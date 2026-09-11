V tom má pravdu. Méně přesvědčivě ovšem působí její vysvětlení, podle něhož se ve společnosti vytrácí význam faktů a stále větší roli hrají pocity. Jinými slovy, problém není v politice, ale v tom, jak ji občané vnímají.
Podobná interpretace je pro politiky svým způsobem pohodlná. Pokud voliči podporují zavedené strany, rozhodují se racionálně. Pokud dají hlas protestním nebo radikálním subjektům, podlehnou emocím.
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Volby bez vítěze vyhrála AfD. Proč takový údiv, když to dopadlo podle očekávání?
Jenže demokracie funguje právě na tom, že občané hodnotí realitu podle vlastní zkušenosti, nikoli podle tabulek makroekonomických ukazatelů. Člověka zajímá nejen to, zda ekonomika roste, ale také zda se zlepšuje jeho vlastní život, zda věří institucím a zda má pocit, že jej politici slyší.
Německá debata o AfD navíc dlouhodobě trpí jednou zvláštností. O voličích této strany se mluví často, ale málokdy se s nimi skutečně vede rozhovor. Místo hledání příčin nastupují morální soudy a politické izolace. Zvláště ve východním Německu přitom nelze přehlížet dlouhodobé strukturální problémy.
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Vyhráli v Sasku-Anhaltsku Rusové? Jak vidí německé volby noční můra Kremlu
Řada regionů se dodnes potýká s odlivem mladých lidí, stárnutím populace a pocitem, že navzdory miliardovým investicím zůstávají stranou hlavních ekonomických a společenských trendů. Pro mnoho voličů tak není hlas pro AfD výrazem radikalismu, ale spíše protestem proti stávajícím poměrům.
Vzkaz, který Berlín nechce slyšet
Výsledkem je paradox: strana, která měla být vytlačena na okraj, se stala nejsilnější politickou silou v celé spolkové zemi. Čím důsledněji se vysvětluje, proč jsou její voliči na omylu, tím více jich přibývá.
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„Národní fronty liberální demokracie“ nás nespasí. Úspěch AfD ukazuje, že izolace posiluje radikály
Merkelová tvrdí, že vyrovnat se s tímto vývojem je úkolem „nás všech“. Jistě. Jenže AfD vznikla, rostla a postupně sílila právě v době, kdy byla Merkelová nejvlivnější političkou Německa. Politické úspěchy bývají prezentovány jako zásluha lídrů. Politické neúspěchy se naproti tomu často mění v kolektivní odpovědnost celé společnosti. A právě v tom možná spočívá jedna z největších lekcí těchto německých zemských voleb. Pokud elity přestanou hledat chyby u sebe, voliči je dříve či později najdou za ně.