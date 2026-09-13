Kulový blesk 2.0. Jak lépe využít potenciál hranatých legend našich vezdejších

Boxy s okýnky zažívají v posledních letech rozmach. Napomohla tomu pandemie, kdy jsme nesměli do standardních obchodů, a tak se hranaté boxy k prasknutí plnily hranatými krabicemi z tvrdého papíru, ze kterých jsme pak jako při podivném dystopickém ježíšku vybalovali jednu zbytečnost za druhou. Dobrá, sem tam i něco užitečného, jako třeba antikvární vydání trampského zpěvníku Já, písnička s kytarovými akordy.
Když epidemiologická opatření odezněla a opět na sebe prskáme zcela svobodně, hranatých boxů překvapivě neubylo. Naopak se jejich počet prudce navýšil, a to až na aktuálních zhruba dvanáct tisíc. Svou hranatou legendu máme dnes v každé vesnici, někde i dvě tři, protože do boxů doručuje ne jedna, ale hned celý vějíř společností, a kdo je šikovný, umí přes okýnko i sám odesílat.
Sídliště v malém
Není bez zajímavosti, že se tak sice ve zmenšené, ale přesto zcela výmluvné podobě vrací estetika panelových sídlišť, dlouhatánských šedivých králíkáren vržených halabala do prostoru. Přitom by asi málokdo na otázku, zda se mu sídliště líbí, odpověděl kladně. Teprve loni zavedla Praha vlastní pravidla, kam je vhodné z hlediska dobrého vkusu boxy umisťovat. Další města ji krůček po krůčku následují.
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K problému estetiky se už vyjádřili i designéři a architekti. Spolek „Naše kultivovaná města“ přišel s návodem, jak by takový trefně pojatý hranatec mohl vypadat a kde se usadit, aby byl krásný stejně jako užitečný.
Výměna balíčků…
Na co ale zatím nikdo nemyslel, je potenciál hranáčů podpořit sousedskou vzájemnost a vůbec vnést do mezilidských vztahů trochu vzruchu. To bylo tak: po návratu z čundru mi přistála v mobilu nadějeplná esemeska. Balík je připraven k vyzvednutí! Pravda, v boxu pár set metrů jinde, než bylo v plánu, protože ten můj mezitím obsadily jiné balíky.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Naštěstí trefím – je to vlastně po pobytu v lesích tak trochu pokračování, táborová bojovka, jdete podle pokynů po značkách, nakonec svůj balík vystopujete a cestou můžete třeba udělat deset dřepů.
Jenže ouha, po zadání šému okénko cvakne a vydá balík někoho úplně jiného. Ani váha zvíci poctivé dlažební kostky šesti nylonovým strunám neodpovídá. Co teď?
Dopravce je chytrý, na balíčcích naštěstí uvádí i telefon na adresáta. Asi už něco čuje, kulišák. A tak se seznámím s příjemnou paní, stopovačka se prodlouží o pár zastávek a za slabou hodinku navrch už máme každá, co jsme chtěly.
… manželek i podnětů
Tentokrát to bylo jednoduché. Mně dali balíček její, jí zase můj. Pokud by se ovšem hranaté možnosti rozvinuly naplno, dovedu si představit projekt rozehraný mezi pět, šest, klidně i deset hráčů, Kulový blesk 2.0, který by i Máňa musela uznat za směroplatný. Kolik odloučených starých přátel by se mohlo znovu setkat, kolik lásek zahořet, kolik nefunkčních vztahů skončit, když by se náhle zjistilo, že se pan XY zdržuje na adrese paní ŽŽ, kde vlastně vůbec nemá co dělat!
A tak P. T. dopravcům nabízím tento nápad k dalšímu byznysovému využití. Ani mi nemusejí platit tantiémy, struny už jsou natažené, tak mám velkorysou náladu. Leda by podle toho jednou vznikl seriál, to bych pak chtěla aspoň trsátko. A na něm motiv hranatého výdejního boxu.
P. S. Po dopsání tohoto fejetonu mi zvoní telefon. Dáma z přepravní společnosti truchlivým hlasem nadnese: „Vy jste si vyzvedla cizí zásilku?!“ Ujistím ji, že se vše v dobré obrátilo. „V tom případě nashledanou,“ praví hlasem tragédky z předměstského divadla a hovor vytípne. Tak vidíte, že je to směroplatný.