Společný tanec draka, slona a medvěda není dobrou zprávou pro Západ

Miloš Balabán
Komentář   13:30
Přístup k řešení války na Ukrajině i Trumpova cla rozdělují oba břehy Atlantiku, udržovat transatlantickou jednotu je stále těžší. Trumpova strategie „Amerika na prvním místě“ se dostává do rozporu s evropskými zájmy. Západ musí navíc vnímat rostoucí snahu klíčových nezápadních aktérů v čele s Čínou vytvářet alternativní model světového řádu.
Čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) se na summitu Šanghajské organizace pro...

Čínský prezident Si Ťin-pching (vpravo) se na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem (vlevo) a indickým premiérem Naréndrou Módím. (1. září 2025) | foto: FOTO ČTK/APČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching se na summitu Šanghajské organizace pro...
Indický premiér Naréndra Módí se na summitu Šanghajské organizace pro...
Indický premiér Naréndra Módí se na summitu Šanghajské organizace pro...
Indický premiér Naréndra Módí se na summitu Šanghajské organizace pro...
21 fotografií

Signalizoval to i víkendový summit Šanghajské organizace pro spolupráci v čínském Tchien-ťinu. Čína opět demonstrovala svůj rostoucí politický, ekonomický a bezpečnostní vliv ve světě, který je „zachvácen změnami, jež se vyskytnou jednou za století“, jak se nechal slyšet čínský prezident Si Ťin-pching.

Jeho partnery v jednání o tom, jak se v takovém světě pohybovat a spolupracovat, byli indický premiér Naréndra Módí, ruský prezident Vladimir Putin a lídři dalších sedmnácti asijských zemí. Nechyběl ani turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, zastupující členský stát Severoatlantické aliance. Opět v roli mostu mezi Západem a Východem. S jistou mírou nadsázky se dá říci, že v Tchien-ťinu probíhala „nezápadní G7.“

Blok Čína–Indie–Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

Paradoxem nepochybně je, že k demonstraci jednoty přispěla hlavně americká cla. Kvůli nim došlo ke sblížení nejlidnatějších zemí světa – Indie a Číny. Spory mezi nimi, které vyústily i v ozbrojené potyčky na hranicích v Himálaji, se zdají být překonány. Teď je spojuje americký celní tlak i snaha Západu omezit jejich vztahy s Ruskem. Proto Módí dorazil po sedmi letech do Číny. Je to znak obratu v indické politice, která se dlouho stylizovala do role „neutrálního aktéra“ stojícího jednou nohou ve Washingtonu, druhou v Moskvě s opatrným pokukováním po Pekingu.

Léta budovaná strategie v troskách

Teď je ale Dillí vystaveno americkému tlaku, aby přestalo s výhodnými nákupy ruské ropy. Washington kvůli tomu uvalil na Indii padesátiprocentní clo. Odpověď Módího byla jasná: „Možná budu muset zaplatit vysokou cenu za odmítnutí podvolit se Trumpovi. Ale jsem na to připraven.“ Dlužno dodat, že zjevně i s vědomím, že se může opřít o dobré vztahy s Pekingem a Moskvou a taktéž o rostoucí ekonomickou sílu Indie, která má nakročeno stát se už v roce 2028 třetí největší světovou ekonomikou za USA a Čínou. Proto se hlásí o své právo spoluutvářet nový globální řád.

Léta několika americkými prezidenty pečlivě budovaná strategie Washingtonu předcházet si Indii jako partnera vyvažujícího vliv Číny se tak ocitá v troskách. Vlivný americký novinář indického původu Fareed Zakaria napsal, že i když „Trump opět změní kurz, škoda byla napáchána“ a Indové už Američanům nevěří.

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

Si Ťin-pching prohlásil, že je dobré, když čínský drak a indický slon tancují společně. A když přiberou do kola i ruského medvěda, což bylo vidět i na rokování v Tchien-ťinu, není to pro Západ dobrá zpráva.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.