele blízkého státu k vyhnání (naštěstí zatím jen ve volbách) premiéra, je to diplomatické faux pas. Paní Pekarová se ho dopustila v sobotu, což rozohnilo exprezidenta Klause k výzvě, aby tu paní sněmovna ze svého čela odvolala. To se samozřejmě nestane. Je to tedy další bouře v octové lahvi sociálních sítí?