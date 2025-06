Sprosťačit můžete v Hradci. V Pardubicích padl návrh zákazu vulgární mluvy na veřejnosti

Co s tím? Města, tamní samosprávy, to často řeší vyhláškami. Prvním městem, které zakázalo pití alkoholu na veřejnosti, bylo v roce 2008 Ústí nad Labem a pak už to jelo. I malá města začala vydávat vyhlášky umožňující zakazovat pobyt v nich, konzumaci alkoholu venku, piknikování na louce, posedávání na zábradlí a podobně.

K dalšímu zářezu na pažbě míří Pardubice. Opoziční zastupitel a starosta třetí městské části Vítězslav Štěpánek (ODS) navrhuje zpřísnit vyhlášku o veřejném pořádku. Mimo jiné tím, že chce zakázat vulgární mluvu na veřejnosti.

Hrozí v Pardubicích nějaká puritánská či jakobínská diktatura? Ne, ten návrh vůbec nemusí projít. Ostatně primátor Jan Nadrchal (ANO) říká, že Pardubice patří k nejbezpečnějším městům v Česku. Ale vidíme ukázku toho, jak to funguje, má-li se ušlechtilý úmysl přetavit do pozitivisticky raženého práva.

Je sedět na zábradlí zločin?

Všechny vyhlášky o veřejném pořádku fungují podobně. Například ty zakazující posedávání na zábradlí. Radnici jde o to, aby na místě M pravidelně nevysedávala parta P. Ale protože dost dobře nemůže vydat vyhlášku proti partě P, tak zakáže posedávání na zábradlí obecně. Jako by sezení na zábradlí samo o sobě bylo nějakou sociopatií.

Tak je to i s Pardubicemi a návrhem zakázat vulgární mluvu na veřejnosti. Mnohým skutečně vadí, že na místě M se koncentrují lidé z party P, kteří odstrašují, ba i atakují státotvornou většinu občanů. Lze ty lidi vytěsnit (“zakázat“) vyhláškou? Ne. Tudíž se musí v návrhu vyhlášky vyjmenovat jejich konkrétní projevy: vedle vulgarity i agresivita, popíjení alkoholu, rozdělávání ohňů jinde než na místech vyhrazených pro grilování…

Lidé jako starosta a zastupitel Štěpánek v tom mají jasno: „Je to náramně jednoduché. Chci, aby ve veřejném prostranství byl pořádek, slušná mluva a aby se lidé nemuseli bát, že tam bude někdo žebrat, že je někdo přepadne.“ O. k., s tím souhlasí leckdo a logicky. Jenže kdyby to takhle přísně a důsledně měli vymáhat strážníci a policisté, to už by si v Pardubicích člověk nesměl ani zanadávat?

Když se tak i diskutuje na webu…

Aby nevznikla mýlka. Rozhodně tu nechceme působit jako ti, kteří podporují vulgární mluvu na veřejnosti. Ale stejně. Jak to říci. Nehrajme si na to, že jsme ve viktoriánské Anglii, kde ženy nesměly ukázat kotník a omdlévaly (spíše to hrály) při jen trochu hrubším slově. Každý přece ví, jak se u nás na veřejnosti mluví a píše (třeba na internetových diskusích). Otázka je snad jen v tom, zda lidé tak skutečně mluvit a psát chtějí, nebo už to jinak ani neumí.

Ať tak nebo tak, puritánská snaha pardubického zastupitele Štěpánka může připomenout film Pyšná princezna. Konkrétně hranici mezi Zemí krále Miroslava a Půlnočním královstvím, kde bylo zakázáno zpívat, tudíž kdo si chtěl zazpívat, musel přes hranici. Podobně si můžeme představit Pardubáka, který si vlakem zajede do Hradce Králové, tam si veřejně zanadává a pak se vrátí domů, kde musí na ulici mluvit slušně.

Nebo si zkuste představit jinou hypotetickou situaci. V Pardubicích na ulici rozjede hlasitou diskusi parta Romů – v romštině. Jak strážník či policista pozná, zda náhodou nepoužili na veřejnosti vulgarity?

Je to džob pro strážníky – vyhláška nevyhláška

Nešvar, o kterém je tu řeč, je skutečný. Není to nějaký výmysl. Otázka zní, zda ho má potírat vyhláška, která všechny ty sociální patologie (od vulgarit či popíjení alkoholu na veřejnosti až po spaní v parku) jednotlivě vyjmenuje a plošně zakáže. Nebo zda tu jde spíše o dozírání na pořádek ve městě, což je jasný džob pro strážníky a policisty – vyhláška nevyhláška.

Leckdo si možná řekne, že uvádět výčet všech zakázaných nectností a sociopatií ve vyhlášce, sestavování seznamů zakázaných aktivit, má blíže k tomu, co známe z východu Evropy.