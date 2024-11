Smutné sametové výročí. Největším zklamáním je bezpečnostní situace, za kterou si Západ může sám

Po tomto pochvalném úvodu však začínají mé kritické výhrady, neboť podle mého názoru se toho za oněch 35 let až příliš mnoho nepovedlo.

Je smutné, že i po tolika letech výrazně hospodářsky zaostáváme za Německem či Rakouskem. Doufal jsem, že zopakujeme někdejší německý „ekonomický zázrak“ a doženeme je za nějakých 15 let. Ten zázrak se podařil spíše někomu jinému – ano, Číně. Ale o. k., zaplať Pánbůh, že to není horší.

Fascinace zpětným zrcátkem

Morální stav naší společnosti rozhodně není ideální a je trapné, že mnozí to ještě dnes vysvětlují jako „dědictví totality“. S tím souvisí i falešný „boj s nebezpečím komunismu“, který odvádí pozornost od viníků současných problémů a je systematicky zneužíván k očerňování levice.

Myslím, že to „vyrovnávání se s minulostí“ by mělo být už dávno zcela passé. Budeme se „vyrovnávat“ ještě dalších 10, 20, či snad dokonce 50 let? Neměli bychom se raději věnovat věcem aktuálnějším a přestat být tolik fascinováni „zpětným zrcátkem“?

Za vyloženě ostudnou považuji trvající platnost a účelové zneužívání tzv. lustračního zákona, který měl původně platit jen pět let. Irituje mě používání termínu „totalita“ pro celé období komunistického režimu. Podle mě je oprávněné jen pro krvavá léta 1948-1955, kdy se komunisté pokoušeli totálně ovládnout nejen společnost, ale i vědomí jednotlivců.

Mimochodem, několik let po převratu se tomu, co se událo na Národní třídě onoho památného podvečera 17. 11.1989, říkalo přehnaně „masakr na Národní třídě...“. Bylo mi to vždy trapné, protože jsem tam byl také „masakrován“. Opravdu potřebujeme ten špatný, ekonomicky neefektivní, utlačovatelský, dávno padlý režim ještě „přičerňovat“?

A pokud jde o ty dnešní komunisty (KSČM) - považuji je za neškodnou levicovou stranu a vadí mi na nich hlavně jejich protievropské zaměření. Byl bych docela rád, kdyby se stali součástí nějaké sjednocené levice. Jejich předsedkyně a europoslankyně Kateřina Konečná mi připadá docela sympatická a schopná, skoro jako německá Sahra Wagenknechtová.

Mnoho spoluobčanů se na rozdíl ode mne nemá lépe, ale spíše hůře. Značná část společnosti, včetně mě, vnímá dnešní režim jako málo sociálně spravedlivý. Až příliš mnoho lidí je vyloženě chudých, a to přesto, že vykonávají velmi potřebná, ale mizerně placená nekvalifikovaná zaměstnání. Je smutné, že naši politici se o efektivní řešení tohoto obrovského problému prakticky téměř nepokoušejí. Zcela chybí účinný program sociálního bydlení či boje proti ilegálním lichvářům a predátorským exekutorům, takže současná situace je v tomto ohledu mnohem horší než před 35 lety.

Obávám se, že naši politici, ale i většina společnosti, považují existenci té živořící vrstvy našich občanů za něco přirozeného, odpovídajícího „tržním principům“. Jeden náš mírně řečeno nemoudrý politik to vyjádřil slovy „měli se ve škole líp učit“… Přitom jsme prokázali, že naléhavé sociální problémy, jako byl příliv ukrajinských uprchlíků, řešit umíme, když opravdu chceme.

Chybí nám cíl

Hlavní příčinou uvedených problémů je to, že naše politická reprezentace prostě nemá ujasněný cíl, k němuž by se mělo směřovat. Podle mě by takovým vysněným cílem mělo být dosažení sociálních poměrů co nejpodobnějších nejvyspělejším zemím, tedy těm skandinávským.

