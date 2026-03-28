Když se Sarah Huckabee Sandersová nedávno objevila na veřejnosti v červeno-bílém kostkovaném modelu, zřejmě nečekala, že její outfit zastíní vše, co řekne. Nepřehlédnutelný vzor totiž všechny okamžitě zaujal. Kritici na sítích pohotově našli vše, co jim šaty připomínají – především klasický kostkovaný ubrus, který často najdeme v restauracích nebo pod piknikovým pohoštěním. „Máte na sobě Chanel? Tom Forda? Smucker’s!“ smál se dokonce jeden z komentujících, který přirovnal barevnost látky ke sklenici jahodového džemu od amerického výrobce Smucker’s.
Guvernérka Huckabee Sandersová skutečně pro své oficiální vystoupení zvolila oděv, který neodpovídá formálnosti dané příležitosti. Zatímco v neoficiálním kontextu, například při setkání s voliči v uvolněnější atmosféře na lokální slavnosti, by bylo možné nad roztomilými kostkovanými šaty přimhouřit oči, v rámci úředního vystoupení jde o model, jehož vzor se zcela odchyluje od jakýchkoliv standardů etikety.
Dcera bývalého guvernéra
Sarah Huckabee Sandersová přitom pochází z politické rodiny a získala bakalářský titul z politologie a masmédií. Na Instagramu se tato třiačtyřicetiletá politička prezentuje jako „křesťanka, manželka, máma a Arkansasanka.“ Do širšího povědomí se dostala jako tisková mluvčí Bílého domu, kde působila od roku 2017. Nejdříve jako zástupkyně, později funkci hlavní mluvčí převzala. Po dvou letech ji prezident Donald Trump z pozice uvolnil „z rodinných důvodů“.
Veřejně ale Sandersová stále vystupovala jako komentátorka a analytička pro televizi Fox News. Její politické ambice ovšem byly mnohem vyšší. V roce 2023 byla Sarah za republikány zvolena guvernérkou státu Arkansas a stala se tak vůbec první ženou na tomto postu. Její politický styl bývá popisován jako konzervativní, s důrazem na tradiční hodnoty. A v posledních dnech plní nejen módní rubriky. Majitel podniku, kde Sandersová obědvala se svými kamarádkami, ji totiž požádal, aby odešla – její přítomnost prý u zaměstnanců vyvolávala pocit ohrožení.
Slabost pro mini a kůži
Módní vystoupení Sarah Huckabee Sandersové se stávají předmětem veřejné debaty opakovaně. Kritici jí často vyčítají nevyvážený styl, výrazné vzory a rušivé kombinace v nevhodném prostředí. Ač Sandersová ovládá základy politického power dressingu a ve skříni má spoustu elegantních zavinovacích šatů či profesionálních jednobarevných modelů, tak některé její outfity skutečně nadzvedávají obočí.
Největší slabostí guvernérky jsou příliš krátké minisukně, vysoké semišové kozačky a oblečení z kůže, které sice mohou působit módně, ale v kontextu politické reprezentace vyznívají nepatřičně, až vulgárně. Jejím nejznámějším přešlapem pak jsou takzvané „prairie dress“ z roku 2022, kdy si Sandersová oblékla na tiskovou konferenci krátké bledě modré šaty s volánky a vysokými kozačkami.