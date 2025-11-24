Jako vůbec první žena v historii Japonska se Sanae Takaičiová v říjnu ujala premiérského úřadu. Hned se o 64leté političce rozkřiklo, že v minulosti bubnovala v heavy-metalové kapele, a byla pověstná především tím, že v zápalu hry často lámala paličky. Muzikantku Sanae zvolili do parlamentu poprvé v roce 1993. Vystřídala několik ministerských postů, až se stala šéfkou vládnoucí Liberálně demokratické strany (LDP).
Kdo by ale teď s nástupem první premiérky očekával větší rovnost mezi pohlavími, bude zřejmě zklamán. Takaičiová je konzervativní politička, dlouhodobě je proti tomu, aby si vdané ženy nechávaly svá dívčí jména, a jako členka LDP chápe roli ženy především jako dobré matky a manželky. Během kampaně ale trochu ubrala a například slíbila, že do svého kabinetu jmenuje více žen – japonská politika je totiž především prostředím mužů.
|
„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska
Kabelkový efekt
V nové práci čekají na Takaičiovou nelehké výzvy. Kromě diplomatické roztržky s Čínou řeší především sociální nespokojenost, frustraci voličů z ekonomiky a demografickou krizi. Japonská premiérka už se ale stihla dostat i do módních rubrik. Její mladé voličky totiž zaujala velká kožená kabela, kterou japonská premiérka vláčí všude s sebou. Konkrétně jde o model Grace Delight Tote, výrobek firmy Hamano, tedy tradiční japonské řemeslné značky, která se výrobě kožených doplňků věnuje už od roku 1880.
Černá kožená kabela se dvěma uchy je pro práci vrcholné političky praktická, protože se do ní vejdou dokumenty o rozměru A4. Je klasického střihu a hodí se k oblíbeným kostýmkům Takaičiové. A přestože se prodává za nemalých 136 400 jenů, tedy v přepočtu za něco přes 18 tisíc korun, e-shop značky Hamano hlásí, že se premiérčina kabelka zcela vyprodala. V současné době přijímají objednávky, které budou moci odbavit až za deset měsíců!
Papíry i strategie v jedné kabelce
Ač je kabelka, brašna, necesér, potažmo jakékoli jiné zavazadlo běžnou výbavou každého pracujícího člověka, politiky s nimi vídáme jen zřídka. The New York Times ale cituje Karlu Welchovou, bývalou stylistku Kamaly Harrisové, která prozradila: „Všechny mají kabelky. Jen je za ně nosí asistent.“
Kdo si ovšem nenechal na kabelku sáhnout, byla rozhodně Margaret Thatcherová, k níž se japonská premiérka horlivě hlásí a podle vlastních slov by se ráda stala její japonskou obdobou. Kabelka britské premiérky byla nejen praktickým doplňkem, do něhož šlo leccos schovat, ale také strategická ozdoba. V roce 1979, kdy se takzvaná Železná lady ujala svého úřadu, nebylo mnoho Britů ztotožněno s představou ženy řídící zemi. A kabelka zkrátka patřila do výbavy rozumné, upravené a obyčejné ženy.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová se hodně inspiruje Margaret Thatcherovou. V politice i ve stylu. K tomu patří i oblíbená kabelka.
Kabelka japonské premiérky hraje též sehrává svou strategickou roli. Emi Kameoka, fashion direktorka japonského magazínu Vogue, už se nechala slyšet, že kabelka japonské výroby vysílá nejen zprávu o tom, že je pro Takaičiovou Japonsko na prvním místě, ale její praktické rozměry také zdůrazňují image profesionálky a podporují její volební slib „pracovat a pracovat a pracovat a pracovat“.