Názor

V minulém týdnu to ještě tak nevypadalo. Druhý nejbohatší Rus, Alexej Mordašov, jenž se zrovna plavil na své jachtě za v přepočtu jedenáct miliard korun kolem Seychel, si soukromým tryskáčem Bombardier odletěl „na skok“ do Moskvy. Na „koordinační“ schůzku ruského prezidenta Vladimira Putina s oligarchy. Do exotiky Indického oceánu se Mordašov vrátil ještě téhož dne. S tím však může být brzy konec.