Sarkozyho nevinná spolčení? Odhodlaní soudci z něj paradoxně vyrobili nového mučedníka

Žádný bývalý prezident v Evropě se nemůže vykázat takovou životní bilancí jako ten francouzský. Třináct let po skončení svého mandátu se Nicolas Sarkozy ocitl ve vězení se sazbou pěti let. Stalo se tak na základě v pořadí již třetího soudního procesu, zatím na dvacet dní, a to poněkud překvapivě před jeho odvoláním.
Sarkozy, narozený jako Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, je člověkem zralým na román. V uplynulých dnech procházel osobním očistcem, jenž si patrně nepředstavoval ani v těch nejhorších snech. Sám o sobě mluvil jako o hraběti Monte Christo. Uvěznění označil za „tvrdé, velmi tvrdé“. On ani jeho blízcí si rozhodně nepředstavovali, že se tomu tak stane „po dovršení 70 let“’, jež hrálo nakonec podstatnou roli v propuštění.
Sarkozy je nyní formálně nevinný, připravuje odvolání (jako v případě předchozího verdiktu ohledně aféry Bygmalion, tedy ovlivňování soudů), zůstává ovšem i nadále pod justičním dohledem. Tedy bez možnosti kontaktu pro možné ovlivňování svědků, se zákazem opustit území Francie. A tvrdí, že jednoho dne „pravda bude triumfovat“. V restauraci, kde se objevil den po propuštění 10. listopadu, doprovázen svou chotí Carlou Bruni, se mu dostalo potlesku vestoje. O jaké pravdě to ale Nicolas Sarkozy vlastně mluví?
|
Sarkozyho po třech týdnech pustili z „náročného“ vězení, soud určil podmínky
„Kdo bude soudit soudce?“
Soudní rozhodnutí z 25. září, jež poslalo Sarkozyho na pět let do vězení s okamžitým nástupem, uvádí, že se bývalý prezident dopustil „zločinného spiknutí“, k čemuž ho vedl „soubor indicií“. Jakkoliv soud nepřinesl doložitelné přímé důkazy, měl se podle něj Sarkozy vědomě pokoušet získat – prostřednictvím svých přímých spolupracovníků – tajné financování své prezidentské kampaně v letech 2006 až 2007 z Libye.
Klíčový v celé věci se nějaký čas jevil dopis, který zveřejnil investigativní portál Mediapart, v němž měl tehdejší šéf libyjské rozvědky Músa Kúsa stvrdit sumu určenou pro Sarkozyho. Dopis se stal nevěrohodným, navzdory několika expertizám v jeho prospěch, a nakonec se nestal součástí dokladů vůči bývalému prezidentovi. Ale podezření zůstalo.
Řeč je tu speciálně o sumě 50 milionů eur, již měl Sarkozy získat přímo od vůdce libyjského režimu Muammara Kaddáfího, kterého vzápětí okázale přijal, už jako prezident, v prosinci 2007 v Elysejském paláci. Libyjský vůdce si před palácem tehdy rozbil svůj pověstný stan, což vyvolalo formální zděšení a vlnu protestů. Největší pachuť zůstala ve chvíli, kdy se podle důvěrných zdrojů, které publikoval italský list Corriere della Sera, francouzská rozvědka později podílela na Kaddáfího konečné likvidaci. Chtěl Sarkozy zlikvidovat svého donátora?
|
Sarkozyho v kauze peněz od Kaddáfího odsoudili na pět let za zločinné spolčení
Blízký Sarkozyho spolupracovník Henri Guaino, autor mnoha jeho projevů, argumentuje, že rozsudek pařížského soudu je ve svém důsledku „pučem, který stírá hranice mezi soudní a výkonnou mocí“. Připomíná, že prezident Sarkozy zdaleka nebyl první, kdo navazoval kontakty s Libyí, a že i jeho předchůdce prezident Jacques Chirac se pokoušel o nový obrat ve vztazích s touto zemí. Spojovanou s nechvalně proslulým atentátem na letadlo americké Pan Am, jež se zřítilo v roce 1988 nad skotským Lockerbie. Není proto přijatelné, aby obecně soudy vstupovaly do oblasti výkonné moci a hodnotily politická rozhodnutí, míní.
Ani Marine Le Penová, poslankyně Národního sdružení, si nebere servítky, sama postižena soudy rozhodnutím o nevolitelnosti v aféře plateb svých evropských asistentů, když kritizuje „osobně motivovanou“ snahu soudců být nekritizovatelnými. „Kdo bude soudit soudce?“ ptá se.
Nový mučedník
Soupeřka Sarkozyho v prezidentském souboji roku 2007 Ségolene Royalová, která se ani dnes nevzdala myšlenky obhájit v dresu Socialistické strany v příštích prezidentských volbách roku 2027 svou dávnou prohru, se domnívá, že Sarkozy zkrátka podváděl a dosud se nezbavil pocitu, že už není prezidentem. „Nakonec, když se na věci podíváte, nejlepší sankcí, pokud by to bylo možné, by bylo zvrátit tehdejší výsledky, mohu-li to tak říci. To by byl lepší trest než vězení,“ prohlásila v televizi.
Úvahy nad soudním verdiktem, který rozdělil francouzskou veřejnou scénu, se nejvíce týkaly „mimořádné závažnosti“ trestných činů, kterých se měl Sarkozy dopustit. On sám má za to, že hlavní motivací soudců je jejich nenávist vůči němu. Je prý nevinný a ničeho se nedopustil. Nástěnka sdružených odborářů soudů, na níž byly zobrazeny hlavy korupčníků, jež je třeba setnout, kdysi rozčeřila mediální hladinu. Ona mimořádnost u Sarkozyho podle nich spočívá nejvíce v kapacitě spolčení, rozuměj „spolčení zločinného“, mafiánského.
|
Sarkozy ve vězení čelí vyhrůžkám smrtí. Spoluvězni chtějí „mstu za Kaddáfího“
O tom, jakou hraje roli Sarkozyho neformální vliv, jeho kapacita spolčování obecně, a to i v nejvyšších patrech současné politické moci, nejlépe vypovídají lidé, kteří se s ním neváhali setkat před nástupem do věznice La Santé, ba dokonce i během jeho pobytu. Nechyběl mezi nimi ani současný prezident Emmanuel Macron, do věznice došel i ministr vnitra Gérald Darmanin, aby zajistil, že mu bude věnována péče a osobní ochrana.
Paradoxem může být, že odhodlaní soudci, vedeni patrně snahou zbavit Francii zlořádu korupce a nekalého financování, vyrobili v případě Sarkozyho cosi, co připomíná v křesťanské tradici svatého mučedníka. Pokračování na jaře, 16. března 2026.
Autor je konzultant Institute of European Democrats