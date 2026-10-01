Mimochodem, na přípravě a projednávání velké mediální novely, kterou předchozí vláda Petra Fialy koncesionářské poplatky navýšila, se přímo podílel i Michal Šašek. Někdejší politický náměstek ministra kultury a svého stranického kolegy z ODS Martina Baxy. Podle serveru o médiích Borovan.cz se kromě toho někdejší exporadce plzeňského primátora Šašek na ministerstvu věnoval i transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize.
Po volbách Michal Šašek na ministerstvu pochopitelně skončil a od 15. října se stane novým ředitelem regionálních studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Ačkoli podle zákona o Českém rozhlase lidé v takových funkcích nesmějí být členy žádné politické strany a Šaškova fotografie ještě před pár dny visela na webu ODS mezi členy oblastní rady ODS Plzeň–jih, pro něj ani pro Český rozhlas to žádnou potíž nepředstavuje.
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Jak totiž Baxův bývalý náměstek novináři Aleši Borovanovi vysvětlil, v dubnu jeho angažmá v ODS, ve které byl od roku 1998, náhle skončilo. „Od dubna letošního roku jsem nezaplatil členské příspěvky a již nejsem členem ODS,“ vysvětlil Michal Šašek. Takhle jednoduché to je.
Problém s jeho dlouholetým politickým angažmá zjevně nemá ani ředitel ČRo René Zavoral, který jinak burcuje, aby dali politici od rozhlasu ruce pryč. „Přináší velmi dobrou znalost mediální problematiky, kterou získal jak profesní praxí, tak studiem audiovizuální kultury. Zároveň důvěrně zná Plzeňský kraj, jeho prostředí, instituce i lidi a dlouhodobě se pohybuje v oblasti kultury, vzdělávání a veřejného života. Právě spojení těchto zkušeností považuji za důležité pro další rozvoj obou regionálních studií,“ řekl o Šaškovi Zavoral.
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Vlastně je pěkné, že si pan Šašek prosazováním zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas ve svém minulém angažmá tak nějak přispěl i na svůj plat v nové životní a profesní etapě. Jen mu tedy rozhodně nelze závidět, co na celou věc řekne Milion chvilek pro demokracii. To si Šašek určitě za rámeček nedá…
● Lídr strany Praha sobě Jan Čižinský se za pár dní bude snažit „povýšit“ do Senátu. Mezi jeho osmi soupeři bude i jedno překvapivé jméno. Jistý Čižinský, jenže Pavel. Bratr Jana Čižinského, který byl za Prahu sobě od listopadu 2018 do ledna 2020 starostou Prahy 1. Jenže pak se bratři politicky rozešli, Pavel je dnes členem strany Levice a s kandidaturou do Senátu prý nechtěl otálet.
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„Máme se rádi, máme dobré vztahy, ale v politice jsme se v zásadě rozešli. Musím dělat levicovou politiku nyní, nemůžu čekat dva roky, až americký prezident Donald Trump možná zruší volby nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu všechny vyvraždí,“ vysvětlil známý propalestinský aktivista Pavel Čižinský. Jeho bratra Jana, který byl pokládán za favorita volby, tak nejspíš čeká pořádné mrzení. Na volebních lístcích je totiž Pavel Čižinský napsaný výš. A kdo z lidí čte ve volebních místnostech podrobně i křestní jména, že?
● Šéf ODS Martin Kupka před pár dny odpovídal serveru Aktuálně.cz na to, zda se cítí být pod tlakem. „No stále. Každý, kdo je v politice, musí být trochu pod tlakem. A pod tlakem vznikají diamanty,“ odpověděl. Tak to vidíte – diamant je to.