Odhodlaný romantik Jiří Ruml. Spoluobnovitel Lidových novin se narodil přesně před sto lety

Jenže šéfredaktor Lidovek Jiří Ruml to viděl jinak. „Věda počká, teď musíme ze samizdatu udělat nejdůležitější deník v zemi, a to ještě před začátkem volební kampaně. Budeš komentovat politiku. Ta je dnes mnohem důležitější.“

A teď jsme spolu stáli v rozlehlém hotelu Praha nad Dejvicemi, který si vybudovali komunisté pro své zahraniční hosty, a zrovna začal sloužit i normálním věcem. Konala se tu jedna z prvních mezinárodních žurnalistických konferencí ve svobodném Československu. Dorazili na ni nejen šéfové a vydavatelé nových či osvobodivších se médií z postkomunistických zemí a kolegové ze západní Evropy, ale taky několik těžkých vah americké žurnalistiky té doby. Vzpomínám, že mezi nimi byli reportér David Halberstam, legendární editoři Bill Kovach a Tom Winship, vydavatel New York Times Arthur Ochs Sulzberger.

Šéfredaktor má větší vliv než poslanec!

A všichni byli zvědavi na to, co řekne Jiří Ruml. Příběh samizdatových Lidovek byl v té době ještě světoznámý a obdivovaný. Chtěli vědět, jaké má jejich šéfredaktor plány poté, co se vzepřel totalitě a stal se s dalším redaktorem samizdatových Lidovek Rudolfem Zemanem jedním z posledních politických vězňů v této zemi.

Jiří je ale zaskočil. Řekl jim, že byl právě zvolen do nového, už zcela svobodného parlamentu, takže šéfredaktorem Lidových novin už není. Nelapali po dechu, na to byli příliš zkušení. Ale nechápali to.

Pomáhal jsem Jiřímu s angličtinou, takže se obraceli taky na mě.

„To přece nemá žádnou logiku,“ naléhal Arthur Sulzberger, „šéfredaktor tak důležitých novin má přece mnohem větší vliv než poslanec!“

Snažil jsem se nejen jemu, ale celé té partě vysvětlit, že to v dané situaci jistou logiku má. Jiří chtěl do sněmovny proto, aby se postavil do čela poslanecké komise, která vyšetří všechny okolnosti masakru studentů 17. listopadu, bude rozkrývat i další zločiny Státní bezpečnosti a minulého režimu a položí základy lustračního systému. Ale nezabíralo to. Asi jsem nebyl dost přesvědčivý, a vlastně ani přesvědčený. Vnímal jsem už tehdy média jako čtvrtou (byť neformální) moc obnovované demokracie vedle moci exekutivní, legislativní a soudní.

„Jako šéfredaktor významných novin má mnohem víc možností najít pravdu a pohnout událostmi,“ hřímal Sulzberger. „Jen si vzpomeňte na Watergate a panu Rumlovi to rozmluvte!“

Tenkrát mi to nedošlo, ale tohle nikým nepřipravované setkání i střet politických a žurnalistických zkušeností byly hodně symbolické. Na jedné straně americká žurnalistika ve své vrcholné fázi, kdy dokázala odhalit protizákonné praktiky prezidenta Nixona a jeho volebního štábu, což nakonec vedlo k jeho impeachmentu. Americká média měla celonárodní důvěru a svým způsobem se ještě koupala v odlesku svého úspěchu: pohnula dějinami. Taky globální slávy, nutno dodat, reportéry Washington Postu Roberta Woodwarda a Carla Bernsteina si v celosvětově úspěšném filmu zahráli Dustin Hoffman s Robertem Redfordem.

A vedle nich příběh samizdatových Lidovek, xeroxovaného měsíčníku, který si lidé dál rozmnožovali a šířili po celé zemi. Lidovky nebyly jen další ze samizdatů, oslovujících zejména paralelní polis disentu. Byly to noviny v pravém slova smyslu, oslovující celou veřejnost. Proto pily komunistům krev tak, že ještě ve své předpádové křeči Jiřího Rumla s Rudolfem Zemanem zavřeli. S americkou žurnalistikou v její vrcholné fázi měly jedno společné: pohnuly dějinami. A alespoň na čas i globální slávu, nutno opět dodat. I když Jiřího Rumla s Rudolfem Zemanem si nikdo, pokud se pamatuju, nezahrál. Ale naštěstí měly tehdy Lidovky taky osobnost globálního kalibru, samizdatového autora i člena redakčního kruhu Václava Havla.

Jeho autorita by se nám hodila

Takže přesvědčování nedopadlo. Jiřímu Rumlovi to nikdo rozmluvit nedokázal. Vnímal rozkrytí sítě StB jako zásadní úkol. Bylo v tom odhodlání i kus romantiky, pro něj tak typických vlastností. Téhož odhodlání a téže romantiky, které ho provázely celý život.

V politice strávil necelé dva roky a pak ji opustil, s vědomím, že úkol, který si v ní dal sám, splnil jen zčásti. Později přiznával, že vyměnit noviny za parlament byla jednou z chyb, které v životě udělal. Souhlasil jsem s tím, autorita, kterou měl, a vlastně i ten kus jeho romantiky, by se v následujících letech hodila nejen novinám, ale celé společnosti.

Nevím, jestli by to s Lidovkami dopadlo jinak a pořád byly tím papírovým pomníkem sametové revoluce. Nejspíš ne, vývoj informačních technologií i komunikačních sítí i vlastnických struktur média se mění všude. Ani ten Washington Post už dávno není, co býval.

Každopádně, kdyby existovala nějaká síň slávy českých médií (neexistuje, i když ji mají hokejisté a možná i kuželkáři), Jiří Ruml, který se narodil přesně před sto lety, by v ní měl čelné místo.