Předpokladem něčeho takového by samozřejmě bylo definovat jasně všechny problematické oblasti, zpracovat realistický, ambiciózní a důsledně naplňovaný plán jejich řešení. O něco takového se pokusil před sedmi lety Andrej Babiš ve svém spisku „O čem sním, když náhodou spím“. Bohužel za tím prvním chvalitebným krokem už nenásledovala dostatečná praktická realizace. Ale třeba k tomu autor ještě dostane příležitost.

Společnost je vinou politiků, novinářů a sociálních sítí stále výrazněji rozdělena nejen ekonomicky, ale ještě více názorově a hodnotově. Až příliš mnoho lidí vnímá politiky stejně negativně, jako jsme pohlíželi na politiky husákovské éry, ba v některých ohledech dokonce ještě hůře (v přesvědčení, že ti dnešní „kradou víc“).

Co chvíli se provalí větší či menší korupční skandály, do kterých bývají namočeni i politici. Značný podíl na svém negativním obrazu mají i politici sami proto, že vzájemně své politické soupeře líčí jako lháře, neschopné hlupáky a škůdce této země a hojně využívají špinavé praktiky negativních volebních kampaní.

Smutně vzpomínám, jak jsme se v dobách komunistického režimu těšili, že „až se to otočí“, budou nám vládnout respektovaní odborníci, a ne pouze majitelé stranické legitimace. V tomhle ohledu je to ale teď snad ještě horší než tehdy.

Velmi mě irituje dnešní manipulativní žurnalistika. Velká většina novinářů a komentátorů píše a mluví tak neobjektivně a jednostranně, že je lze označit spíše za propagandisty, píšící tak buď z vlastního přesvědčení, nebo možná spíše z přízemnějších důvodů.

Obávám se, že se tady také výrazně uplatňuje pragmatická autocenzura, jejíž výsledek je podobný, jako kdyby fungovala cenzura tradiční. Něco mi to připomíná - někdy v šedesátých letech jakýsi vysoký komunistický funkcionář káral tehdejší svobodomyslné novináře za to, že podléhají bludu „buržoazního objektivismu“.

Rozpustit se mělo i NATO

Se stále většími rozpaky pohlížím na naši zahraniční politiku. V první řadě se nemohu smířit s naší světově unikátní bezvýhradnou podporu nynějšího brutálního, k civilistům bezohledného, až genocidního izraelského postupu na okupovaných územích. A je mi smutno z toho, že většině našich občanů to evidentně vůbec nevadí.

Ačkoli jsem jednoznačným příznivcem projektu Evropské unie, jsem stále více frustrován tím, jak špatně si v poslední době vedou její představitelé a jak špatné jsou některé dosavadní výsledky a perspektivy (viz např. recentní Draghiho zpráva). Řekl bych, že by se mělo co nejdříve přistoupit k nějaké zásadní revizi tohoto projektu.

Největším zklamáním polistopadového vývoje je pro mě ovšem vývoj bezpečnostní situace v Evropě. Koncem osmdesátých let, kdy se začínalo zdát, že se blíží nějaká velká pozitivní změna, jsme doufali nejen v obnovení občanských svobod a nastolení výkonnější ekonomiky, ale také ve zrušení vojenských paktů, tedy Varšavské smlouvy a NATO, a nastolení všeobecného mezinárodního bezpečnostního systému.

Po rozpadu SSSR v roce 1991 skončila studená válka a po několik let se zdálo, že její vítězové nezopakují osudné chyby vítězů první světové války. Bohužel zopakovali, sice jemněji, ale přece jen – Západ vedený USA nakonec neodolal pokušení a přes dřívější ústní sliby Rusku přistoupil k rozšiřování NATO k ruským hranicím. Výsledkem byla ruská agrese, nynější tragédie Ukrajiny a reálné nebezpečí ještě daleko širšího konfliktu. Jaká škoda, že se to NATO také nerozpustilo, nebo se alespoň nechovalo zodpovědněji!